Oppo Reno4 Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!

Oppo, Reno ailesini genişletmeye devam ederken şirketin seriye ekleyeceği Reno4 Lite isimli modeli, FCC sertifikasyon programında detaylarıyla ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Oppo, 3D kavisli ekranlı daire akıllı saat patenti aldı!

reklam

Reno ailesini genişliyor

Oppo, Reno ailesinin yeni üyelerini tanıtmaya Çin’de 5G bağlantı teknolojilerini destekleyen Reno4 ve Reno4 Pro ile başlamıştı. Ardından tanıtılan modellerin 4G versiyonları global pazara açılmış ve son olarak da SE‘yi tanıtarak aileyi uygun fiyatlı bir modelle genişletmişti. FCC’de ortaya çıkan bir Oppo modeli, Reno ailesinin son üyesi olabilir.

Oppo Reno4 Lite ismiyle karşımıza çıkacağı düşünülen cihaz, Android 10 üzerinde çalışan ColorOS 7.2 ile gelecek. Sertifikasyonla beraber ortaya çıkan tasarım detaylarına göre güç tuşu cihazın sol yanında yer alırken ses tuşları ise sağ yana konumlandırılmış.

Reno4 Lite, Helio P95 ile geliyor

Daha önceki GeekBench verilerine göre sekiz çekirdekli MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alacak cihaz, 8 GB RAM seçeneğine de sahip olacak. 6,43” büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğündeki ekranla gelecek cihaz için arka tasarımla alakalı bir detay paylaşılmamış. Cihazın 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera setine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve 4000 mAh kapasiteli bataryayle gelecek cihaz daha önce Bluetooth SIG ve GCF sertifikasyonlarında da görüntülenmiş ve detayları internete sızmıştı. Oppo’nun ürün gamına resmi olarak cihazı eklemesiyle beraber detayları daha fazla görmüş olacağız.