Akıllı Telefonlar
Türkiye’de Üretilen OPPO Reno 5 Kutu Açılışı!
Merhabalar,
OPPO’nun merakla beklenen Reno5 Lite modeli Türkiye’de üretildi ve satışa sunuldu. İnce, hafif tasarımı ve arka kapağında dikkat çeken renk detaylarıyla beraber karşımıza çıkıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: OPPO Türkiye’de Yerli Üretime Reno5 Lite ile Devam Ediyor!
Kutunun içerisinden korunaklı yapıda cihazın kendisi, 30 Watt Hızlı şarj adaptörü, 1 adet koruma kılıfı ve artık görmeye pek alışık olmadığımız kablolu kulaklık çıkıyor.
Oppo Reno 5 Lite Teknik Özellikleri;
Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran
Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080
İşlemci: Mediatek Helio P95
Bellek: 8 GB
Dahili Depoloma: 128 GB+256 GB’a kadar microSD kart
Kamera: 48 MP Ana Kamera, 8 MP Geniş Açılı Kamera, 2 MP Makro Kamera, 2 MP Mono Kamera
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4310 mAh
Hızlı Şarj: 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0
İşletim Sistemi: Android 11 ColorOS 11.1
Ağırlık: 172 gr
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Akıllı Telefonlar
OPPO Türkiye’de Yerli Üretime Reno5 Lite ile Devam Ediyor!
Yaratıcı video özellikleri, performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan OPPO’nun Reno5 Lite modeli Türkiye’de üretilerek tüketicilerin beğenisine sunuldu.
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OPPO, merakla beklenen Reno5 Lite modelini Türkiye’de üreterek tüketicilerin beğenisine sundu. Yaratıcı video özellikleri, performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 Lite’ın Çift-Görüntülü Video (Dual-View Video) gibi özellikleri kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkararak ‘başrol benim’ diyenlerin kendi hikayelerini yaratmalarına yardımcı olacak.
Bugün akıllı telefonların sadece anılarımızı kaydetmeye yarayan ürünler olmadığını söyleyen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye’de ürettikleri Reno5 Lite modeli ile ilgili olarak şunları söyledi: “Akıllı telefonlar hikayelerimizi anlatma şeklimizi yeniliyor ve onları farklı perspektiflerden anlatmamızı sağlıyor. Reno5 Lite kullanıcıların belirlediği kriterleri karşılayan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini biliyoruz ve OPPO Reno5 Lite’ı Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
İçindekiler
Kendi hikayenin başrolü sensin
Fotoğraf ve video özelliklerindeki teknolojilerle birlikte gelen Reno5 Lite, kendi hikayenizi çekebileceğiniz özelliklere sahip bir akıllı telefon. 48MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor. Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de başarılı özellikler sunuyor. Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor. Çift Görüntülü Video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaştırabilirsiniz
OPPO’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.
Monochrome Video, tam da yaratıcılıklarını renklerle ifade etmeyi sevenler için. Bu özellik her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor. Perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği çalıştığı için hareket halinde bile sabit bir video kaydı yapabiliyorsunuz.
Reno5 Lite, gündüz ya da gece çektiğiniz fotoğrafta arka planı beğenmemeniz durumunda da sizi mutlu edebilecek özelliklerle birlikte geliyor. Dinamik Bokeh bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor. Gece Portresi ise geri plana çok güzel ve yuvarlak mercek ışıkları koyuyor. OPPO Reno5 Lite ayrıca Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.
Son olarak oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilirsiniz.
Uzun pil ömrü Reno 5 Lite ile mümkün
Reno5 Lite, 4310mAh pil ve 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu sayede 56 dakikada tam şarj olurken, gün içinde veya akşam piliniz bitmek üzereyken 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0, Reno5 Lite’ı hızlı bir şekilde şarj ediyor. Sadece 5 dakikalık şarjla 2,9 saat YouTube izleyebiliyorsunuz. Gün içinde şarjın bitmesi durumunu da ortadan kaldıran akıllı telefon ile tek şarjda 16 saat çevrimiçi video seyredebilirsiniz. Uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan video içerik üreticilerini de düşünerek geliştirilen Reno5 Lite, Sistem Performansını İyileştirici (System Performance Optimizer) ile daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.
İhtiyaçlara göre düzenlenebilen Reno5 Lite’ın kullanıcıları ekranın açık kaldığı süreyi ve karanlık modu istedikleri gibi tasarlayabiliyor. Flexdrop ve Google iş birliğiyle gerçekleşen Üç Parmak Çeviri özelliği verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda Oyun Kısayol Modu, Oyuncu Modu, Maddeli Ekran Mesajları ve Ayarlanabilir Oyun Dokunuşu gibi özelliklerle kendinizi tamamen eğlencenin içinde hissedebilirsiniz.
