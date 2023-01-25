OPPO’nun yaklaşmakta olan yeni OPPO Reno 8T isimli akıllı telefonu, birkaç aydır özellikleri ve tasarımı ile teknoloji severleri heyecanlandırıyor. 6 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, şimdi de canlı görüntüleriyle gündeme düştü. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

OPPO Reno 8T Tasarımı, Canlı Görüntülerle Sızdırıldı

Şirketin akıllı telefon yelpazesini genişletmek adına çıkaracağı yeni telefon daha öncesinde, özellikleri ve render görüntüleri ile kendini göstermişti. Şimdi ise düzenlenecek lansman öncesinde, popüler yazar Paras Guglani, cihazın ön panelini ortaya çıkaran yeni canlı görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Telefona ait olduğu iddia edilen canlı görüntüler, cihazın kavisli kenarlara ve ortalanmış bir kamera deliğine sahip olacağını gösteriyor. Yayınlanan görseller aynı zamanda ürünün küresel pazar için MediaTek Helio G99 işlemcisi ile geleceğini doğrulayan teknik özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. Görüntülerle beraber ortaya çıkan arayüze bakarsak cihazın işletim sistemi Android 13 tabanlı ColorOS 13 olacak.

OPPO Reno 8T Özellikleri

Yayınlanan görsellerin yanı sıra daha öncesinde cihaz adına daha öncesinde çıkan raporlar, temel özellikler hakkında bizlere oldukça fikir verdi. Helio G99 yongasını taşıyacak cihaz aynı zamanda 8GB RAM’i de bünyesinde barındıracak. Mevcut bellek sanal olarak 4GB daha genişletilebilecek. Telefon depolama alanı olarak da 256 GB’lık dahili hafıza kullanacak.

Yaklaşan akıllı telefonun ekranı, 6,43 inç boyutunda. Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED olacak. Önceki sızıntılara göre söz konusu ekran, 90Hz yenileme hızını, 120Hz dokunmatik örnekleme hızını, 600nit tepe parlaklığını ve 409 PPI piksel yoğunluğunu beraberinde getirecek. Ön panelde ayrıca parmak izi sensörü de bulunacak.

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Canlı görüntülerle beraber kanıtlanan optik özelliklerine de değinecek olursak, cihaz 2MP yardımcı sensörler tarafından desteklenen 108MP çözünürlüklü bir birincil kameraya ev sahipliği yapacak. Öte yandan ön tarafta 32MP selfie kamerası yer alacak. Telefon son olarak, 33W’a kadar hızlı şarjı desteklediği söylenen 5.000mAh batarya ile beslenecek.