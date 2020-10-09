OPPO Reno 4 Pro, Reno 4 ve Reno 4 Lite Türkiye’de! | İlk Bakış

Huawei FreeBuds Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en gelişmiş tam kablosuz kulaklığını inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

reklam

Huawei FreeBuds Pro inceleme

İlk olarak tasarım tarafıyla başlayalım. Ürünün seramik beyazı, soğuk gümüş ve karbon siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Özellikle bizim de inceleme konuğumuz olan soğuk gümüş rengi gerçekten çok beğendik. Zira hem kutunun hem de kulaklıkların kendisi bu renk ile oldukça karizmatik görünüyor. Tasarım tarafında asıl konuşmamız gereken konu cihazın yapısı. Zira bu sefer kulakiçi silikonlu bir tasarıma geçildi. Bunun temelde iki avantajı var. Birincisi açık tasarıma göre daha iyi izole olan ses ve pasif gürültü engellemenin iyileşmesi. Bir diğeri ise son sesle müzik dinlerken, kulaklığın dışarıya çok az ses kaçırıyor olması.

Oldukça hafif bir kulaklık olan FreeBuds Pro‘da kulaklıkların kendisi 6.1 gram, kutunun kendisi ise 60 gram. Ayrıca modelde IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı bir suya dayanıklılık sertifikası olduğunu belirtelim. Cihaz kontrollerinin pek çoğu, bu sefer kulaklığı sıkma hareketiyle gerçekleştiriliyor. Başta buna alışması biraz zor oluyor, ancak yerini ve hareketin kendisini öğrendikten sonra problem ortadan kalkıyor. Sesi açma ve kısma için ise dokunmatik panel üzerinden yukarı aşağı hareketi yapmamız yeterli oluyor.

Bluetooth 5.2 bağlantısıyla gelen kulaklık, çift Bluetooth antenli dünyanın ilk TWS kulaklığı. Bu sayede hem hızlı hem de verimli bir bağlantı sağlanıyor. Ayrıca cihazda aynı anda iki cihaz desteği var. Yani bir yandan dizüstü bilgisayarınızı bir yandan da telefonunuzu eşleşeyebiliyorsunuz. Böylece dizüstü bilgisayarınızda oyun oynarken, telefonunuza çağrı geldiğinde tekrar bağlantı yapmaya gerek kalmıyor. Modelin üzerinde iki adet dış, bir adet iç olmak üzere üç mikrofon yer alıyor. Mikrofon ile aldığımız görüşme kaydını videomuzdan dinleyebilirsiniz.

Huawei FreeBuds Pro inceleme yazımıza ses performansıyla devam edelim. Cihaz 11 mm dinamik sürücüleriyle gerçekten yüksek ve kaliteli ses sunmak açısından TWS kulaklıklar arasında çok iyi bir yerde bulunuyor. Tabii ki bass’lar bir kulaküstü kulaklık gibi değil, ancak TWS kulaklıklara göre çok doygun ve temiz. Bu arada oyun oynarken veya müzik dinlerken herhangi bir gecikme/senkronizasyon sorunu olmadığını söyleyelim. Son olarak pil konusundan söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ise ANC açıkken 4.5 saat, ANC kapalı modda ise 7 saate varan bir kesintisiz müzik performansı bulunuyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise sırasıyla 20 saat ve 30 saat olarak bu süreleri görebiliyoruz. Kulaklıkların şarj olması yaklaşık 40 dakika, kutunun şarj olması ise 60 dakika sürüyor. Ayrıca kulaklıkları, tersine kablosuz şarj desteğiyle akıllı telefonlarla da şarj edebiliyoruz.

Sonuç

Sonuç olarak Huawei FreeBuds Pro, tavsiye edilen satış fiyatıyla 1499 TL‘ye listeleniyor. Üst düzey diğer kulaklıkları da kullanmış bir ekip olarak, Freebuds Pro’nun şu anda Android için en iyilerden bir tanesi olduğu su götürmez bir gerçek. Bu özellikler nedeniyle cihaza Editör’ün Seçimi ve Tasarım ödüllerini layık gördük.