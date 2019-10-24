Samsung, 7nm EUV Exynos 990’ı tanıttı!

Samsung, yeni işlemci birimi Exynos 990’ın lansmanını geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi. Yeni yonga seti, 980’e oranla nasıl bir performans gösteriyor, haberimizde değineceğiz.

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Yeni işlemci mimarisine ilk adımı firma Eylül ayının başında duyurusunu gerçekleştirmiş olduğu Exynos 980’le birlikte yapmıştı. Sonuç olarak, amiral gemisi cihazları için yeni nesil işlemci olarak bunları konumlandırmıştı.

Exynos 990, Huawei’nin Kirin 990’ıyla benzer özellikler taşıyor. İşlemci biriminde 2+2+4 olmak üzere üç kümeli sekiz çekirdekli bir yapılandırma tercih edilmiş. Teknik özelliklere gelecek olursak, iki tane 5. jenerasyon özel CPU çekirdekleri + 2x Cortex A76 çekirdekleri + 4x Cortex-A55 çekirdekleri olmak üzere bir yapı mevcut.

Samsung, çekirdeklerin saat hızlarıyla ilgili detaylar hala gizemini korumaya devam ediyor. Ancak, özelleştirilmiş CPU sayesinde %20 performans artışı sağlandığı belirtiliyor. Yeni yonga setinde Exynos 9820’de kullanılan Mali-G77 MP11 grafik birimi yerini Mali G77 MP12’ye bırakmış durumda.

Böylece GPU tarafını daha verimlilik ve güç tüketimi yönünden performansın arttığını söyleyebiliriz. Yeni GPU ile birlikte Samsung’un S10 cihazlarda daha çok gördüğümüz kronik oyun içi donma probleminin ortadan kalkması hedefleniyor.

Kore Devi’nin donanımında, çift çekirdekli ağ işlemcisi bulunuyor. Ekstra çekirdek 9820’den daha fazla performans demek oluyor. Ayrıca, dijital sinyal işlemcisi de geliştirilmiş. NPU ile birlikte daha iyi internet performansı, sanal asistant ve Extended Reality gibi yeni nesil teknolojilere yer verecek.

Burada, belki de terimsel olarak en uzak olduğumuz şey Extended Reality olabilir. Türkçesini açıklamak gerekirse yapay ile doğal gerçeklik etmenleri birleştirilip ortaya karma bir gerçeklik algısı yaratılmaya çalışılıyor. Böylece gerçek dünya etkisi daha etkili verilebiliyor.

Soket tarafında ise 108MP kamera çözünürlük ve altı kameralı yapılandırma desteğinin geldiğini görüyoruz. Exynos 990 LPDDR5 RAM, UFS 3.0 ve UFS 2.1 depolama ve bunların yanında 4K çözünürlük desteğine de sahip. Hiper dinamik 5G hızlarına çıkabilen Exynos modemi 5123’ü kullanıldığını gördüğümüz yonga setinde yeno modem destekleriyle birlikte mmWave içinde 7.35 gigabit indirme hızı, 6GhZ destekli modellerde 5.1 gigabit hız sağlanabiliyor.

Yeni modem, 7nm EUV işlemci desteğiyle birlikte internet hızını arttıran 5G bağlantı ve LTE kombinasyonlarıyla inşa edildi. amsung son işlemcisinde saniye başına 30 kare 8K UHD videolar işlenebiliyor. Ayrıca HDR ekran desteği ve 10-bit video 120Hz ekran tazeleme sürücüsüne sahip ekranla kullanılabiliyor.

Exynos 990, Samsung’un güçlü modellerinden biri olan S11 ailesine önümüzdeki sene hayat vermesi bekleniyor. Artık Samsung’un kendi işlemcisine inovatif yaklaştığını ve geliştirmek için yerel çözümler elde etmek istediğini görüyoruz.