Reno 5 Lite ile Renklerin dansı
OPPO Reno5 Lite iki farklı renkle tüketiciye sunuluyor. Hayat Kadar Canlı Tasarımı konseptini kullanan OPPO, bu teknolojisiyle ilk bakışta yanıltıcı bir şekilde tek renk gibi gelen görüntüye derinlik kazandırıyor. Sonsuz Siyah, koyu siyahtan daha açık siyah renge kadar değişebilen yumuşak bir siyah renk yelpazesi sunuyor. OPPO’nun ilk kez kullandığı Aurora Moru’nda ise, kompozit bir 3D arka panelde Sıvı Kristal Kaplama (Liquid Crystal Coating) işlemi uygulanıyor.
Oppo Reno5 Lite Teknik Özellikleri
|Ekran
|6.4 inç AMOLED ekran
|Ekran Çözünürlüğü
|2400 x 1080
|İşlemci
|Mediatek Helio P95
|Bellek
|8 GB
|Dahili Depolama
|128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart
|Kamera
|48 MP Ana Kamera
8 MP Geniş Açılı Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Mono Kamera
|Ön Kamera
|32 MP
|Pil
|4310 mAh, 30W VOOC 4.0 Hızlı Şarj
|İşletim Sistemi
|Android 11 ColorOS 11.1
|Boy x En x Kalınlık
|160.1 mm x 73.2 mm x 7.8 mm
|Ağırlık
|172g
|Renk
|Sonsuz Siyah, Aurora Moru
Oppo Reno 5 Lite için istenen ve tavsiye edilen satış fiyatı da 4299TL olarak belirlenmiş. Ancak şuanda birçok satış kanalında ve e-ticaret sitelerinde 3400TL civarında satın alabiliyorsunuz.
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Akıllı Telefonlar
GM 21 Ailesi ve GMPods 2 Modelleri Tanıtıldı!
General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GMPods 2 Ailesi modellerini tanıttı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs tarihinden başlayarak üç gün süren lansman etkinliği ile GM 21 Pro, GM 21 Plus, GM 21, GMPods 2 Pro ve GMPods 2 ürünlerini tanıttı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GM 21 Pro resmen Tanıtıldı!
İçindekiler
GM 21 Pro Kamera Özellikleri;
General Mobile, GM 21 Pro modeli kamera tarafında kullanıcılara 48MP Ultra HD kamera, makro kamera, 115 derece ultra geniş açı kamera ve derinlik özelliği veren portre modu kamera ile dörtlü yapay zeka kamera deneyimi sunuyor.
108MP süper piksel modu bulunan GM 21 Pro, yapay zeka kamera desteği ile ultra net fotoğraf deneyimi
sunacağını belirtiyor. Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kamera yer alan özellikler arasında.Video özelliklerinde ise, 4K kayıt özelliği, ağır çekim ve hızlı çekim modları bulunuyor.. 16MP Selfie kamerası olan GM 21 Pro’da ek olarak ekran flaşı da konumlandırılmış.
Ekran ve Donanım Detayları:
GM 21 Pro, 6.67 inç ekran boyutu, FHD+ 1080×2400 piksel ultra yüksek çözünürlük ile %90.23 oranında
ekran özelliklerine sahip. 8 çekirdekli MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunan GM 21 Pro, 6GB RAM kapasitesi, 128GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği barındırıyor.
5000mAh batarya bulunan cihaz, 15W hızlı şarj adaptörü ile geliyor. GM 21 Pro, güvenlik kanadında parmak izi okuyucu sensörü ve yüz tanıma teknolojisi ile sunuluyor. General Mobile GM 21 Pro Süper Siyah ve İnci Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21 Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.799 TL olarak açıklandı.
General Mobile GM 21 Plus
General Mobile GM 21 Plus modeli kullanıcılara 16MP kamera, makro kamera ve derinlik özelliği veren portre modu kamera ile üçlü yapay zeka kamera özelliği sunuyor. 96MP süper piksel modu bulunan GM 21 Plus, yapay zeka kamera desteği ile geliyor. Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kamera özellikleri arasında yer alıyor. GM 21 Plus, 1080p kayıt, ağır çekim ve hızlı çekim modu video özelliklerini sunuyor. 8MP Selfie kamerası olan GM 21 Plus’da ekran flaşı da bulunuyor.
GM 21 Plus Ekran ve Donanım Detayları:
GM 21 Plus, 6.53 inç ekran boyutu, HD+ 720×1600 piksel çözünürlük ile %90 oranında yeni nesil su
damlası ekran deneyimi sunuyor. 8 çekirdekli MediaTek HelioG35 işlemci sunan GM 21 Plus, 4GB RAM kapasitesi, 64GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği ile ek depolama alanı sunuyor.
