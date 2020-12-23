Overwatch 4 Ocak tarihine kadar ücretsiz!

Hepimizin bildiği üzere Sony’nin en yeni oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde çıkış yaptı. Cihazın çıkışının ardından yaklaşık 1 ay sonra bugün de PlayStation 5 oyun konsolu sahibi bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı tweet’inde PS5’in yazılımsal olan ve konsola yeni eklenmiş olan yeni bir özelliği açığa çıkarmış oldu.

Aşağıda yer alan tweet’ten de görebileceğiniz üzere oyuncunun karşısına bir uyarı ekranı çıkmış ve bu ekranda, o esnada oynamakta olduğu Assassin’s Creed Valhalla oyununun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynamak istediği sorulmuş.

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PlayStation 5’e yeni eklenen bu özelliğin oldukça faydalı göründüğünü söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz ay, yani PS5 ilk çıktığında oyuncular, oynadıkları oyunun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynadıklarını ayırt edemiyorlardı. Çünkü bu versiyon değiştirme işlemi için PS5’in ana ekranından oyunun menüsüne giriş yapmak gerekiyordu.

PlayStation 4 versiyondan PlayStation 5 versiyonuna geçiş yapılabilecek oyunlar arasında ise Assassin’s Creed Valhalla’ya ek olarak Call of Duty: Black Ops Cold War, Spider-Man: Miles Morales gibi çeşitli diğer bazı oyunlar da yer alıyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak, PlayStation 5’in piyasaya çıkışının üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen stokların hâlâ yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum konsola çok yoğun talep olmasından kaynaklı olarak hem dünya genelinde hem de ülkemizde geçerli.