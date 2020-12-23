Akıllı Telefonlar
Honor V40, 270 Hz’den fazla ekran hassasiyetiyle yargı dağıtacak
2021 yılında piyasaya çıkacak Honor V40 serisiyle ilgili gelen yeni haberlere göre, telefon sahip olduğu dokunmatik ekran hassasiyeti ile piyasadaki oyuncu telefonlarına kafa tutacak. 270 Hz’den fazla dokunmatik örnekleme oranına sahip olacağı belirtilen V40, bu niteliği bakımından ASUS ROG Phone 3’ten bile daha başarılı bir ekran deneyimi sunacak.
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Teknoloji sektörü, özellikle akıllı telefon pazarını da kapsayacak şekilde 2020 yılında epey bir hararetli geçti. Huawei, ASUS, Samsung, Xiaomi gibi dev şirketlerin piyasaya sürdükleri ürünlerle yoğun bir rekabet içinde olduğu 2020, anlaşılan yalnızca fragmanmış. Bugün ortaya çıkan haberlere göre 2021 yılında Honor, yeni amiral gemisiyle teknoloji dünyasındaki rekabeti epey kızıştıracak.
Honor V40, 270 Hz’den fazla dokunmatik ekran hassasiyetiyle rakiplerine kafa tutacak
Honor V40 ile alakalı bugün çıkan haberlere göre, telefon bünyesinde tamı tamına 270 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip ekran barındıracak. Dokunmatik örnekleme oranını basitçe açıklamamız gerekirse, bir akıllı telefonun ekranının dokunmatik hissiyatını doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Dokunmatik örnekleme oranı (veya hızı) arttıkça telefona dokunuş hissiyatınız iyileşiyor ve doğru orantılı bir biçimde, gecikme de o kadar azalıyor.
Bu anlamda bir akıllı telefonun kullanım deneyimini doğrudan etkileyen bu faktörün Honor V40’ta 270 Hz’den fazla olması, telefonun kelimenin tam anlamıyla muazzam bir ekran deneyimi sunacağının habercisi. Bu noktada küçük bir dipnot olarak, Xiaomi Black Shark 3 ve ASUS ROG Phone 3’ün ekranının 270 Hz olduğunu belirtelim. Oyuncu telefonu dendiğinde akla ilk gelen bu iki arkadaş, dünyanın en yüksek dokunmatik örnekleme oranına sahip telefonları olma özelliğini taşıyorlar. Fakat 2021 yılı gelip Honor V40 tanıtıldıktan sonraysa, her ikisi de tahtını devretmek zorunda kalacak.
Diğer taraftan Honor V40, tüketicilere kenarları kavisli bir şekilde tasarlanmış Full HD+ çözünürlüğünde 6.72 inçlik bir ekran sunacak. Ekran yenileme hızıyla ilgili sayısal bir veri henüz belli olmasa da, en az 120 Hz ile tüketicilerin karşısına çıkacak bu telefonun, Honor’un bağımsızlığını ilan etmesinin ardından tanıtacağı ilk amiral gemisi akıllı telefonu olacağını da eklememizde fayda var.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi 11 Geekbench performans sonuçlarını paylaştı
Xiaomi, bugün resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Mi 11 Geekbench testinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun tarafından bizzat paylaşılan sonuçlara göre Xiaomi Mi 11, kullanıcılarını performans bakımından epey bir memnun edeceğe benziyor.
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Xiaomi, yılın son golünü 28 Aralık’ta atacak. Şirket, anavatanında düzenleyeceği tanıtım etkinliğiyle birlikte en yeni amiral gemisi Mi 11’lerle tüketicileri buluşturacak. Büyük güne birkaç gün kala Xiaomi Mi 11 ile ilgili fiyat bilgileri ve birtakım sızıntılar gelmeye devam ederken, bu sefer de telefonun işlemci performansı gün yüzüne çıktı. Üstelik bu sefer ortaya çıkan şeyler sızıntı değil.
Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Xiaomi Mi 11 Geekbench puanlarını ortaya koydu. Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini bünyesinde barındıran telefonun tekli çekirdek performansının 1135; çoklu çekirdek performansının ise 3818 olduğu görülüyor. Bu oranlar aynı zamanda Xiaomi Mi 11’in işlemcisi Snapdragon 888’in, Huawei Kirin 9000’e önemli ölçüde fark attığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.
Xiaomi Mi 11 Geekbench 5 test sonuçları
Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.
Bakalım, tüm gözlerimizi 28 Aralık’a doğru dikmiş bir şekilde bekliyoruz. Tabii ki telefon bütün dünyaya bir anda gelmeyecek, ancak resmi tanıtımından en azından son kullanıcı testlerini de bir şekilde görmüş olacağız. Bu bağlamda Geekbench skorları da bir nevi teyit edilmiş olacak.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 20, ekran altı kamerasıyla sınıfta kaldı!
