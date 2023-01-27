Ülkemizde özellikle A ve Reno serileri ile bilinen Çinli teknoloji firması Oppo, Reno serisine yeni bir cihazını daha ekliyor. Oppo Reno 8T. Oppo yaptığı resmi bir açıklama akıllı telefonu 8 Şubat 2023 tarihinde piyasaya süreceğini söyledi. Çinli şirket bu açıklama ile birlikte Oppo Reno 8T’nin bazı teknik özelliklerini de söyledi.

Oppo’nun yaptığı açıklamada akıllı telefonun en başta Filipinlerde sonra da globalde tanıtılacağı söylendi. Yapılan açıklamada Reno 8T’nin fiberglas deri arka panele sahip olacağı da söylendi.

Açıklamaya göre akıllı telefon 100 MP çözünürlükte bir portre kamerasına sahip olacak. Bunu yanı sıra Reno 8T, sanal ram ile birlikte 8 GB’a kadar RAM’e sahip olacak. Bu RAM’e 128 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon gücünü 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Bütün bunların haricinde Oppo Reno 8T ile ilgili birtakım sızıntılar da bulunuyor. Tasarım tarafında akıllı telefonun güç tuşunun sağ çerçeveye ses tuşlarının ise sol çerçeveye yerleştirildiğini görüyoruz. Ses tuşu tek parça halinde değil, ses açma ve ses kısma için ayrı tuşlar kullanılmış. Reno 8T, rakiplerine kıyasla nispeten kalın bir alt çerçeveye sahip. Bunun yanı sıra ekranın sol üst köşesine de selfieler ve görüntülü aramalar için bir adet ön kamera yerleştirilmiş.

Donanım tarafındaki sızıntılara bakacak olursak Reno 8T’nin MediaTek Helio G99 yonga setine sahip olacağını söyleyebiliriz. Ekran tarafında ise akıllı telefon 6.43 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED bir ekrana sahip olacak.

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Oppo Reno 8T ile ilgili tüm bildiklerimiz bunlardı. Lansman günü yaklaştıkça elimize daha fazla bilgi geçeceğini umut ediyoruz. Takipte kalın.