Hardware Plus yayınlarında ve birçok içeriklerimizde farklı marka ve model mikrofonlar tercih ediyoruz. Rode, HyperX, Razer, ASUS ve MSI gibi markaların farklı model mikrofonlarını kullanırken, özellikle Cuma raporu ve farklı içeriklerimiz için yeni mikrofonlara ihtiyacımız vardı. Stüdyo kalitesinde çekim adına ise SteelSeries Alias Pro tercihinde bulunduk. Aşağıda ilk kullandığımız örneği görebileceğiniz Alias Pro’yu neden tercih ettik, memnun muyuz gibi merak edeceğiniz konulara ise bu yazımızda detaylıca açıklıyorum.

SteelSeries Alias Pro İlk Kullanım

Neden yeni mikrofon?

Yukarıda bahsettiğim gibi farklı türlerde ve tarzlarda mikrofonlara zaten sahiptik. Ancak hem podcast tarzı temiz bir ses kalitesi hem de Cuma Raporu ve diğer yeni yapmayı düşündüğümüz tarz videolar için yeni mikrofon arayışına geçmiştik. Aslında birçok marka varken SteelSeries kanadında Alias ve Alias Pro tanıtımı yapılınca şahsen ilgim direkt olarak oraya kaydı.

Neden SteelSeries Alias Pro?

SteelSeries kanadında hem Alias hem de Alias Pro bulunuyor. Bunlardan düz versiyonu USB ile tak-çalıştır fonksiyonunda kullanılabilecekken Alias Pro ise bir mikser ile beraber geliyor. Bu sayede herhangi bir yayın ya da programda sesi direkt mikser üzerinden kontrol edilebilme imkanı sunuyor.

Ayrıca XLR bir mikrofon olması sayesinde sesi oldukça temiz ve yukarıda örnek olarak koyduğumuz videoda net bir biçimde farkı gösterecek şekilde iyi almasını sağlıyor.

Kutu İçeriği

SteelSeries Alias Pro’nun kutu içeriği de özellikle boom arm kullanmayı planlayanlar için oldukça yeterli. Sarsıntı-önleyici shock mount’a sabit bir biçimde gelen XLR mikrofon ve mikserin yanı sıra uzun olmasıyla dikkat çeken 2 adet USB kablo, mikrofona ve RGB aydınlatmaya güç veren güç adaptörü, masa ayağı ve boom arm bağlantı aparatıyla beraber gelmesi oldukça iyi.

Biz hem boom arm ile beraber hem masada kullanıyoruz ve saniyeler içinde geçiş yapabilmek oldukça değerli. USB kablo uzunluğunun da iyi olması sayesinde canlı yayınlarda uzak mesafeden dahi kullanım imkanı sağlıyor.

Özellikler

Tabiki yeni bir mikrofon tercih edeceğiniz zaman önemli olan detaylardan biri de mikrofonun ses kalitesi. 1″/25mm ClearCast kapsüle sahip bir kondenser mikrofon olan Alias Pro, 24 bit/48 KHz’de 50 Hz – 20 KHz arasında frekans değerlerini iletebiliyor. 120 dB değerinde olan mikrofona +48V DC güç vermek gerekiyor. Bu noktada bir Zoom H6 gibi küçük ses kayıt cihazlarında XLR ile kullanamıyorsunuz, fakat bu olsaydı da ekstra olacaktı zaten 🙂

Mikrofonu XLR ile bağladığımız mikser ise RGB desteğiyle gelen, 3,5 mm çıkış ile monitör edebileceğiniz, üzerinde mikrofon ses seviyesi ayarlama, sessize alma tuşu da bulunuyor. Tabii bunları özelleştirmek de mümkün.

Mikserin en sevdiğim özelliği ise gain ayar kısmında bulunan aydınlatma sizin sesinizin güvenli seviyede olup olmadığını göstermesi. Siz konuşurken yeşil yanıyorsa sorun yok, ses gayet iyi demek, sarı ise patlama sınırına gelmiş, kırmızı ise patlıyor anlamına geliyor. Yani bir ses göstergesi olarak da ayarlanması çok mantıklı ve işlevsel geldi.

İki USB-C çıkışı olan mikseri aynı anda iki farklı cihaza bağlama imkanınız da var. Bu sayede oyun bilgisayarı ile yayın bilgisayarı için aynı anda ses verebilmeniz mümkün hale geliyor.

Stand ile 110 x 130 x 230 mm boyutlarında ve 720 gram olan SteelSeries Alias Pro, sağlam standı olmadan sadece 170 gram ağırlığında. Bu da boom arm için ağırlık sorunu olmadan kullanım imkanı sağlıyor.

Sesi oldukça temiz alan Alias Pro’yu tabii Sonar ile kullandığınızda istediğiniz gibi ayarlama ve düzenleme imkanına da sahip oluyorsunuz. Zaten bu ürünü alan ilk iş olarak Sonar’ı PC’ye kurarak ayarları yapmalı. Ama hiç program olmadan da mikseri USB’den bağladığınız anda tak-çalıştır olarak kullanabilirsiniz.

Ama Sonar’ın ClearCast AI gürültü engelleme özelliğiyle beraber ses şaşırtıcı seviyede gürültü engellemelerde olduğu gibi mekanikleşme olmadan bir ses stüdyosunda kayıt alıyormuş hissiyle çıkması da bir hayli beni şaşırttı.

Kimler Almalı ve Sonuç

Şimdi gelelim bu ürünü kimler alsın kısmına. Kendi mikrofonundan pek memnun olmayan, olsa da daha stüdyo kalitesinde ses isteyen oyuncular, yayıncılar ve influencer tayfası bu mikrofonu alarak yatay/dikey içerikler, canlı yayınlar, röportajlar ve podcastler yapacak herkes için ideal yapıda olduğunu net söyleyebilirim.

Kullanan içerik üreticilerine baktığınızda kullanmadan önce-sonra farkıyla dahi siz de kalite geçişini net bir biçimde anlayabilirsiniz.

Bizim de artık HWP ekranlarında sık sık kullandığımız bir ürün olacağını söyleyeyim. Şahsen gönül rahatlığıyla önerdiğim bir mikrofon oldu.