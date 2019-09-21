100 TL’lik tam kablosuz kulaklık: Alfawise HQB-Q32 TWS

Ürün linki: https://hwp.to/2mlVrVx

Redmi AirDots: https://hwp.to/2kJ9BzP

Diğer kulaklık modelleri: https://hwp.to/2kJ9Zyh

Bu videomuzda, Gearbest üzerinden bize gönderilen Alfawise HQB-Q32 TWS modelini inceliyoruz. Ürün şu anda 100 TL’lik bir satış fiyatıyla satılmakta.

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Alfawise HQB-Q32 TWS özellikleri

Modeli satın aldığınızda kulaklıkların kendisi, 1500 mAh kapasiteli şarj kutusu, farklı kulaklık padleri ve microUSB şarj kablosu çıkıyor. Ürünün şarj kutusunda LED bildirim göstergesi yer alıyor ve bu sayede kutunun yüzde kaç şarjının olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca kutu üzerindeki USB çıkışı sayesinde akıllı telefon gibi farklı ürünleri şarj etmek için de kullanılabiliyor.

Alfawise HQB-Q32 TWS tasarımına baktığımızda tamamen plastik malzeme kullanan bir yapı ile karşılaşıyoruz. Hem hafif hem de küçük olmasından dolayı, kulağınızda son derece rahat duruyor. Ayrıca müzik çalıyorken dışarıya herhangi bir ses iletimi yaşanmıyor. Tasarım noktasında ayrıca su sıçramalarına karşı IPX5 sertifikasının sunulduğunu belirtelim.

Bluetooth 5.0 üzerinden cihazlara bağlanan modelde 8 mm boyutunda sürücüler yer alıyor. Açıkcası ses performansı konusunda bu modeli çok beğenmedik. Zira bass sesler tok ve doygun olmaktan uzak, cızırtılı bir şekilde geliyor. Bu durum, vokallerin ve tiz seslerinde bastırılmasına sebep oluyor. Ses performansı konusunda benzer bir fiyat aralığında olan Redmi AirDots modeli çok daha iyi durumda. O nedenle o modeli satın almak biraz daha mantıklı gibi görünüyor.

Pil konusunda ise kulaklıkların kendisinde 50 mAh batarya yer alıyor. Tek bir şarjla 4 saate varan müzik dinleyebiliyorsunuz. Kutuyu işin içine kattığımız zaman ise, kulaklıkları 30 kez şarj edebiliyoruz.