Samsung
Samsung, 7nm EUV Exynos 990’ı tanıttı!
Samsung, yeni işlemci birimi Exynos 990’ın lansmanını geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi. Yeni yonga seti, 980’e oranla nasıl bir performans gösteriyor, haberimizde değineceğiz.
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Yeni işlemci mimarisine ilk adımı firma Eylül ayının başında duyurusunu gerçekleştirmiş olduğu Exynos 980’le birlikte yapmıştı. Sonuç olarak, amiral gemisi cihazları için yeni nesil işlemci olarak bunları konumlandırmıştı.
Exynos 990, Huawei’nin Kirin 990’ıyla benzer özellikler taşıyor. İşlemci biriminde 2+2+4 olmak üzere üç kümeli sekiz çekirdekli bir yapılandırma tercih edilmiş. Teknik özelliklere gelecek olursak, iki tane 5. jenerasyon özel CPU çekirdekleri + 2x Cortex A76 çekirdekleri + 4x Cortex-A55 çekirdekleri olmak üzere bir yapı mevcut.
Samsung, çekirdeklerin saat hızlarıyla ilgili detaylar hala gizemini korumaya devam ediyor. Ancak, özelleştirilmiş CPU sayesinde %20 performans artışı sağlandığı belirtiliyor. Yeni yonga setinde Exynos 9820’de kullanılan Mali-G77 MP11 grafik birimi yerini Mali G77 MP12’ye bırakmış durumda.
Böylece GPU tarafını daha verimlilik ve güç tüketimi yönünden performansın arttığını söyleyebiliriz. Yeni GPU ile birlikte Samsung’un S10 cihazlarda daha çok gördüğümüz kronik oyun içi donma probleminin ortadan kalkması hedefleniyor.
Kore Devi’nin donanımında, çift çekirdekli ağ işlemcisi bulunuyor. Ekstra çekirdek 9820’den daha fazla performans demek oluyor. Ayrıca, dijital sinyal işlemcisi de geliştirilmiş. NPU ile birlikte daha iyi internet performansı, sanal asistant ve Extended Reality gibi yeni nesil teknolojilere yer verecek.
Burada, belki de terimsel olarak en uzak olduğumuz şey Extended Reality olabilir. Türkçesini açıklamak gerekirse yapay ile doğal gerçeklik etmenleri birleştirilip ortaya karma bir gerçeklik algısı yaratılmaya çalışılıyor. Böylece gerçek dünya etkisi daha etkili verilebiliyor.
Soket tarafında ise 108MP kamera çözünürlük ve altı kameralı yapılandırma desteğinin geldiğini görüyoruz. Exynos 990 LPDDR5 RAM, UFS 3.0 ve UFS 2.1 depolama ve bunların yanında 4K çözünürlük desteğine de sahip. Hiper dinamik 5G hızlarına çıkabilen Exynos modemi 5123’ü kullanıldığını gördüğümüz yonga setinde yeno modem destekleriyle birlikte mmWave içinde 7.35 gigabit indirme hızı, 6GhZ destekli modellerde 5.1 gigabit hız sağlanabiliyor.
Yeni modem, 7nm EUV işlemci desteğiyle birlikte internet hızını arttıran 5G bağlantı ve LTE kombinasyonlarıyla inşa edildi. amsung son işlemcisinde saniye başına 30 kare 8K UHD videolar işlenebiliyor. Ayrıca HDR ekran desteği ve 10-bit video 120Hz ekran tazeleme sürücüsüne sahip ekranla kullanılabiliyor.
Exynos 990, Samsung’un güçlü modellerinden biri olan S11 ailesine önümüzdeki sene hayat vermesi bekleniyor. Artık Samsung’un kendi işlemcisine inovatif yaklaştığını ve geliştirmek için yerel çözümler elde etmek istediğini görüyoruz.
Samsung
Galaxy Fold, Note 10 kamera özelliklerine kavuşuyor!
Galaxy Fold, geçtiğimiz seneki Samsung konferansından sonra oldukça ilgi çekici bir cihaz olduğunu bize göstermişti. Katlanabilir tipte, hem telefon hem de tablet fonksiyonları gösteren cihaz şimdi de firmanın amiral gemisinin sahip olduğu yeni kamera güncellemesine kavuşacak.
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Kore Devi, katlanabilir cihazında yaşadığı onca sıkıntıya rağmen geçtiğimiz aylarda satışa sunmaya karar vermişti. 2.000 dolarlık cep yakan fiyat etiketiyle dağıtıma başlanan telefon, birtakım kamera geliştirmelerinin içerisinde bulunduğu bir yazılım güncellemesi almaya başladı.
Firmanın, güncellemelerle ilgili bilgilere erişmemiza imkan sağlayan internet platformu Sammobil’de yayınlanan açıklamalara göre, Galaxy Fold cihazları için Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bahsi geçen güncelleme dağıtılmaya başladı. Daha geniş kitleye ulaşmasını ise yakın zamanda bekliyoruz, ifadelerine yer verildi.
