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OPPO Reno 4 Pro, Reno 4 ve Reno 4 Lite Türkiye’de! | İlk Bakış
OPPO Reno 4, OPPO Reno 4 Pro ve OPPO Reno 4 Lite modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. Farklı özellikler ve seçenekler ile gelen Reno 4 ailesinin ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.
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OPPO Reno 4 Pro, Reno 4 ve Reno 4 Lite Türkiye’de! | İlk Bakış
OPPO Reno 4 Lite özellikleri
Ekran: 6,4 inç AMOLED FHD+
İşlemci: MediaTek Helio P95
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP + 2 MP
Batarya: 4.000 mAh (18W)
Boyut: 160.1 mm x 73.8 mm x 7.48 mm
Ağırlık: 164 gram
Fiyat: 3.599 TL
OPPO Reno 4 özellikleri
Ekran: 6,4 inç AMOLED FHD+
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 32 MP + Akıllı Sensör
Batarya: 4.000 mAh (30W)
Boyut: 160.3 mm x 73.9 mm x 7.7mm
Ağırlık: 165 gram
Fiyat: 4.799 TL
OPPO Reno 4 Pro özellikleri
Ekran: 6,5 inç Super AMOLED FHD+ 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB + MicroSD
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4.000 mAh (65W)
Boyut: 160.2 mm x 73.2 mm x 7.7 mm
Ağırlık: 161 gram
Fiyat: 6.999 TL
Akıllı Telefon
Huawei FreeBuds Pro inceleme – Android tarafının en iyisi olabilir!
Huawei FreeBuds Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en gelişmiş tam kablosuz kulaklığını inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Huawei FreeBuds Pro inceleme
İlk olarak tasarım tarafıyla başlayalım. Ürünün seramik beyazı, soğuk gümüş ve karbon siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Özellikle bizim de inceleme konuğumuz olan soğuk gümüş rengi gerçekten çok beğendik. Zira hem kutunun hem de kulaklıkların kendisi bu renk ile oldukça karizmatik görünüyor. Tasarım tarafında asıl konuşmamız gereken konu cihazın yapısı. Zira bu sefer kulakiçi silikonlu bir tasarıma geçildi. Bunun temelde iki avantajı var. Birincisi açık tasarıma göre daha iyi izole olan ses ve pasif gürültü engellemenin iyileşmesi. Bir diğeri ise son sesle müzik dinlerken, kulaklığın dışarıya çok az ses kaçırıyor olması.
Oldukça hafif bir kulaklık olan FreeBuds Pro‘da kulaklıkların kendisi 6.1 gram, kutunun kendisi ise 60 gram. Ayrıca modelde IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı bir suya dayanıklılık sertifikası olduğunu belirtelim. Cihaz kontrollerinin pek çoğu, bu sefer kulaklığı sıkma hareketiyle gerçekleştiriliyor. Başta buna alışması biraz zor oluyor, ancak yerini ve hareketin kendisini öğrendikten sonra problem ortadan kalkıyor. Sesi açma ve kısma için ise dokunmatik panel üzerinden yukarı aşağı hareketi yapmamız yeterli oluyor.
Bluetooth 5.2 bağlantısıyla gelen kulaklık, çift Bluetooth antenli dünyanın ilk TWS kulaklığı. Bu sayede hem hızlı hem de verimli bir bağlantı sağlanıyor. Ayrıca cihazda aynı anda iki cihaz desteği var. Yani bir yandan dizüstü bilgisayarınızı bir yandan da telefonunuzu eşleşeyebiliyorsunuz. Böylece dizüstü bilgisayarınızda oyun oynarken, telefonunuza çağrı geldiğinde tekrar bağlantı yapmaya gerek kalmıyor. Modelin üzerinde iki adet dış, bir adet iç olmak üzere üç mikrofon yer alıyor. Mikrofon ile aldığımız görüşme kaydını videomuzdan dinleyebilirsiniz.
Huawei FreeBuds Pro inceleme yazımıza ses performansıyla devam edelim. Cihaz 11 mm dinamik sürücüleriyle gerçekten yüksek ve kaliteli ses sunmak açısından TWS kulaklıklar arasında çok iyi bir yerde bulunuyor. Tabii ki bass’lar bir kulaküstü kulaklık gibi değil, ancak TWS kulaklıklara göre çok doygun ve temiz. Bu arada oyun oynarken veya müzik dinlerken herhangi bir gecikme/senkronizasyon sorunu olmadığını söyleyelim. Son olarak pil konusundan söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ise ANC açıkken 4.5 saat, ANC kapalı modda ise 7 saate varan bir kesintisiz müzik performansı bulunuyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise sırasıyla 20 saat ve 30 saat olarak bu süreleri görebiliyoruz. Kulaklıkların şarj olması yaklaşık 40 dakika, kutunun şarj olması ise 60 dakika sürüyor. Ayrıca kulaklıkları, tersine kablosuz şarj desteğiyle akıllı telefonlarla da şarj edebiliyoruz.
Sonuç
Sonuç olarak Huawei FreeBuds Pro, tavsiye edilen satış fiyatıyla 1499 TL‘ye listeleniyor. Üst düzey diğer kulaklıkları da kullanmış bir ekip olarak, Freebuds Pro’nun şu anda Android için en iyilerden bir tanesi olduğu su götürmez bir gerçek. Bu özellikler nedeniyle cihaza Editör’ün Seçimi ve Tasarım ödüllerini layık gördük.
İnceleme
OPPO Enco W51 incelemesi | Bu fiyata en iyisi olabilir mi?
OPPO Enco W51 incelemesi ile karşınızdayız. OPPO’nun ülkemizde satılan ikinci tam kablosuz kulaklığı konumundaki Enco W51’in detayları bu videomuzda.
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OPPO Enco W51 incelemesi | Bu fiyata en iyisi olabilir mi?
Enco W51, Huawei’nin Freebuds 3, Freebuds 3i gibi modellerine rakip olarak geliyor. Tasarımsal olarak oldukça şık ve sade olan W51, kulağa da rahat bir şekilde oturuyor. 55,5 gram kutu ağırlığı ve tasarımıyla cepte çok rahat taşınabilmesi de önemli bir artı.
Kulaklıklara geldiğimizde 7 mm dinamik sürücüler kullanılan Enco W51 modelinde aktif gürültü engelleme sistemi de yer alıyor. Üç mikrofon ile sağlanan bu gürültü engelleme sistemi şaşırtıcı seviyede güzel de çalıştığını deneyimledimç
25 mAh bataryası ile 3,5 saate varan bir tek şarj kullanımı sağlayan cihaz, şarj kutusu ile 24 saate kadar kullanım sağlıyor. IP54 sertifikası da hem yağmurlu havalarda hem de spor sırasında rahat rahat kullanabiliyor. Kulağa da çok güzel oturan OPPO Enco W51 kafanızı fazla sallasanız bile çıkmıyor. Kulaklığa dokunarak kontrol sağlayabildiğiniz üründe OPPO telefonlar ile varsayılan kontrol sistemini de değiştirebilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda 800 TL bandındaki en iyi cihazlardan biri olup Huawei Freebuds 3’e kafa tutabilecek seviyede hissettiğimiz Enco W51’in detayları videomuzda.
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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
Huawei P30 Pro cihazıyla ofisimize gelen Raşid, Huawei’nin son Google servisleri yüklü üst seviye telefonuyla alakalı deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Raşid’e göre 2020 yılında P30 Pro deneyimleri nasıl imiş.
İyi seyirler…
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