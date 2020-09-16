Oppo, 3D kavisli ekranlı daire akıllı saat patenti aldı!

Ülkemizde yaptığı telefon satışlarıyla son zamanlarda yükseliş trendinde olan Oppo, yeni bir akıllı saatin patentini aldı. Bu yeni akıllı saatin en göze çarpan özellikleri ise 3D kavisli ekranı ve Apple Watch’larda görmeye alıştığımız ‘Digital Crown’ bulundurması. Son akıllı saati Oppo Watch’ı Türkiye’de de satışa sunan şirket, anlaşılıyor ki akıllı saat pazarında önemli bir pay sahibi olmak istiyor.

İlginizi çekebilir: Apple Watch SE, iPad Air 4 ve dahası! Apple etkinliğini özetledik

reklam

Oppo bu patenle neyi hedefliyor?

Aslında 3D kavisli ekranı ilk kez bir Oppo saatinde görmeyeceğiz. Mart ayında tanıtılan Oppo Watch’ta da aynı özellikte bir ekran bulunuyordu. Ancak o saat, ekranın dikdörtgen olması sebebiyle de Apple Watch’lara benzerliği ile oldukça eleştirilmişti. Oppo, belki de bu eleştirileri dikkate alarak kendisini Apple’ın kopyası olarak göstermek istemedi ve bu patentte dikdörtgen yerine daire bir ekrana yer verdi.

LetsGoDigital tarafından paylaşılan bir rapora göre, patentteki Oppo akıllı saat her ne kadar daire bir ekrana sahip olsa da dikdörtgen bir tabaka üstüne konumlanmış. Saatin alt tarafında muhtemelen kalp atışı gibi değerleri ölçmeye yarayan birkaç sensör görüyoruz. Yan taraflarda ise saatin basit kontrolü için ihtiyaç duyduğumuz bir adet normal buton ve bir adet de ‘Digital Crown’ bulunuyor. Ancak maalesef Oppo’nun gerçekten böyle bir akıllı saat tanıtacağını mı yoksa bu temel özellikleri resmileştirmek için mi bu patenti aldığını henüz bilmiyoruz.

Patentte üç farklı model bulunuyor. İlk model yukarıda anlattığımız daire şeklindeki 3D kavisli ekrana sahip modelken diğerlerinden ilki kare şeklinde düz bir ekrana sahip. Bu modelin daha uygun fiyatlı versiyon olduğunu düşünebiliriz. Son model ise yine 3D kavisli daire ekrana sahip ancak bu sefer kendine özgü ve estetik bir görünüşe sahip. Bu son modelin farklı kayışlarla eşleştirilip şık bir model olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.