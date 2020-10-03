Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni bir akıllı telefon modeli için sertifika aldı!
Oppo, yeni bir akıllı telefon ile daha kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma adı belli olmayan bir cihazı FCC üzerinde görüntülendi.
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Oppo CPH2185 FCC üzerinde görüntülendi!
Oppo yeni bir akıllı telefon geliştirmeye hazırlanıyor. Firma akıllı telefon dünyasında alternatif sayısını arttırarak daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflemekte. CPH2185 kod adlı yeni bir akıllı telefon ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, yeni cihazına bazı sertifikalar aldı. Twitter’da The Tech Guy isimli bir kullanıcının paylaşımı ile ortaya gelişmede, firmanın yeni cihazı için FCC‘den bazı sertifikalar aldığı görüntülendi. Batarya kapasitesinin ve şarj desteğinin belli olduğu akıllı telefon bazı spekülasyonları da beraberinde getirdi.
4230 mAh batarya kapasitesinin ve 10W şarj desteğinin belli olduğu akıllı telefon, söylentilere göre Realme Narzo 20‘nin farklı isimlendirmeye sahip bir versiyonu olacak. Aynı batarya kapasitesinin ve şarj desteğinin olmasından dolayı böyle bir düşünce ortaya çıkarken, sertifikada görüntülenen arka taraf tasarımının da aynı olması iddiaları güçlendirmekte. MediaTek yapımı Helio G85 işlemcisi bulunan Realme Narzo 20, uygun fiyatı ile kullanıcılarını karşılamakta. Aynı şekilde uygun fiyatlı akıllı telefon sayısını arttırmak isteyen Oppo‘nun da bu tarz bir yol izlemesi sürpriz olarak karşılanmadı. Bakalım Oppo, yeni orta alt seviye akıllı telefonu ile birlikte hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen ile gelecek!
Galax S21 ailesi Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonları olacak. 2021 yılında çıkacak olan ve merakla beklenen telefonlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan Güney Kore kaynaklı yeni sızıntı, şu ana kadarki en dikkat çekici sızıntı olabilir. Sızıntıya göre Galaxy S21 Ultra, S Pen ile birlikte gelecek ve Galaxy S serisi ilk kez kalem desteğine kavuşacak.
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Galaxy S serisi S Pen ile buluşuyor
Samsung yeni akıllı telefonlarında büyük değişiklikler denemek istiyor. 2021 yılında çıkacak olan ve Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonların temsil edecek olan Galaxy S21 ailesiyle birlikte S serisi ilk kez kalem desteğine sahip olacak. Güney Kore kaynaklı bilgilere göre S21 ailesi Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı modelden olşacak. Ancak yalnızca S21 Ultra, Samsung’un Note serisinden aşina olduğumuz S Pen desteğiyle birlikte gelecek. Ayrıca sızıntıları sağlayan kaynak, Samsung’un bu hamleyle birlikte Note serisi hayranlarının dikkatini çekmek istediğini belirtmiş.Samsung’un son zamanlarda telefon departmanında strateji değişikliğine gitmek istediği biliniyordu. Bu hamle, bu strateji değişikliğinin ilk yansımalarından biri olabilir. Ayrıca katlanabilir telefonlar üzerine ciddi çalışmalar yapan Samsung, şirketin ana amiral gemisi olarak Galaxy Fold serisini konumlandırmak istiyor. Bunun sonucu olarak ilerleyen yıllarda Galaxy S ve Note serisi performans ve sunduğu özellikler anlamında geri planda kalabilir. Ancak bunun için henüz çok erken gözüküyor. S Pen desteğine sahip Galaxy S21 Ultra oldukça ilgi çekici bir amiral gemisi akıllı telefon olabilir.
Akıllı Telefonlar
Poco C3 kamera dizilimi netleşti!
Xiaomi’nin alt/yan markası olarak ortaya çıkan ve son dönemde yaptığı satışlarla dikkat çeken Poco, 6 Ekim’de bir tanıtım düzenleyecek. Burada tanıtılacak olan Poco C3 modelinin kamera dizlimi ise sadece birkaç gün kala Çinli şirket tarafından paylaşıldı.
