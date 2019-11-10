İnceleme
117 TL fiyatıyla tam kablosuz kulaklık: Ovevo Q65
Ovevo Q65 ya da global adıyla Ovevo Muve incelemesi ile karşınızdayız. Banggood tarafından indirimli kodu ile alabileceğiniz kulaklığın detaylarını Aydoğan aktarıyor.
İlginizi çekebilir; 100 TL’lik tam kablosuz kulaklık: Alfawise HQB-Q32 TWS
Ürün linki; https://hwp.to/ovevo
İndirim kodu; BGHardwareQ5
Bu videomuzdaki Ovevo Q65, Banggood üzerinden bize gönderilen kod ile satılmaktadır. Ürün şu anda 175.46 TL’lik fiyatla satılmakta olup, imdirim kodu ile 117 TL’ye satın alınabilmektedir. Olası bir kargo ücretinde herhangi bir indirim sağlamaz.
Ovevo Q65 (Muve) özellikleri
Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen Ovevo Q64 tam kablosuz kulaklık modeli IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı yapıda geliyor. Kolayca akıllı telefonlarınıza ve diğer ürünlerinize eşleşen Ovevo Q65, şık, hafif ve bas ağırlıklı yapısıyla dikkat çekiyor.
Bu videomuzda Ovevo Q65’in detaylarını ve değerlendirmemizi görebilirsiniz. İyi seyirler….
——————-
Track: Sub Urban – Cradles [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/Hn4sfC2PbhI
Free Download / Stream: http://ncs.io/CradlesYO
İnceleme
Xiaomi Mi Mix Alpha elimizde!
Xiaomi Mi Mix Alpha elimizde! Xiaomi’nin en sıradışı telefonu Mi Mix Alpha modelini Xiaomi Mi Store Cevahir AVM‘deki mağazasında deneyimledik.
%180 oranında ekran boyut oranına sahip olan, yenilikçi tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Alpha’nın ilk bakış videosu ile karşınızdayız. Alpha‘nın görünümü, kısaca özellikleri ve ilk hissiyatını Kerem aktarıyor.
Akıllı Telefon
Redmi Note 8 Pro incelemesi | Helio G90T 2500 TL’ye değer mi?
Redmi Note 8 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle fiyat/performans açısından en merak edilen telefonlardan biri konumunda olan Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve detaylarını inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 8 kamera karşılaştırma
Redmi Note 8 Pro 2499 TL fiyatıyla en çok konuşulan telefonlardan biri olmaya aday. Özellikle MediaTek Helio G90T yonga setini kullanan Redmi Note 8 Pro, performansıyla nasıl sonuçlar verecek incelemede görebilirsiniz.
İyi seyirler…
İnceleme
HP Smart Tank 615 | Kablosuz, kartuşsuz 18.000 sayfaya kadar baskı!
HP Smart Tank 615 yazıcı modeli detayları ile karşınızdayız. Baskı, kopyalama, tarama, faks, ADF, kablosuz gibi tüm yazıcı özelliklerine sahip olan All-in-One tipteki bu ürün tek dolumda18.000 sayfaya kadar baskı yapabiliyor.
Kolay kurulum aşamaları başta olmak üzere akıllı telefonunuzdan bile kolayca yazdırma ve tarama işlevlerine sahip olan HP Smart Tank 615 detaylarını Ersin aktarıyor.
İyi seyirler…