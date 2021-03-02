Otomotiv
Karsan’ın da dahil olduğu ABD posta aracı (USPS) ihalesi sonuçlandı
ABD‘nin ikonik posta araçlarını birçok filmde görüyoruz. Bu araçların şaşırtıcı noktası ise çocukluğumuzdan beri aynı kalmış olmaları. ABD Posta Servisi’nin (USPS) açıklamasına göre de bu araçların çoğunluğu 30 yıl civarı bir süredir kullanımda. USPS, bu sebepten dolayı da bu araçların yenilenmesi için geçtiğimiz yıllarda bir ihale başlatmıştı. Bu ihale, uluslararası bir ihale oldu ve aralarında ülkemizden Karsan‘ın da bulunduğu çok çeşitli firmalar yer aldı.
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Bu ihale nihayet sonuçlandı. Kazanan firma ise Kanadalı askeri araç üreticisi Oshkosh Defense oldu. Oshkosh, aracın orijinaline sadık kalan bir tasarım ile karşımıza çıktı. Aynı zamanda bu yeni posta araçlarının hem benzinli hem de elektrikli seçeneklerinin bulunacağı belirtildi. Tabii elektrikli versiyonların oranının toplamda sadece %10 olacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Ayrıca bu araçların yollara çıkması 2023 yılını da bulacak. Bu araçların %90’lık benzinli versiyonlarının, ilerleyen yıllarda elektrikli veya hibrit araçlara dönüştürülebilecek şekilde tasarlandıkları da belirtiliyor.
Eski nesil USPS araçlarına ait bir görsel.
Yeni USPS araçları nasıl özelliklere sahip olacak?
USPS’in bu yeni araçlarıyla daha fazla kargo alanı, klima, güvenlik donanımları ve daha düşük yangın riski gibi temel hedeflerin bulunduğu da açıklanıyor. Oshkosh firması da bu doğrultuda bu yeni araçlara ön ve arka çarpışma engelleyicisi, geri görüş kamerası ve 360 derece kamera gibi çok çeşitli donanımları eklemiş. Ayrıca aracın büyük tutulan ön cam alanı sayesinde de sürücüye gayet iyi bir görüş alanı sunulmuş.
Oshkosh Defense’in USPS ile 482 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı ve 10 yıllık bir süreçte 50.000 ile 165.000 adet arasında üretim gerçekleştirme sözü verdiği belirtiliyor. Oshkosh firması, bu araçların ihale aşamasındayken Ford ile ortak çalışıyordu. Bu firmanın seri üretim hâlinde de Ford ile ortak çalışıp çalışmayacağı ise bilinmiyor.
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Genel
Avrupa Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu
Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2021 Avrupa Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu. Toyota Yaris, final etabındaki altı rakibini geride bırakmayı başardı.
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Her sene verilen Avrupa Yılın Otomobili ödülü için 29 araçlık liste içinden 7 finalist seçilmişti. 2021’de 7 araç arasından ödüle layık görülen Toyota Yaris oldu. 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model vardı.
Toyota Yaris, final etabında mücadele eden diğer altı iddialı rakibini geride bırakmayı başardı. Kompakt model böylece bu önemli ödülü birden fazla kez kazanan Renault Clio ve Volkswagen Golf gibi modellerin arasında yerini aldı. 2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208’in ödülün sahibi olmuştu.
Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.
Avrupa Yılın Otomobili ödülünün bu seneki finalistleri
- Citroen C4
- Cupra Formentor
- Fiat 500
- Land Rover Defender
- Skoda Octavia
- Toyota Yaris
- Volkswagen ID.3
Son olarak Avrupa Yılın Otomobili yarışmasında dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan Toyota Yaris, yapılan oylama sonucu jüriden toplamda 266 puan toplayarak ipi göğüsledi. Ayrıca Yaris’i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izledi. Pek çok kişinin favorisi olan elektrikli Volkswagen ID.3 ise 224 puan toplayarak dördüncü oldu.
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Genel
Suzuki’nin 91 yaşındaki başkanı, 40 yılının ardından emekli oluyor
Suzuki Motor Şirketleri‘nin başkanı Osamu Suzuki, Haziran ayında görevinden istifa edeceğini açıkladı. Şirketi, oğlu Toshihiro Suzuki‘ye teslim edecek.