Galaxy Fold cihazı üzerinde toplamda altı kameraya yer veriliyor. Kamera diziliminin, şirketin bu seneki Note ailesine mensup amiral gemisi modelinde gördüğümüz konumlandırmayla benzer özellikler taşıyor. Gelen yeni kamera özellikleriyle yazılımsal anlamda artık, iki cihazın da aynı performansı sunacağı tahmin ediliyor.
F900FXXU1ASJ4 kod adlı yazılım versiyonuna sahip geliştirme yamasında, öz çekim gece modu, videolar için Live Focus, AR doodle ve Hyperlapse modunda Super Steady kayıt gibi iyileştirmeler ve eklemeler de yer almış vaziyette.
Önceden, Samsung Note 10 ailesi cihazların sahip olduğu bu özelliği, Galaxy S10 serisi için de kullanıma açmıştı. Bu güncellemenin, firmanın pahallı klansmanda konumlandırdığı cihazlarda bu özellikleri aldığını görmemizi normal karşılamak gerekiyor.
Eğer, Fransa veya Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Galaxy Fold kullanıcısıysanız, yeni yükseltmeyi Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme > İndir ve Yükle sekmesinden cihazınıza hazır hale getirebilirsiniz.
Türkiye’de ise deneysel tasarıma sahip cihazın kullanıcılarının çokta yüksek olduğunu düşünmüyorum. Şu an, ülkemizde satışı da zaten bulunmuyor. Eğer bu cihaza sahip olmakta kararlıysanız, Sahibinden üzerindeki paralel ithalat yoluyla getirilen versiyonlarına bakabilirsiniz.
Samsung
Samsung Galaxy S11, daha büyük ekran-gövde oranı sunacak!
Samsung Galaxy S11, sızıntıları elimize ulaşmaya başladı. Şu an bunun için çok erken olduğunu söyleyebiliriz ama yine de gelen detaylar baya heycan verici duruyor.
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Samsung Galaxy S11 üretime geçmeden hakkında bazı iddialar gelmeye başladı bile. İlk olarak Samsung’un cihazda yeni 5x periskobik telefoto kamera özelliğini test edeceği haberleri ortaya çıkmıştı.
Şimdi de cihazın internet performansını içeren HTML 5 tarayıcı testlerinde görüntüledik. Bu da S serisinin yeni üyesinde ekran tarafında yenilikler görebileceğimizi gösteriyor olabilir.
Cihaz testlerinde, SM-G416U model adıyla gördüğümüz telefonu HTML 5 benchmark kullanım değerleriyle karşılaşıyoruz. Yayınlanmayan Galaxy S modelinin testlerinde bu isimle karşımıza çıkıyor.
Süpriz yapmayarak, Kore Devinin akıllısında Android 10 çalışıyor. 20:9 boy oranına sahip olan ekran benchmarkta 384x854px çözünürlüğünde listelenmiş. Samsung Galaxy S10 ve Note 10 amiral gemilerinde, çoğu cihazdan alışık olduğumuz 19:9 formatını kullanıyordu. Galaxy A80 ve A70’de de 20:9 daha uzun bir ekranla karşılaşmıştık.
Firmanın, yavaş yavaş kendine özgü teknolojilerini üst düzey cihazlarına da uygulamaya kararlı olduğunu gösteriyor. Net bir bilgi henüz elimizde olmasa da şirket, daha uzun ekran anlayışını cihaza POP-UP kamera getirmek için kullanıyor olabilir.
Samsung Galaxy S11, önümüzdeki sene en erken Şubat ayına kadar görmeyi ummuyoruz. Fakat hakkında sızıntılar gelmeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Firma, Şubat ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez cihaz lansmanı yapıyor.
Samsung
Galaxy S10 serisine, Android 10 daha çok kullanıcı için yayınlandı!
Galaxy S10 cihazları için Android 10 güncellemesi daha çok kullanıcıya erişmeye başladı. Avrupa ülkeleri sırayla açık betaya dahil olmaya devam ediyorlar.
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Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı büyük Android güncellemesi için yamalar göndermeye devam ediyor. Galaxy S10, S10 Plus ve S10e kullanıcılarına Samsung bir süredir yayınlanacak stabil geliştirmeyle ilgili sürümler gönderiyordu.
Yazılımın güncelleme takviminin beta kullanıcıları için 14 Ekim’i gösterdiği ifade edilmişti. Keza, Amerikan cihazların bu güncellemeye dahil olduğunun altını çizmekte fayda var.
Keza, öyle de oldu. Android 10 yazılım güncellemesinin dağıtımına Samsung kademeli olarak başlamış durumda. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için ise henüz herhangi bir bilgi söz konusu değil. Ancak, güncellemenin dağıtımı birkaç hafta daha sürebilir.
Ek olarak, Samsung’un amiral gemilerine gönderdiği güncellemenin içeriğine geçelim. Yazılım, Koreli Dev’in, saf Android yazılımına arayüz giydirerek kullanıma sunduğu OneUI ile geliyor.
OneUI, yeni yazılımla birlikte 2.0 versiyonuna geçmiş ve Fokus modu kamera uygulamasına dahil edilmiş. Yazılım güncelleştirmesiyle ilgili yer alan tüm detaylara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.
Android 10‘un stabil versiyonu, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e için Aralık ayında tüm cihazlar için yayınlanacak.