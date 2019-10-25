Akıllı Telefonlar
Oppo Reno S, 64 MP kamerayla gelebilir!
Oppo Reno S modeli hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Son sızıntılara göre telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak.
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Oppo Reno S özellik tahminleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo‘nun yeni üst seviye telefonu Reno S hakkında sızıntı haberler gelmeye devam ediyor. İddialara göre cihazın ana kamerasında Samsung‘un geçtiğimiz aylarda tanıttığı 64 MP sensörüne yer verilecek. Arkasında üçlü kamera kurulumuna yer verileceği tahmin edilen telefonun diğer kamera detayları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
İşlemci tarafında ise Reno S‘te Qualcomm‘un en güçlü yongası Snapdragon 855+‘a yer verilmesi bekleniyor. Aralık ayının ilk haftasında tanıtılması beklenen telefonun ayrıca 65W Super VOOC 2.0 hızlı şarj desteği sunacağı varsayılıyor.
Akıllı Telefonlar
Moto G8 Play resmen tanıtıldı!
Moto G8 Play modeli resmen tanıtıldı ve telefonun tüm teknik özellikleri netleşti. Telefonda üç arka kameraya yer verilmiş.
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Moto G8 Play özellikleri
Çinli teknoloji devi Lenovo‘nun yeni giriş seviye akıllı telefonu G8 Play‘in LCD ekranı 6.2 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde. 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızalı cihaz gücünü ise Mediatek‘in Helio P70M işlemcisinden alıyor. Damla çentikli telefonun ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde. Arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (13 MP (f/2.0) ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve derinlik sensörü) yer verilmiş.
Telefonda USB-C girişi ve 3.5 mm kulaklık jakı da ihmal edilmemiş. 4,000 mAh bataryalı cihaz kutusundan Android Pie işletim sistemiyle çıkacak. Telefonun 272 dolarlık fiyatının ise özelliklerine göre bir miktar fazla olduğu söylenebilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 ve Note 10 ailesi Android 10 ikinci betasını aldı!
Samsung, yeni nesil cihaz aileleri olan S10 ve Note 10 ailesi için Android 10 açık beta sürümlerine ikinci yamasını vermeye başladı. Bu yamayla birlikte cihazın stabilitesinin arttığına şahit oluyoruz.
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Koreli Dev, birkaç aydır Samsung’un üst segment telefonları için çeşitli güncellemeler yayınlamaya devam ediyorlar. Öncelikle ana vatanına kapalı beta halinde sunan şirket daha sonraki süreçte yerel açık beta ve sonunda global açık beta olmak üzere devam ediyor. En sonunda da kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında stabil güncellemeyi yayınlıyor.
Bu ayın başında firmanın kendi arayüzü olan OneUI’ın 2.0 versiyonun beta testlerini gerçekleştirdiğini görmüştük. İlk betada oldukça yoğun hatalara rastlamıştık. Fakat ikinci sürümde yüksek boyutlu bir iyileştirme yapıldığını görüyoruz.
S10’a verilen 600MB boyutundaki ikinci betayı ve Note 10’a verilen 1.80GB’lık fazlasıyla yüksek güncellemenin notlarını görüntülemek istiyorsanız yukarıdaki görselden bakabilirsiniz. İçerisinde Kasım yaması da dahil edilmiş. OneUI’ın Pie sürümüne de gönderilen S10’da yer alan parmak izi sorunun da düzeltildiğini görüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 6, MIUI 11’e kavuştu! Fakat, Android 9 tabanlı!
Xiaomi Mi 6, büyük bir çoğunluğun gönlünü kazanarak yüksek rağbet toplayan bir cihaz olduğunu göstermişti. Geçtiğimiz günlerde güncelleme gönderilen akıllı cihaz maalesef ki Android 10 yükseltmesine sahip olamadı.
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Çinli teknoloji devinin eski nesil üst segment cihazının çıkış tarihi itibariyle 2 senesini doldurmuş olduğunu görüyoruz. Bu da üretici firmaların güncelleme göndermek üzere belirledikleri bir sınır. Fakat firma yine de kullanıcılarını üzmemek için bu baremi aşarak bir güncelleme daha göndermeye kadar verdi. Hali hazırda Android Pie işletim sistemine sahip cihazın sürüm güncellemesiyle birlikte son gelen Android 10’a geçiş yapamadı.
Beklenen bir hamle olarak öngörülmesinin dışında, arayüzün tüm etmenleriyle birlikte güncellendiğini görüyoruz. Android Pie bile alacağı tahmin edilmeyen mütemadiyen firmanın yayınladığı güncelleştirme takviminde de yer almıyordu. Fakat son bir hamleyle fikir değişikliğine gidildi ve Android Pie betası geçen senenin Aralık ayında cihazlara verilmeye başlandı.
Eğer MIUI 11 hayranıysanız, eski cihazınızda bunu deneyimlemeniz mümkün hale geliyor. Tüm arayüz özellikleri mevcut olsa da, sürüm güncellemesinin getirdiği yeniliklerden yararlanamıyorsunuz. Yine de çok büyük değişikliklerin olduğunu belirtemeyiz. Çünkü halihazırda zaten MIUI 10’da bulunan karanlık mod, mesajlaşma uygulamasında akıllı cevaplama gibi fonksiyonlar dahil edilmişti.
Mi 6 tarafına, OTA’dan gelen güncellemenin toplam boyutunun 535MB olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum. Güncellemenin detayları ise yayınlanan görselde belirtilmemiş durumda gözüküyor.