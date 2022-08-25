Arama motoru DuckDuckGo, e-posta hizmeti E-posta Korumasını tüm kullanıcılara açtı. Hizmet geçen yıldan beri kapalı betadaydı, ancak şimdi açık beta durumuna geçti. Hizmet, e-postaları iletir ve izleyicilerden çıkarma işlemi yapıyor.

DuckDuckGo, E-posta Korumasının bir iOS ve Android uygulamasından veya bir masaüstü tarayıcı uzantısından çalıştığını açıkladı. E-posta Koruması, kullanıcıların bir gelen kutusunu okuyup oluşturabileceği Gmail ve Outlook gibi bir e-posta hizmeti değildir. Bunun yerine kullanıcılar, diğer web siteleri ve hizmetler için kullanabilecekleri bir @duck.com e-posta adresi oluşturur. Örneğin, kullanıcılar bir @duck.com e-posta adresiyle bir bültene kaydolursa, bu bülten önce DuckDuckGo’ya gider.

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Kullanıcılar sınırsız sayıda takma ad oluşturabilir ve bunların normal e-posta adreslerine yönlendirilmesini sağlayabilir. Posta iletildiğinde, DuckDuckGo izleyicileri kaldırır ve ayrıca hizmetin hangi izleyicileri bulduğunu gösterir. Hizmet ayrıca şifrelenmemiş bağlantıları https bağlantılarına yükseltmeye çalışır. DuckDuckGo geçen yıl hizmeti tanıtmıştı.