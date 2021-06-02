OPPO Reno5 Lite’ın Tasarım Hikayesi!

2007 yılı sonrasında dokunmatik ekranlı telefonların geniş bir tüketici kitlesine ulaşmaya başlamasıyla akıllı telefonlar da raflarda yerini aldı. 2008 yılında 3 inçlik ekran, 12 mm kalınlık ve 100 gramın altında ağırlıktan, 2012 yılında 4 inçlik ekran, 10 mm kalınlık ve 125 gram ağırlığa kadar gelindi. 2020 yılında ise 6 inçten büyük ekran, 8 mm kalınlık ve 170 gram ağırlık noktasına ulaşıldı. OPPO’nun vizyoner tasarımının ilk örneklerinden biri 2013 yılında kullanıcılara sunulan OPPO Find 5 ile oldu. Ekran çapı 5 inç, kalınlığı 9 mm olan ve ekranın gövdeye oranı %70’in üzerinde olan akıllı telefon, rekabette adından söz ettirmeyi başardı.

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Tüketicilerin nasıl karar veriyor?

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Ortalama bir akıllı telefon için ekran büyüklüğü sabitlenmiş ve ince çerçeveli telefonlar daha uzun bir süre daha radarımızda olacak görünüyor. Peki, akıllı telefon için mükemmel tasarımı seçme konusunda tüketicinin kararını etkileyen ana etken ne?

Ekran çapının telefonun uzunluğu ve kalınlığı üzerinde önemli bir etkisi söz konusu. Beraberinde akıllı telefon tasarımlarında rahatlık için odaklanılması gereken önemli iki etken var: Kalınlık ve ağırlık. Tüketicilerin daha büyük ekranlara ihtiyacı kalmamış olabilir ancak daha fazla özellik talebi devam edecek ve bu da telefonun içinde daha fazla parça olması anlamını taşıyor.

OPPO Reno5 Lite’ın Hikayesi

OPPO Reno5 Lite geliştirilirken, rahatlık ve kullanılabilirlik açısından ürünün modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olması önemli etkenlerden biriydi. En çok satın alınan blucinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 160.1 x 73.2 x 7.8 mm ölçülerindeki OPPO Reno5 Lite herhangi bir kot pantolonun cebine rahatlıkla sığıyor. Kadınlar için de en yaygın kabul edilen senaryo akıllı telefonu bir çantada taşımaları. Araştırmalar İngiltere’de kadınların her gün yanlarında 17 parça bulundurduklarını ve 3 kilodan fazla ağırlık taşıdıklarını gösteriyor. Bu nedenle ağırlık ve ölçüyü optimize etmek, tasarımda inovasyonlar geliştirmek, kalıcılığı sağlamak için büyük önem taşıyor.

OPPO, Reno5 Lite’ı tasarlarken akıllı telefonun ağırlığını 172 grama indirmeyi başardı. Bu üç madde gözetilerek yapıldı; Öncelikle gövdeye gömülü çelik çerçeve küçültüldü. İkinci olarak cihazın genel gücünü azaltmadan yapı optimize edildi; basitliği sağlamak ve ağırlığı azaltmak için fazla plastikler kesildi. Son olarak nihai ağırlığı azaltmak için ısı iletimi daha iyi ve yoğunluğu düşük olan alüminyum alaşımı kullanıldı.

OPPO Reno5 Lite’ın ana kartı da uzunluğu açısından sektörde dikkat çeken bir konumda bulunuyor. Bu esas olarak arka kamera ve çip gibi bileşenlerin düzenlenmesi ve ürünün küçültülmesiyle gerçekleştirildi. Belirli optimizasyon önlemlerinin alındığı Reno5 Lite modelinde dört kameranın ana gövdesi yatay yerleştirildi ve böylece ana kartın kullanım oranı artmış oldu. Ana kartın uzunluğunun azaltılması ve cihazın küçültülmesi sayesinde pil uzunluğu için daha fazla yer açılması söz konusu oldu.

Estetiğe önem verildi!

Kalitatif tüketici araştırmalarına göre akıllı telefonlarda mor-mavi gölgesi özellikle dikkat çekiyor ve insanları şeffaf kılıf kullanmaya daha teşvik ediyor. Bir başka sonuca baktığımız zaman arka kapağı parlayan ürünün oldukça şık, estetik açıdan hoş ve dikkat çekici bulunması. OPPO Reno5 Lite da renkleri ve kullandığı kaliteli malzemeleri ile öne çıkan bir model olarak tüketicilerle buluşmaya başladı.

OPPO Hakkında;

Son 10 yıldır, OPPO, mobil fotoğrafçılık teknolojisindeki yenilikleri canlandırırken, kameralı cep telefonları üretmeye odaklanıyor. OPPO, selfie güzelleştirme çağını başlattı ve 5MP ve 16MP ön kameralarla akıllı telefonlarını piyasaya süren ilk marka oldu. Ayrıca, motorlu döner kamera, Ultra HD özelliği ve 5x Dual Kamera Zoom teknolojisini tanıtan ilk marka oldu. IDC’ye göre, 2017 yılında OPPO, dünya çapında akıllı telefon markası sıralamasında 4. sıraya yerleşti. Ve bugün, OPPO dünya çapında 200 milyondan fazla genç insan için mükemmel akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimleri sunuyor. (kaynak)