Overwatch Xbox One X’te 4K Çözünürlük Sunacak!

Microsoft’un 4K çözünürlüğü ile ön plana çıkan Xbox One X konsoluna Blizzard’ın Overwatch’u da 4K çözünürlükle geliyor.

Blizzard Entertainment’ın dünya genelinde fazlasıyla sevilen FPS oyunu Overwatch, konsol tarafında da PlayStation 4 ve Xbox One’da oynanabiliyor. PC kadar popüler olmasa da konsol tarafında da bir kitleye sahip olan oyun için Xbox One X’e 4K desteği ile geliyor.

Aslında PlayStation 4 Pro’da da 4K çözünürlük veren Overwatch, bunu sadece oyunun arayüzünde sunarken, Xbox One X’te oynanış sırasında da 4K ile oynanabilme şansı tanıyacak. Böylece PS4 Pro oyuncularına göre daha yüksek çözünürlükte oynanış imkanı sunacak olan Overwatch, ilk aşamada yine PS4 Pro’daki gibi menüde 4K seçeneği sunacak.

Tabii böyle bir çalışma için kullanıcıların da 4K çözünürlüğü alabilecek bir televizyona ve pek tabiki sağlam bir internet bağlantısına da gerek olacak.