Akıllı Telefonlar
OPPO Türkiye’de fabrika kuracağını açıkladı!
OPPO geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Türkiye’ye yatırım yapacak” söylentilerini resmen onayladı. OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklama ile ülkemizdeki yatırımlarını artıracak.
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OPPO Türkiye yatırım yapacak!
2018 yılında Türkiye’de akıllı telefon satışına başlayan OPPO, bağlı olduğu BBK Grup ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumunda. Find, Reno ve A serisi telefonları ile ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören Çinli üretici, daha önce konuşulan ve geçtiğimiz günlerde söylenti miktarı artan Türkiye’ye yatırım yapma durumunu resmen açıkladı.
Türkiye’deki Yatırıma İlişkin OPPO Açıklaması
24 Aralık 2020, İstanbul – Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40’tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye’deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou‘nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: “OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı‘na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.”
OPPO’nun fabrikası Tuzla’da!
OPPO Türkiye tarafından kurulacak fabrikanın İstanbul ve Kocaeli‘nde iki üretim tesisi kuracağı yönünde bir beklenti vardı. Biz haberi yayına aldıktan sonra OPPO’daki kaynaklarımızdan doğruladığımız bilgide fabrikanın Tuzla‘da açılacağı ve kiralamanın yapıldığı yönünde. Ayrıca OPPO’nun üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştireceği ve kurulacak tesislerin yalnızca montaj yapmaktan ibaret olmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Üretim tesisinde üretilen telefonlar sadece Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok farklı pazara da ulaştırılmış olacak.
HWP daha önce bahsetmişti
Son iki gündür ciddi olarak konuşulan OPPO’nun yatırım konusu Hardware Plus ekranlarının bir klasiği haline gelen Cuma Raporu‘nun 121. bölümünde Ersin Akman tarafından dile getirilmişti. Tam üç ay önce 25 Eylül‘de yayımlanan bölümümüzdeki ilgili kısmı aşağıdan izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
vivo V20 2021 Hindistan’da sessiz sedasız satışa çıktı
vivo V20 2021 cihazı son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve yakın zamanda da resmileşmesi beklenen cihazlardandı. Firma tarafından ise telefonun resmi duyurusu hakkında bir bilgi hala olmazken; vivo V20 2021, Amazon Hindistan sitesinde siparişe hazır bir şekilde listelendi.
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Yine Amazon Hindistan sitesinden cihazın özelliklerine ve seçeneklerine de ulaşılabiliyor. Sunset Melody ve Midnight Jazz isimli iki renk seçeneği sunulan telefon, 6.44inç’lik bir ekrana sahip. Dokunmatik ekranın çözünürlüğü ise 1080×2040 olarak görülebiliyor. Ön kamerası oto-odaklanma özellikli ve 44MP çözünürlüklü olan telefon, arkada ise üçlü bir kamera takımı ile bizi karşılıyor. Ana kamera 64MP çözünürlüğe sahipken, 8MP ultra genişlik kamerası ve 2MP “mono” kamera ana kameraya destek oluyor.
İşlemci alanında ise Snapdragon 730G yonga seti tercih edilmiş olan telefonun RAM hafızası 8GB kapasiteye sahip. Genişletilebilir depolama alanında da 128GB’lık bir imkan sağlanırken, 33W’lık 4000mAh bataryası tüm takıma güç veriyor. Son olarak işletim sisteminde ise Funtouch 11 ile beraber Android 11 görülebiliyor.
Bir önceki vivo V20 ile cihazın 2021 modelinin arasındaki tek fark işlemcisi gibi gözüküyor. V20 720G ile çalışıyorken, telefonun 2021 modelinde 730G işlemcisine geçilmiş. Dolayısıyla iki telefon arasında çok da büyük farklar olduğunu söyleyemeyiz. Açıkçası böyle bir çabaya karşılık belki daha bütçe dostu bir versiyon veya daha başka bir fikirle kullanıcıların karşısına çıkılabilirdi. Ancak onun yerine işlemcisi hariç görünüşünde bile neredeyse tamamen aynı bir telefonla karşı karşıyayız.
vivo V20 2021 cihazının fiyatı 24.990 Rupi olarak görülüyor. Bu da yaklaşık 340 Dolarlık bir fiyata denk geliyor. Cihazın diğer ülkelerdeki ulaşılabilirlik durumunu görebilmemiz için ise biraz zaman gerekiyor gibi.
