Apple, dijital asistanı Siri’yi tamamen yenilemek için kapsamlı planlar yapıyor ve bu doğrultuda iki farklı versiyon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Şirket, yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalmamak için kolları sıvamış durumda. Peki Apple, bu iddialı hedeflere ulaşmaya çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaşıyor ve yeni Siri bizlere neler sunacak?

Yeni Siri için iki aşamalı plan devrede

Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre Apple, Siri için iki aşamalı bir yenileme stratejisi izliyor. Bu planın ilk adımı, bu yıl içinde tanıtılması beklenen ve Google Gemini tarafından desteklenecek daha kişisel bir Siri deneyimini içeriyor. Bu versiyonun, kullanıcıların kişisel bağlamını daha iyi anlaması, ekranda olan biteni algılaması ve uygulamalar içinde daha derin kontrol imkanı sunması bekleniyor. Bu gelişme, Apple’ın genel Apple yapay zeka stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor ve ilk yeni Siri deneyimini oluşturacak.

İkinci ve daha iddialı adım ise Siri’yi tam teşekküllü bir sohbet robotuna (chatbot) dönüştürmeyi hedefliyor. Gelecek yılki iOS güncellemesiyle sunulması beklenen bu sürüm, kullanıcıların Siri ile karşılıklı ve sürdürülebilir diyaloglar kurmasına olanak tanıyacak. Bu sayede Siri, herhangi bir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan doğrudan iPhone, iPad ve Mac üzerinde ChatGPT veya Gemini gibi çalışabilecek.

Hedefler büyük ama ekipte kan kaybı var

Apple’ın yeni Siri vizyonu oldukça heyecan verici olsa da, şirketin yapay zeka ekibinde önemli ayrılıklar yaşanması endişe yaratıyor. Rapora göre, Siri üzerinde çalışan en üst düzey yöneticilerden biri olan Stuart Bowers, rakip Google’ın yapay zeka laboratuvarı DeepMind’a katıldı. Bowers’ın yanı sıra, dört önemli yapay zeka araştırmacısının daha şirketten ayrıldığı belirtiliyor.

Yapay zeka alanındaki yetenek savaşları giderek kızışırken, Apple’ın bu denli kritik pozisyonlarda yaşadığı kayıplar, yeni Siri projesinin takvimini ve başarısını olumsuz etkileyebilir. Özellikle deneyimli bir yöneticinin doğrudan bir rakibe geçmesi, şirketin gelecek planları açısından bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor. Apple’ın bu ayrılıklara rağmen iddialı yol haritasına sadık kalıp kalamayacağı merak konusu.

Tüm bu gelişmelere rağmen, şirketin yeni Siri konusundaki kararlılığı devam ediyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, yıllardır beklenen akıllı ve yetenekli Siri’ye kavuşmak için gün sayarken, Apple’ın hem teknolojik zorlukların hem de insan kaynakları sorunlarının üstesinden gelmesi gerekecek.

