Ödeme sistemleri konusunda Türkiye’nin öncü şirketi Paynet, kadın girişimciliğinin de en büyük destekçisi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği yapan Paynet, vakfın iktisadi işletmesi Nahıl’ın yeniden yapılanan satış platformu nahil.com.tr’ye sanal POS entegrasyonu gerçekleştirdi. Böylelikle kadın üreticilerin daha hızlı, kolay ve kapsamlı ödeme alma hizmetlerine kavuşmasını sağladı.

Tüm ödeme alma ihtiyaçlarını karşılıyor

2003 yılında KEDV tarafından dar gelirli kadınların ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla bir sosyal girişim olarak kurulan Nahıl’ın e-ticaret sitesi nahil.com.tr, bu amaçla Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerinin ve bireysel kadın üreticilerin ürettiği el emeği, doğa dostu, özel tasarım ürünlerin pazarlama ve satışını gerçekleştiriyor.

Paynet’in nahil.com.tr için hayata geçirdiği Sanal POS entegrasyonu, sosyal girişimin ödeme alma konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılayarak ticari hacmini geliştirmesine destek oluyor. Bu kapsamda daha önce tek bir bankadan ödeme alan ve taksit seçeneği sunmayan nahil.com.tr, artık tüm bankalardan ödeme alıyor, güvenli şekilde tüm bankaların taksit seçeneklerini kullanabiliyor, ödeme işlemlerinin raporlarını görebiliyor. Link göndererek ödeme de almaya başlayan Nahıl, Paynet’in ücretsiz mobil uygulamasından da yararlanıyor.

Hem üreticiye hem tüketiciye avantaj sunuyor

Yapılan iş birliği öncesi nahil.com.tr için sadece tek bir bankayla çalışıldığını ve bu durumun platformun ödeme kapasitesini sınırlı tuttuğunu belirten Paynet Satış Direktörü Deniz Şensabah, “Daha fazla bankayla çalışma ihtiyacı duyan platformun Sanal POS entegrasyonuyla ödeme alma kapasitesini genişlettik. nahil.com.tr’ye daha çok işlem hacmi sağlayacak bu entegrasyonla, platformun ürünlerine ulaşmak isteyen tüketicilere de daha konforlu, güvenli ve alım gücünü destekleyen bir ödeme aracı sunmuş olduk. Gerçek ve sağlıklı büyümenin, kadını toplumun her aşamasında güçlendirerek geleceğine inanan bir kurum olarak KEDV ile böyle bir iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.”