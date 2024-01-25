TikTok video süresi her geçen yıl biraz daha uzuyor. 1 dakikadan kısa videolarla Vine gibi platformları geçerek herkesin kalbinde taht kuran TikTok video süresi yine uzuyor. TikTok 30 dakika videolar ile YouTube gibi rakiplerini yerle bir etmeye geliyor.

TikTok Video Süresi 30 Dakikaya Çıkacak, YouTube İçin Yolun Sonu Mu?

Sosyal medya uzmanı Matt Navarra’nın TikTok beta uygulamasının en son sürümünü test ederken keşfettiği bilgilere göre, TikTok, içerik oluşturucuların 30 dakikaya kadar video yükleyebilmelerini test ediyor. Halihazırda, platformdaki video uzunluğu maksimum 10 dakika ile sınırlı.

Navarra’nın paylaştığı ekran görüntüsüne göre, kullanıcılar bir video yüklemeye yönlendirildiklerinde, yeni maksimum uzunluk hakkında bilgi içeren bir açılır pencere ile karşılaşıyorlar. Açılır pencerede “30 dakikalık video ile tanışın – Artık 30 dakikaya kadar video yükleyebilirsiniz!” ifadesi yer alıyor.

TikTok’un bu adımı atması şaşırtıcı değil. Şirket, uzun videolara izin vermek için platformunda yavaşça değişiklikler yapma eğiliminde. 30 dakikalık bir sınırlama getirilirse, TikTok, YouTube ile daha fazla rekabet etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Ancak unutmamak gerekir ki YouTube, 12 saate kadar uzunluktaki videolara izin veriyor. Dolayısıyla, TikTok’un YouTube ile tam anlamıyla rekabet etmek için hala mesafe alması gereken bir yol var. Ancak çoğu TikTok videosu 30 dakikanın altında olduğundan, bu durum muhtemelen büyük bir sorun olmayacak.

Ancak akıllarda bir soru beliriyor: İnsanlar, 30 dakikalık bir videoyu dikey formatta izlemeye hazır mı? Bu, daha önce benzer bir yol deneyen Quibi platformunun başarısız denemesini hatırlatıyor. TikTok, elbette Quibi değil, fakat bu özelliğin bekleneni vermem ihtimali var. TikTok’un bu konuda ne kadar başarılı olabileceği, ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok video süresi yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!