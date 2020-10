Oppo, yeni bir akıllı telefon modeli için sertifika aldı!

Xiaomi’nin alt/yan markası olarak ortaya çıkan ve son dönemde yaptığı satışlarla dikkat çeken Poco, 6 Ekim’de bir tanıtım düzenleyecek. Burada tanıtılacak olan Poco C3 modelinin kamera dizlimi ise sadece birkaç gün kala Çinli şirket tarafından paylaşıldı.

Tanıttığı fiyat/performans ürünleriyle genel kitleye hitap eden şirket, önümüzdeki günlerde ülkemizde de Poco X3 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. C3’ün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmezken yine giriş-orta seviyeye hitap edeceğe benziyor.

Poco Hindistan hesabı tarafından yapılan paylaşımlarla tanıtıma hazırlanan şirket, son paylaşımlarından birinde kamera özelliklerini gösterdi. Cihaz, köşeleri yuvarlatılmış kare bir alanın üzerinde üç adet kameraya ve bir adet LED flaşa sahip.

Get ready to own the photography game. The #GameChang3r is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

RT if you want to own the #POCOC3 before anyone else.

Find out more 👉 https://t.co/6mcS8pyRWf pic.twitter.com/McjvM3rcur

— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 2, 2020