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Reuters‘ın haberine göre Baba Suzuki, şirketin elektrikli araçlara geçiş ve Tesla-Apple gibi yeni oyuncularla mücadele etme zorluğunu kolaylaştırmak adına kenara çekildiğini söyledi. Fakat tamamen emekli olmayacağını, şirkete danışmanlık etmeye devam edeceğini de ekledi.
Baba Suzuki, karısının dedesi tarafından kurulan şirkete halen daha fayda sağlamak istediğini söyleyerek, saklanmak veya kaçmak gibi bir şey yapmayacağım dedi. Önceden de “ömür boyu emekli olmayan” olacağım dediği için bu söylemi çok da şaşırtıcı değil.
Karısının dedesi tarafından kurulan şirket kısmı biraz garip gelmiş olabilir. Ona da hemen açıklık getirelim. Asıl adı Osamu Matsuda olan 91 yaşındaki başkan, zamanında eşi Shoko Suzuki ile evlenmiş. Fakat Suzuki ailesinin hiç erkek varisi olmadığı için hanımının soyadını almış. Böylelikle Osamu Suzuki, şirketin yönetimi için soyadını değiştiren dördüncü damat olmuş.
Osamu Suzuki, 1958‘den beri şirkette çalışıyor ve 1978 yılından beri başkanlık koltuğunda. Kendisi Hindistan pazarına girme kararını veren kişi ve Maruti Suzuki India‘nın büyük paylı hissedarıdır aynı zamanda.
Ayrıca Baba Suzuki, şirketin 2016 yılındaki yakıt tüketimi skandalında CEO koltuğundan istifa etmiş fakat başkanlık görevine devam etmişti. Söz konusu skandal Suzuki‘nin 26 ve Mitsubishi‘nin 8 aracının, katalog verilerindeki yakıt tüketimi bilgilerinin hileli olduğuydu. Yakıt tüketimi, gerçek verilere kıyasla %8.8 düşük yazılmıştı.
Japonya’nın dördüncü en büyük otomobil üreticisi olan Suzuki, kısa bir süre önce, önümüzdeki beş yıl içinde büyük oranda elektrik teknolojilerine olacak şekilde yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.
Suzuki tahtının varisi Tosihiro Suzuki, “Sıfır karbon emisyonu artık bizim odak noktamızda. Suzuki, sektörün bu yeni yöneliminde geri kalmamalı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Reuters, Wikipedia, TRT Haber
Genel
Yeni Peugeot 308, station gövdesiyle görüntülendi!
Station wagon modellerin pabucu son zamanlarda dama atıldı desek yalan olmaz. Buna SUV ve crossover araçların yükselişinin etkilerinden birisi diyebiliriz. Fakat yine de Peugeot gibi üreticiler station modellerin geleceğine güveniyor. Bu yüzden 5 kapılı modelle birlikte satılmak üzere, 308 Station Wagon modelini geliştiriyor.
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Avrupa’da görüntülenen bu prototip, B-sütunlarına kadar 308 HB modeli ile aynı. Yani ön tarafta markanın yeni yüzü olan aslan dişi şeklindeki gündüz LED farları ve yeni logo aynen kalacak. Değişen kısımlara arka camlardan başlayabiliriz. HB modele kıyasla daha köşeli bir kare şeklinde olan camlar dikkat çekiyor. Uzayan tavanın bitimindeki spoyler de kendini gösteriyor. Ayrıca 308 HB’nin arka tamponunda bulunan plakalık, station modelde bagaj kapağında yer alıyor.
Büyük oranda gizli olsa da kabin, gözüktüğü kadarıyla HB modele kıyasla biraz daha yukarıda. İç mekanın tasarımının en son model Peugeot 3008 ile aynı olması bekleniyor.
Yeni Peugeot 308 HB’nin birkaç ay içinde benzinli, dizel, hafif hibrit ve plug-in hibrit seçenekleriyle tanıtılması bekleniyor. Plug-in hibritlerin 1.6 litrelik benzinli motor ve çift elektrik motorun birleşmesinden oluşacağı söyleniyor. Bu hibrit üniteler, model ailesinin en tepesinde, 300 beygir civarında olması beklenen 308 Peugeot Sport Engineered (PSE)‘da bulunacak.
Kaynak: Carscoops
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