Akıllı Telefonlar
Samsung, One UI 3 beta programını A51 için de başlatıyor
Dün duyurduğumuz üzere Samsung, Galaxy M31 için One UI 3 beta programını başlatmış ve cihazlara Android 11’i getirmeye başlamıştı. Diğer cihazlar hakkında beta programı için net bir bilgi olmadığını belirtmiş olsak da; kısa bir süre sonra firma, Galaxy A51 5G’yi de sürece dahil etmiş gibi gözüküyor.
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Galaxy M31 için Hindistan platformunda Android 11 beta programı başlatan firma; güncellemenin beta versiyonunun Galaxy A51 için de erişilebilir olduğunu Güney Kore’nin Samsung Community forumlarında duyurdu.
Programa katılmak isteyen kullanıcılar, aynı şekilde Samsung Community uygulaması üzerinden ilgili alana dokunup programa kayıt olmak için uygun olup olmadıklarını kontrol edebiliyorlar. Bu sürecin ardından ise yazılımın beta versiyonu cihazlarda ulaşılabilir olmaya başlıyor.
Samsung Almanya listesindekine göre güncellemeyi erken görebiliriz
Daha önceden Samsung Almanya tarafından Android 11 güncellemesinin cihazlara ne zaman geleceğiyle alakalı bir liste paylaşılmıştı. Her ne kadar liste Almanya özelinde olsa da, Avrupa cihazlarının da bu listedekine yakın bir takvim içerisinde güncellemeyi almaları bekleniyordu.
Listeye göre ise normal şartlarda Avrupa’daki Galaxy A51 akıllı telefonlarının Android 11 nihai güncellemesini, Galaxy M31 gibi 2021 Mart ayında alması bekleniyor. Ancak M31 cihazında olduğu gibi, hayata geçirilen bu beta uygulamasıyla beraber bu süreç hızlanabilir. Dolayısıyla bu ve firmanın diğer cihazlarının yeni işletim sistemi güncellemelerini daha erkenden almaları da ihtimaller arasında.
Akıllı Telefonlar
Honor V40, 12 Ocak’ta 120Hz ekranıyla geliyor
Honor firmasının son zamanlarda hakkında en çok bilgi gelen telefonlarından olan V40’ı gelecek ay sunması bekleniyor. Telefon hakkındaki bu sızıntılar ve bilgilerin dışında şirketten gelen resmi bir bilgi ise hala yok. Yine o bilgilerden biri, Çin’in sosyal medyası Weibo’nun bir kullanıcısından geldi.
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Paylaşımda iddia edilene göre Honor V40, 12 Ocak’ta resmileşecek. Yine aynı gönderi üzerinden telefonun paylaşılan bir ekran görüntüsünü de görmek mümkün. Ekran görüntüsünde Honor V40 üzerinde yapılan bir 120FPS beta testi görülebiliyor. Bu da cihazın birçok dedikodunun ardından 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile geleceğiyle alakalı bilgileri onaylar nitelikte. Honor V40 akıllı telefonunun aynı zamanda YORK koduyla birlikte geleceği ve YOK-AN10 model numarasına sahip olacağı da bildirilenler arasında. Cihazın görülen 3C sertifikası hızlı şarj desteğinin 66W olduğunu da bizlere göstermişti. Diğer yandan söylentilerden bildiğimiz kadarıyla ise Dimensity 1000+ SoC yonga seti takıma gücünü veren işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu hafta başlarında ulaşılan Honor V40 grafik tasarımlarında kavisli bir ekran görmek mümkün. Sol üstte hap şeklinde bir kamera deliği çift ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta ise yuvarlak bir bölgeye yerleştirilmiş, ana kamerasının 50MP olacağı söylenen dörtlü bir kamera takımını görebiliyoruz.
Cihaz hakkında gelen bilgiler git gide artarken, gelen bu tarih bize çıkışının yakın olduğunu ve dolayısıyla da bilinmeyen bilgilerin de netleşmesinin yolda olduğunu söylüyor.
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