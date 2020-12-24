OPPO Türkiye’de fabrika kuracağını açıkladı!

OPPO geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Türkiye’ye yatırım yapacak” söylentilerini resmen onayladı. OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklama ile ülkemizdeki yatırımlarını artıracak.

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OPPO Türkiye yatırım yapacak!

2018 yılında Türkiye’de akıllı telefon satışına başlayan OPPO, bağlı olduğu BBK Grup ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumunda. Find, Reno ve A serisi telefonları ile ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören Çinli üretici, daha önce konuşulan ve geçtiğimiz günlerde söylenti miktarı artan Türkiye’ye yatırım yapma durumunu resmen açıkladı.

Türkiye’deki Yatırıma İlişkin OPPO Açıklaması

24 Aralık 2020, İstanbul – Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40’tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye’deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou‘nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: “OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı‘na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.”

OPPO’nun fabrikası Tuzla’da!

OPPO Türkiye tarafından kurulacak fabrikanın İstanbul ve Kocaeli‘nde iki üretim tesisi kuracağı yönünde bir beklenti vardı. Biz haberi yayına aldıktan sonra OPPO’daki kaynaklarımızdan doğruladığımız bilgide fabrikanın Tuzla‘da açılacağı ve kiralamanın yapıldığı yönünde. Ayrıca OPPO’nun üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştireceği ve kurulacak tesislerin yalnızca montaj yapmaktan ibaret olmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Üretim tesisinde üretilen telefonlar sadece Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok farklı pazara da ulaştırılmış olacak.

HWP daha önce bahsetmişti

Son iki gündür ciddi olarak konuşulan OPPO’nun yatırım konusu Hardware Plus ekranlarının bir klasiği haline gelen Cuma Raporu‘nun 121. bölümünde Ersin Akman tarafından dile getirilmişti. Tam üç ay önce 25 Eylül‘de yayımlanan bölümümüzdeki ilgili kısmı aşağıdan izleyebilirsiniz.