Önümüzdeki yılın yeni akıllı telefon trendinin ekran altı kamera çözümleri olması bekleniyor. Bazı markalar bir süredir bunun denemesini yaparken, ZTE Axon 20 modeli ekran altı kameraya sahip ilk telefon olarak öne çıkmıştı. Avrupa pazarında satışa sunulan telefonun ilk test sonuçları ise bekleneni veremedi!
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ZTE Axon 20, ekran altı ön kamera performansı ile şaşırttı!
The Verge tarafından yapılan kamera testleri, telefonun merak edilen ön kamera performansını ortaya koyuyor. Selfie kıyaslamasında Google Pixel 5 ortalama üstü bir netlikte görüntü verirken, ZTE Axon 20’nin örneği ise oldukça puslu görünüyor. Gece çekimleri tarafında da düşük detay seviyesinin yanı sıra soluk renk gamı fazlasıyla göze batıyor.
Fotoğraf deneyimi konusunda tam anlamıyla çuvallayan ekran altı kamera teknolojisinin tek sorunu bu değil. The Verge editörleri, ZTE Axon 20 üzerinde gerçekleştirdikleri test esnasında ekranın şeffaf bölümünde yer yer bozulma görüldüğünü raporluyor. Özellikle beyaz arka planda renk bozulmaları çok fazla görülürken, günlük kullanımda ise bu alan fazla dikkat çekmiyor.
Axon 20; ekranın şeffaf kısmının hemen altında kamera sensörü, ortam ışığı sensörü ve gömülü ahizeden oluşan bir paket barındırıyor. Cihazın bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefon modeli olduğu düşünülürse ortaya çıkan sonuç normal karşılanıyor. Yaşanan sorunun çözümü noktasında görüntü kalitesini iyileştirmeye yönelik herhangi bir güncellemenin gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 modelinin cep yakacak fiyatları sızdırıldı
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro, 28 Aralık 2020’de resmen tanıtılacak, resmi tanıtıma birkaç gün kalaysa serinin baz modeliyle ilgili fiyat bilgileri ortaya çıktı. Sızıntılar doğruysa Xiaomi Mi 11’in fiyatları gerçek manada cep yapacak, zira telefonun en alt seviye olan 8GB+128GB varyantı bile 4500 yuan (5250 TL + vergiler) fiyat etiketinden başlıyor.
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Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Xiaomi Mi11, Çin pazarında 28 Aralık’ta tanıtılacak. Aslında bakarsanız bugüne kadar Mi 11 ve Mi 11 Pro dahil olmak üzere serinin neredeyse tüm özellikleri sızıntılar kıskacına yem olmuştu, ancak belli olmayan tek şey Mi 11’in fiyat bilgileriydi. Bugün ise söz konusu fiyatlar da ortaya çıktı.
Xiaomi Mi 11, Çin’de tanıtılmasının hemen ardından minimum 4500 yuan (688 dolar / 5250 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yalnız 4500 yuan’ın, Xiaomi Mi 11’in 8 GB RAM + 128 GB dahili hafızayı bünyesinde barındıran varyantının fiyatı olduğunu belirtelim. Bunun dışında Mi 11’in bir de 8 GB RAM + 256 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM + 256 GB dahili hafıza ile gelecek olan modelleri var; işte asıl bomba, bu iki modellerde.
Xiaomi Mi 11 fiyatlarıyla cep yakacak
İşte Xiaomi Mi 11’in fiyat bilgileri:
- 8+128 GB – ¥4500 (688$ – 5250 TL)
- 8+256 GB – ¥4800 (734$ – 5600 TL)
- 12+256 GB – ¥5200 (795$ – 6067 TL)
Xiaomi Mi 11’in sızan fiyatları eğer doğruysa gerçek manada cep yakacak gibi duruyor. Tabii ki yukarıdaki tabloda gördüğünüz TL cinsinden olan fiyatlar resmi bilgi değil. Telefonun Çin para birimi cinsinden olan fiyatlarını bugünkü kura göre TL’ye çevirerek küçük bir tahminde bulunmaya çalıştık, ayrıca bu tahminlerimizin vergiler eklenmemiş hali olduğunu da ekleyelim.
Hatırlayacak olursanız Xiaomi Mi 10 Türkiye pazarında 8499 TL’den piyasaya sürülmüştü. Xiaomi Mi 11 ise 10 bin TL sınırına dayanacak gibi duruyor. Bir de tabii fiyat bilgisi henüz belli olmayan Xiaomi Mi 11 Pro var, ki asıl patlamayı onda göreceğiz.
Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun sızdırılan özellikleri
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