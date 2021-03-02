Karsan’ın da dahil olduğu ABD posta aracı (USPS) ihalesi sonuçlandı

ABD‘nin ikonik posta araçlarını birçok filmde görüyoruz. Bu araçların şaşırtıcı noktası ise çocukluğumuzdan beri aynı kalmış olmaları. ABD Posta Servisi’nin (USPS) açıklamasına göre de bu araçların çoğunluğu 30 yıl civarı bir süredir kullanımda. USPS, bu sebepten dolayı da bu araçların yenilenmesi için geçtiğimiz yıllarda bir ihale başlatmıştı. Bu ihale, uluslararası bir ihale oldu ve aralarında ülkemizden Karsan‘ın da bulunduğu çok çeşitli firmalar yer aldı.

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Bu ihale nihayet sonuçlandı. Kazanan firma ise Kanadalı askeri araç üreticisi Oshkosh Defense oldu. Oshkosh, aracın orijinaline sadık kalan bir tasarım ile karşımıza çıktı. Aynı zamanda bu yeni posta araçlarının hem benzinli hem de elektrikli seçeneklerinin bulunacağı belirtildi. Tabii elektrikli versiyonların oranının toplamda sadece %10 olacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Ayrıca bu araçların yollara çıkması 2023 yılını da bulacak. Bu araçların %90’lık benzinli versiyonlarının, ilerleyen yıllarda elektrikli veya hibrit araçlara dönüştürülebilecek şekilde tasarlandıkları da belirtiliyor.

Eski nesil USPS araçlarına ait bir görsel.

Yeni USPS araçları nasıl özelliklere sahip olacak?

USPS’in bu yeni araçlarıyla daha fazla kargo alanı, klima, güvenlik donanımları ve daha düşük yangın riski gibi temel hedeflerin bulunduğu da açıklanıyor. Oshkosh firması da bu doğrultuda bu yeni araçlara ön ve arka çarpışma engelleyicisi, geri görüş kamerası ve 360 derece kamera gibi çok çeşitli donanımları eklemiş. Ayrıca aracın büyük tutulan ön cam alanı sayesinde de sürücüye gayet iyi bir görüş alanı sunulmuş.

Oshkosh Defense’in USPS ile 482 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı ve 10 yıllık bir süreçte 50.000 ile 165.000 adet arasında üretim gerçekleştirme sözü verdiği belirtiliyor. Oshkosh firması, bu araçların ihale aşamasındayken Ford ile ortak çalışıyordu. Bu firmanın seri üretim hâlinde de Ford ile ortak çalışıp çalışmayacağı ise bilinmiyor.