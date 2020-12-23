Honor V40, 270 Hz’den fazla ekran hassasiyetiyle yargı dağıtacak

2021 yılında piyasaya çıkacak Honor V40 serisiyle ilgili gelen yeni haberlere göre, telefon sahip olduğu dokunmatik ekran hassasiyeti ile piyasadaki oyuncu telefonlarına kafa tutacak. 270 Hz’den fazla dokunmatik örnekleme oranına sahip olacağı belirtilen V40, bu niteliği bakımından ASUS ROG Phone 3’ten bile daha başarılı bir ekran deneyimi sunacak.

İlginizi çekebilir: Honor, önümüzdeki yıl 100 milyon adet telefon üretmeyi hedefliyor

reklam

Teknoloji sektörü, özellikle akıllı telefon pazarını da kapsayacak şekilde 2020 yılında epey bir hararetli geçti. Huawei, ASUS, Samsung, Xiaomi gibi dev şirketlerin piyasaya sürdükleri ürünlerle yoğun bir rekabet içinde olduğu 2020, anlaşılan yalnızca fragmanmış. Bugün ortaya çıkan haberlere göre 2021 yılında Honor, yeni amiral gemisiyle teknoloji dünyasındaki rekabeti epey kızıştıracak.

Honor V40, 270 Hz’den fazla dokunmatik ekran hassasiyetiyle rakiplerine kafa tutacak

Honor V40 ile alakalı bugün çıkan haberlere göre, telefon bünyesinde tamı tamına 270 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip ekran barındıracak. Dokunmatik örnekleme oranını basitçe açıklamamız gerekirse, bir akıllı telefonun ekranının dokunmatik hissiyatını doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Dokunmatik örnekleme oranı (veya hızı) arttıkça telefona dokunuş hissiyatınız iyileşiyor ve doğru orantılı bir biçimde, gecikme de o kadar azalıyor.

Bu anlamda bir akıllı telefonun kullanım deneyimini doğrudan etkileyen bu faktörün Honor V40’ta 270 Hz’den fazla olması, telefonun kelimenin tam anlamıyla muazzam bir ekran deneyimi sunacağının habercisi. Bu noktada küçük bir dipnot olarak, Xiaomi Black Shark 3 ve ASUS ROG Phone 3’ün ekranının 270 Hz olduğunu belirtelim. Oyuncu telefonu dendiğinde akla ilk gelen bu iki arkadaş, dünyanın en yüksek dokunmatik örnekleme oranına sahip telefonları olma özelliğini taşıyorlar. Fakat 2021 yılı gelip Honor V40 tanıtıldıktan sonraysa, her ikisi de tahtını devretmek zorunda kalacak.

Diğer taraftan Honor V40, tüketicilere kenarları kavisli bir şekilde tasarlanmış Full HD+ çözünürlüğünde 6.72 inçlik bir ekran sunacak. Ekran yenileme hızıyla ilgili sayısal bir veri henüz belli olmasa da, en az 120 Hz ile tüketicilerin karşısına çıkacak bu telefonun, Honor’un bağımsızlığını ilan etmesinin ardından tanıtacağı ilk amiral gemisi akıllı telefonu olacağını da eklememizde fayda var.