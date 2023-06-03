Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %70,9’luk bir artışla 111.356 adede ulaştı. Bu durum, mayıs aylarında görülen rekor seviyelere işaret ederken, nisan ayındaki rekor satışların da devamını sağladı.

Otomotiv Dağıtıcıları ve Mobilite Birliği (ODMB) tarafından açıklanan verilere göre, aylık otomobil satışlarında rekorlar mayıs ayında da devam etti.

Bu verilere göre, 2023 yılı Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılı Mayıs ayına göre %70,9 artarak 111.356 adet olarak gerçekleşti.

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Mayıs ayında otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %68,5 artarak 87.218 adet olurken, hafif ticari araç satışları %79,9 artarak 24.138 adet olarak kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, son 10 yılın Mayıs ayları ortalamalarına göre %69,1 artış gösterdi. Otomobil satışları, 10 yıllık Mayıs ayı ortalamalarına göre %69,2 artarken, hafif ticari araç satışları %69,1 arttı.

İçindekiler İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR 445 BİNİ GEÇTİ

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR 445 BİNİ GEÇTİ

Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, %60,5 oranında artış gösterdi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,5 oranında artarak 445.006 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %58,8 oranında artarak 340.037 adet, hafif ticari araç satışları ise %66,3 artarak 104.969 adet olarak kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023 Mayıs ayında %70,9, otomobil satışları %68,5, hafif ticari araç satışları ise %79,9 oranında artış gösterdi.