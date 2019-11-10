117 TL fiyatıyla tam kablosuz kulaklık: Ovevo Q65

Ovevo Q65 ya da global adıyla Ovevo Muve incelemesi ile karşınızdayız. Banggood tarafından indirimli kodu ile alabileceğiniz kulaklığın detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Ürün linki; https://hwp.to/ovevo

İndirim kodu; BGHardwareQ5

Bu videomuzdaki Ovevo Q65, Banggood üzerinden bize gönderilen kod ile satılmaktadır. Ürün şu anda 175.46 TL’lik fiyatla satılmakta olup, imdirim kodu ile 117 TL’ye satın alınabilmektedir. Olası bir kargo ücretinde herhangi bir indirim sağlamaz.

Ovevo Q65 (Muve) özellikleri

Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen Ovevo Q64 tam kablosuz kulaklık modeli IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı yapıda geliyor. Kolayca akıllı telefonlarınıza ve diğer ürünlerinize eşleşen Ovevo Q65, şık, hafif ve bas ağırlıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Bu videomuzda Ovevo Q65’in detaylarını ve değerlendirmemizi görebilirsiniz. İyi seyirler….

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Track: Sub Urban – Cradles [NCS Release]

Music provided by NoCopyrightSounds.

Watch: https://youtu.be/Hn4sfC2PbhI

Free Download / Stream: http://ncs.io/CradlesYO