Oppo, yeni bir akıllı telefon modeli için sertifika aldı!

Oppo, yeni bir akıllı telefon ile daha kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma adı belli olmayan bir cihazı FCC üzerinde görüntülendi.

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Oppo CPH2185 FCC üzerinde görüntülendi!

Oppo yeni bir akıllı telefon geliştirmeye hazırlanıyor. Firma akıllı telefon dünyasında alternatif sayısını arttırarak daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflemekte. CPH2185 kod adlı yeni bir akıllı telefon ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, yeni cihazına bazı sertifikalar aldı. Twitter’da The Tech Guy isimli bir kullanıcının paylaşımı ile ortaya gelişmede, firmanın yeni cihazı için FCC‘den bazı sertifikalar aldığı görüntülendi. Batarya kapasitesinin ve şarj desteğinin belli olduğu akıllı telefon bazı spekülasyonları da beraberinde getirdi.

4230 mAh batarya kapasitesinin ve 10W şarj desteğinin belli olduğu akıllı telefon, söylentilere göre Realme Narzo 20‘nin farklı isimlendirmeye sahip bir versiyonu olacak. Aynı batarya kapasitesinin ve şarj desteğinin olmasından dolayı böyle bir düşünce ortaya çıkarken, sertifikada görüntülenen arka taraf tasarımının da aynı olması iddiaları güçlendirmekte. MediaTek yapımı Helio G85 işlemcisi bulunan Realme Narzo 20, uygun fiyatı ile kullanıcılarını karşılamakta. Aynı şekilde uygun fiyatlı akıllı telefon sayısını arttırmak isteyen Oppo‘nun da bu tarz bir yol izlemesi sürpriz olarak karşılanmadı. Bakalım Oppo, yeni orta alt seviye akıllı telefonu ile birlikte hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.