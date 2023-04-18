OPPO görünüşe göre esnek bir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ancak bu model Find N2 ve Find N2 Flip gibi katlanabilir bir ekrana sahip değil, bunun yerine yuvarlanabilir bir ekran paneline sahip. Bu yeni cihaz ilk gerçek yuvarlanabilir ekranlı telefon olabilir! OPPO’nun yeni patentiyle beraber telefon tasarımı baştan yazılıyor!

OPPO Sıfırdan Telefon Tasarladı!

Çinli akıllı telefon üreticisinin yuvarlanabilir ekranı bazı dikkat çekici tasarım unsurlarına sahip. Yuvarlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefonu ilk kez görmüyoruz. Bu yeni ekran teknolojisi ile kullanıcılar, şu anda piyasada satılan katlanabilir akıllı telefonlardan farklı olarak, tek bir dokunuşla cihazın form faktörünü değiştirebiliyor.

Patent, bu yaklaşan akıllı telefonun tasarımıyla birlikte ürünün temel bir tanımını da gözler önüne seriyor. Burada, cihazın arka tarafında LED flaşlı bir kamera modülüne sahip olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte, bu modül, yuvarlanabilir ekran ve destekleyici yapısıyla bir araya getirilen arka panelin iki parçası arasına yerleştirilmiş. Ancak ön tarafta selfie kamerası ya da böyle bir sensörü barındıracak herhangi bir çentik yapısı yok. Dolayısıyla, yuvarlanabilir akıllı telefonun ekran altı kameraya sahip olacağı kesin.

Yuvarlanabilir ekran sayesinde, cihazın ekran boyutunu cihazı katlamaya gerek kalmadan değiştirebileceksiniz. Hatırlatmak gerekirse, katlanabilir telefonların en zayıf noktası, katlandıklarında geleneksel bir telefonun neredeyse iki katı kadar kalın olmalarıydı. Yuvarlanabilir telefonlar bu sorunu tarihe gömecek.

Bunun dışında, bu fütüristik Oppo cihazına ilişkin teknik özellikler gibi daha ince ayrıntılar hala belirsizliğini koruyor. Diğer dikkat çekici tasarım detayları arasında, ses düğmeleri ve sağ taraftaki güç düğmesi ile alt kısımda bulunan USB Tip C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası yer alıyor.

Bunun hala sadece bir patent olduğunu ve şirketin şu anda gerçekten böyle bir akıllı telefon üzerinde çalışıp çalışmadığının belli olmadığını unutmamakta fayda var. OPPO, gelecekte bir zamanda bu telefon üzerinde gerçek bir çalışma yapabilir. Ancak bunun şimdilik sadece fikir aşamasında olduğu görülüyor.

Vivo ve Huawei gibi sürekli yenilik arayışında olan akıllı telefon üreticilerinden de yakında benzer haberler duymamız olası.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO bunu hayata geçirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!