Oppo Reno5 Z 4300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!

Redmi Note 10 serisinin AMOLED ekranla geleceği bilgisi daha önceden ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak Xiaomi, serinin ayrıca 120 Hz yenileme hızındaki ekranla geleceğini onayladı. Böylelikle Xiaomi şimdiye kadarki ilk 120 Hz AMOLED ekranlı akıllı telefonu piyasaya çıkarmış olacak. Cihazın global lansmanı 4 Mart tarihinde olacak.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries.

Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg

— Xiaomi (@Xiaomi) March 2, 2021