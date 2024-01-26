Geçtiğimiz yıllarda Oppo ve Nokia arasındaki patent anlaşmazlığı, Oppo ve OnePlus’ın Avrupa’daki akıllı telefon pazarından çekilmesine neden olmuştu. Ancak bu karmaşık durum, bugün duyurulan yeni bir lisans anlaşması ile önemli bir dönemece ulaştı. Oppo ve Nokia patent kavgası son buldu. Oppo patent sorunu çözüldü.

Oppo ve Nokia Patent Konusunda El Sıkıştı, Oppo Avrupa’ya Geri Dönüyor

2022’de Oppo ve OnePlus, Almanya’da satışlarını durdurmak zorunda kaldıktan sonra, Avrupa’daki varlıklarını giderek azalttılar. 2023’ün başlarında, iki markanın Avrupa pazarından tamamen çekileceği yönünde söylentiler dolaşırken, Oppo’nun Fransa’daki varlığını da azalttığı gözlemlendi.

Ancak bugün, Oppo ve Nokia arasındaki işler değişiyor. İki şirket, yeni bir küresel lisans anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşma, Nokia’nın Oppo ile Avrupa’da yaşadığı patent anlaşmazlıklarını kapsıyor ve Oppo’nun Almanya’daki satışlarını durdurmasına yol açmıştı.

Oppo’nun etkilenen pazarlara dönüş tarihi henüz net değil, ancak bu anlaşma şirket için önemli bir adımı temsil ediyor. Özellikle, Reuters, Oppo’nun yeni anlaşma kapsamında “ödeme yapılmayan dönemleri kapsayacak telafi ödemeleri” yapacağını bildirdi. Ayrıca, Nokia, anlaşmanın “taraflar arasında tüm yargı alanlarında devam eden tüm patent davalarını çözdüğünü” belirtti.

Oppo’dan Feng Ying’in yaptığı açıklamada, 5G standardı için gerekli patentler için çapraz lisanslamayı içeren bu anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca, bu anlaşmanın, iki şirket arasındaki fikri mülkiyetin karşılıklı tanınması ve saygı gösterilmesinin yanı sıra gelecekteki işbirliğinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Oppo, makul telif ücretlerini ve anlaşmazlıkların dostane müzakereler ve fikri mülkiyetin değerine saygı göstererek çözülmesini destekleyen uzun vadeli bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı. Oppo ve Nokia arasındaki bu patent anlaşmazlığı da bu şekilde tabiri caizse tatlıya bağlanmış oldu.

Bu haberle beraber Oppo cephesinin Avrupa pazarında hareketlendiğini de söyleyelim. Oppo cephesi yeniden bu pazarlarda elini güçlendirmek için çalışmalara başlayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen dönemlerde başka patent anlaşmaları da görecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!