5050mAh batarya kapasitesine sahip olan GM 21 Plus, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği de sunuyor.
General Mobile GM 21 Plus ile Çarpıcı Siyah ve Çarpıcı Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışta. Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21 Plus’ın tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.999 TL olarak açıklandı.
GM 21 Modeli:
Tanıtımı gerçekleştirilen üçüncü ürün olan GM 21 modeli ise giriş seviyesi akıllı telefon konumunda.6.517 inç büyüklüğünde yeni nesil su damlası ekran, yapay zeka üçlü kamera, 8 çekirdekli SC9863A işlemci sunuyor. 3GB RAM kapasitesi, 32GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği ile ek depolama alanı sunuyor. Ayrıca, 5000mAh batarya kapasitesi bulunan cihazda Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği de konumlandırılmış.
General Mobile GM 21, Koyu Mavi, Gök Mavisi ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21’in tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.599 TL olarak açıklandı.
GMPods 2 Pro:
General Mobile tanıttığı yeni GMPods 2 Pro tam kablosuz kulaklık, 3,7 gram ağırlığında olan tek bir kulaklık ve üç tip değiştirilebilir silikonu ile tanıtıldı.
GMPods 2 Pro, hibrit sürücü sistemine sahip güçlendirilmiş performansı ve AAC HD ses kodeği ile her
bas ve tiz dengesini sağlayıp sağlıklı bir ses performansı sunuyor. Gelişmiş gürültü yalıtımı algoritması ve dört mikrofonlu gürültü engelleme sistemi konumlandırılan özellikler arasında.
Bluetooth 5.0 ile bağlantı kurabilen GMPods 2 Pro kulaklıkta bulunan dokunmatik yüzey sayesinde
müzik, sesli asistan, arama ve daha fazlasını akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmadan kulaklık
üzerinden kontrol edebilmenizi mümkün kılıyor.
Tek şarjla 3.5 saate kadar varan kesintisiz müzik deneyimi sağlayan GMPods 2 Pro, 600mAh Type-C
bağlantılı şarj kutusu kapasitesi ile de 17.5 saate kadar ilave ve toplamda 21 saate kadar varan neredeyse tüm gün kullanım deneyimi sunuyor.
General Mobile GMPods 2 Pro ile beyaz renk seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor. GMPods 2
Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 299 TL olarak açıklandı.
4 saatlik pil ömrü ve Type-C bağlantılı 380mAh kapasiteli şarj kutusu ile satışa sunuluyor. Bluetooth 5.1 ile bağlantı kurabilen GMPods 2, kulaklıkta bulunan dokunmatik yüzey ile müzik, sesli asistan arama ve daha fazlasını kulaklık üzerinden kontrol edebilirsiniz. General Mobile GMPods 2 ile siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor.
GMPods 2’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 199 TL olarak açıklandı.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
Hatırlarsanız Xiaomi 2021 yılının başlarında ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Hatta Reuters tarafından ortaya atılan iddiaya göre ABD Hükümeti, aralarında hepimizin yakından tanıdığı Xiaomi firmasının da bulunduğu dokuz adet Çinli şirketi kara listesine almıştı. Çin’in devlete ait hava araçları üreticisi olan Comac firmasını da kapsayan yeni listedeki şirketler, ABD’li yatırımcılar tarafından hiçbir yatırım alamayacaklardı.
Bakmakta fayda var: Xiaomi de dahil 9 Çinli şirket ABD tarafından kara listeye alındı!
ABD Hükümeti, Xiaomi’yi en sert yaptırım uyguladığı şirketlerin bulunduğu “Varlık Listesi”ne henüz almamıştı. Dolayısıyla bu durum Xiaomi’nin Google yasağı gibi ağır yaptırımlara tabi olmayacağı anlamına geliyordu. ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09’da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı’nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi’yi “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu!
Şimdi de Xiaomi Twitter’dan bir basın açıklaması yaptı ve şu sözleri kamuoyuna paylaştı:
— Xiaomi (@Xiaomi) May 26, 2021
“Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi olarak kullanıcılarımıza güvenilir tüketici elektroniği ürünleri ve hizmetleri sunmaya, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için en adil fiyatlarla harika ürünler sunmaya devam edeceğiz.”
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Xiaomi, tedarik zinciri ve lojistik süreçler konusunda hiçbir sekteye uğramayacak ve Amerikan menşeili firmalarla işbirliği yapmasında herhangi bir engel çıkmayacak.
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