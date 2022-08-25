Java’nın sahibi ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Oracle, yüz milyonlarca kullanıcısının özel verilerini toplamakla suçlanıyor. Ayrıca şirket, müşteri bilgilerini milyarlarca geliri olan üçüncü taraflara sattığı iddia ediliyor.

Dava, Oracle’ın adresleriyle birlikte kişilerin adlarını, konumlarını ve satın alma geçmişlerini, siyasi konumlandırmalarını ve çevrimiçi etkinliklerini içerebilen gerçek bir veri toplama ağı oluşturduğunu söylüyor. Bu bilgiyi satmak, şirket için yılda 40 milyar dolara kadar gelir sağlayacaktır.

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Çoğu teknoloji şirketi için kullanıcı verilerini toplamak standart bir uygulama olsa da şirket çok ileri gitmiş olur. Dava, Oracle tarafından eklenen katmanın yalnızca Kaliforniya eyaletinde değil, aynı zamanda federal yasaları da çeşitli düzenleyici gizlilik yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Dava, İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi’nde (ICCL) eski bir Brave çalışanı ve mevcut işçi olan Johnny Ryan tarafından açılıyor. Suçlamanın temeli olarak, sekiz yıllık, ancak Oracle’ın kurucusu ve liderlerinden Larry Ellison’ı, şirketin kullanıcıları hakkında sahip olduğu veri miktarı hakkında övündüğünü gösteren bir video kullanıyor.

Kaynak: TechRadar