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Tanıttığı fiyat/performans ürünleriyle genel kitleye hitap eden şirket, önümüzdeki günlerde ülkemizde de Poco X3 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. C3’ün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmezken yine giriş-orta seviyeye hitap edeceğe benziyor.
İşte Poco C3 modelinin kameraları
Poco Hindistan hesabı tarafından yapılan paylaşımlarla tanıtıma hazırlanan şirket, son paylaşımlarından birinde kamera özelliklerini gösterdi. Cihaz, köşeleri yuvarlatılmış kare bir alanın üzerinde üç adet kameraya ve bir adet LED flaşa sahip.
Get ready to own the photography game. The #GameChang3r is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.
RT if you want to own the #POCOC3 before anyone else.
Find out more 👉 https://t.co/6mcS8pyRWf pic.twitter.com/McjvM3rcur
— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 2, 2020
13 MP’lik ana kameraya makro kamera ve derinlik sensörünün eşlik ettiği bu dizilimin hemen altında Poco yazısı bulunuyor. Arka tarafta kamera diziliminin iki tarafından da görülebileceği üzere iki tonlu bir tasarım tercihi yapılmış. Telefonun henüz tüm teknik özellikleri bilinmese de Poco Hindistan son paylaşımında gün boyu oyun oynama vaadiyle pil ve performans özelliklerini vurguluyor.
Söylentilere göre 6.53 inçlik HD+ kalitesinde bir ekran ve 5000 mAh’lik pil barındırması beklenen Poco C3 10,000 Hindistan rupisinin altında satışa sunulacak. Güncel kur değerleri ile yaklaşık 136 dolara denk gelen bu fiyatla bu telefon, Türkiye gibi giriş-orta seviyesi cihazların ilgi odağı olduğu ülkelerde başarılı olabilir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ailesinin fiyatları sızdırıldı!
Apple, 15 Eylül’de düzenlediği etkinliğinde yeni iPad, iPad Air ve Apple Watch gibi ürünlerini tanıtırken iPhone ailesine yer vermemişti. Normalde her sene bu sıralarda telefonlarını tanıtmış hâlde olan Apple, şu anda tanıtım tarihini bile belirtmiyor. Geçtiğimiz aylar boyunca iPhone 12 ailesinin birçok özelliğini öğrendik ve şimdi de fiyatları ortaya çıktı.
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İşte iPhone 12 ailesinin fiyatları!
2020 yılının belki de en çok beklenen serisi olan iPhone 12 serisi 4 modelden oluşacak. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ten oluşacak olan serinin depolama seçenekleri ve fiyatları güvenilir bir kullanıcı tarafından sızdırıldı. Serinin ilk iki üyesi 64 GB ile başlayıp en fazla 256 GB seçeneğine kadar uzanırken kalan Pro modeller 128 GB ile başlayıp en fazla 512 GB depolama alanı sunacak.
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iPhone 12 Mini
- 64GB – $649
- 128GB – $699
- 256GB – $799
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iPhone 12
- 64GB – $749
- 128GB – $799
- 256GB – $899
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iPhone 12 Pro
- 128GB – $999
- 256GB – $1,099
- 512GB – $1,299
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iPhone 12 Pro Max
- 128GB – $1,099
- 256GB – $1,199
- 512GB – $1,399
Cihazların bazı özelliklerini hatırlatacak olursak Mini modeli, isminden de anlaşılacağı üzere 5.4 inçlik ekranıyla ailenin en küçük üyesi olacak. Standart iPhone 12 ve 12 Pro 6.1 inçlik ekranla gelecekken Pro Max modeli 6.7 inçlik ekranıyla kullanıcılara sunulacak. Tüm modeller OLED panel taşıyacak ancak hiçbiri Android tarafındaki üst modellerde görmeye alıştığımız 120 Hz yenileme hızına sahip olmayacak. Telefonların hepsi Face ID ve 5G desteği taşırken Pro modelleri LIDAR tarayıcılarını da bulunduracak.