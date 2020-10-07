İnceleme
OPPO Enco W51 incelemesi | Bu fiyata en iyisi olabilir mi?
OPPO Enco W51 incelemesi ile karşınızdayız. OPPO’nun ülkemizde satılan ikinci tam kablosuz kulaklığı konumundaki Enco W51’in detayları bu videomuzda.
İlginizi çekebilir; Oppo Watch vs. Apple Watch: watchOS’e karşı Wear OS neler sunuyor?
OPPO Enco W51 incelemesi | Bu fiyata en iyisi olabilir mi?
Enco W51, Huawei’nin Freebuds 3, Freebuds 3i gibi modellerine rakip olarak geliyor. Tasarımsal olarak oldukça şık ve sade olan W51, kulağa da rahat bir şekilde oturuyor. 55,5 gram kutu ağırlığı ve tasarımıyla cepte çok rahat taşınabilmesi de önemli bir artı.
Kulaklıklara geldiğimizde 7 mm dinamik sürücüler kullanılan Enco W51 modelinde aktif gürültü engelleme sistemi de yer alıyor. Üç mikrofon ile sağlanan bu gürültü engelleme sistemi şaşırtıcı seviyede güzel de çalıştığını deneyimledimç
25 mAh bataryası ile 3,5 saate varan bir tek şarj kullanımı sağlayan cihaz, şarj kutusu ile 24 saate kadar kullanım sağlıyor. IP54 sertifikası da hem yağmurlu havalarda hem de spor sırasında rahat rahat kullanabiliyor. Kulağa da çok güzel oturan OPPO Enco W51 kafanızı fazla sallasanız bile çıkmıyor. Kulaklığa dokunarak kontrol sağlayabildiğiniz üründe OPPO telefonlar ile varsayılan kontrol sistemini de değiştirebilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda 800 TL bandındaki en iyi cihazlardan biri olup Huawei Freebuds 3’e kafa tutabilecek seviyede hissettiğimiz Enco W51’in detayları videomuzda.
Aksesuar
Realme Smart Cam 360 modelinin lansmanı 7 Ekim’de!
Realme Smart Cam 360 cihazı, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme markasının ilk defa piyasaya süreceği ev tipi bir 360 derece görüş açısına sahip bir güvenlik kamerası diyebiliriz. Realme’nin 360 derecelik kamerasının lansman tarihi ise 7 Ekim. Lansmanda piyasaya sürülecek ürünleri arasında Realme Buds Wireless Pro ve Realme Buds Air Pro da var. Ayrıca bu kamera, Realme’nin ilk ev güvenlik kamerası olacak.. Realme Smart Cam 360, yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi‘nin yeni rakibi olacak gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8T modelinin kamera özellikleri sızdırıldı!
Realme Smart Cam 360 ° özellikleri neler?
Realme Smart Cam 360, şirketin ev güvenliği alanındaki ilk ürünü ve IFA 2020 canlı yayın etkinliği sırasında çıkıcağını öğrendiğimiz bu kameranın, görüntü kalitesini iyileştirmek için geniş dinamik aralık ve 3D gürültü engelleme algoritması gibi özelliklerle birlikte, 1080p tam HD video kaydını desteklediği söyleniyor. Akıllı kameramız , daha iyi kenar algılama ve olası bir kör noktayı ortadan kaldırmak için 360 derecelik panoramik görüş sağlayan mekanik bir yalpa çembere sahip. Kameranın yer aldığı siyah kürenin dışarısında beyaz polikarbonat bir gövdeye sahip. Ayrıca, yaşam alanını daha insan benzeri bir şekilde yakalamak için yerleşik kenar bozulma algılamasına sahiptir.
Realme Smart Cam 360, güneş battığında otomatik olarak etkinleştirilen bir kızılötesi gece görüş moduna sahiptir. Kameranın içine entegre edilmiş 940nm kızılötesi aydınlatıcı vardır. Yapay zeka hareket algılama, gerçek zamanlı uyarı ve uzaktan aramaları sağlayan iki yönlü sesli konuşma gibi diğer özelliklerle birlikte gelir.
Bununla birlikte, paylaşılan görselde herhangi bir güç kablosu görünmediğinden cihazın şarj edilebilir pile sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha birçok özelliği olsa uygun fiyatlı olacağına inanıyoruz. Realme, ilk ev güvenlik kamerasını yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi’ ye rakip olarak piyasaya sürüyor. Xiaomi’nin ürün gamından fiyatı 300 TL seviyesinden başlayan birçok farklı akıllı ev güvenlik kamerası bulunuyor. Bu noktada Realme’nin de benzer bir fiyat politikası uygulamasını bekliyoruz.
Aksesuar
EN İYİSİ ARTIK DAHA İYİ! | Sony WH-1000XM4 incelemesi
Sony WH-1000XM4 kafa üstü kulaklık incelemesi ile karşınızdayız. Kafa üstü kablosuz kulaklıklar arasında en iyisi olarak gösterilen Sony WH-1000XM3’ün yenilenmiş versiyonu olan WH-1000XM4, kullanıcıların istediği eksiklikleri de kapatarak geliyor.
İlginizi çekebilir; Sony WH-CH510 İnceleme – 35 saat pil ömrü!
Sony WH-1000XM4 incelemesi
Sony WH-1000XM4 aslına bakarsanız XM3’ün ufak rötuşlar yapılmış hali gibi. Hem tasarımsal hem de özellikler bakımından çok benzer olan XM4, DSEE Extreme, Hi-Res Audio Wireless, yakınlık sensörü gibi detaylar ile geliyor. Aynı zamanda tartışmasız en iyi olan Aktif Gürültü Engelleme Sistemi, bir adım daha ileri taşınmış.
Üzerinde 40 mm sürücüler bulunan cihazda, 4 Hz – 40 KHz frekans tepkisi ve kalbosuz bağlantıda ise 20 Hz – 20 KHz arasında sunuluyor. LDAC kulllanımında ise 40 KHz’e kadar çıkabiliyor. Kulağınıza rahatlıkla oturan pedleri suni deri olarak ayarlanmış ve konforlu. Ancak fazla sıcak havalarda az da olsa terleme yapabildiğini belirtelim.
Kablosuz kulaklıklar tarafında bir hayli iddialı XM3’e göre DSEE Extreme desteği alan ve LDAC destekli cihazlar ile muhteşem bir deneyim sunan Sony WH-1000XM4, mikrofonunda da geliştirme yaparak rahat görüşmeler yapmanızı sağlıyor.
Üzerine eklenen yakınlık sensörü ile kulaklığı çıkardığınızda şarkıyı durdurma ve tekrar taktığınızda devam etme özelliği kazanması önemli bir artı olmuş. Bir diğer yandan elinizi sağ kulağınıza götürdüğünüzde çevredeki sesleri duymanızı sağlayan hızlı dikkat için artık ses tanıma fonksiyonu da getirilmiş. Bu sayede konuşmaya başladığınız anda 30sn süreyle şarkı durdurularak çevre sesleri size iletiliyor.
Bir diğer yenilik olarak ise aynı anda çift cihaza Sony WH-1000XM4 ile bağlanabilirsiniz. İş ve kişisel telefonunuzu aynı anda bağlayarak bir cihazla şarkı dinleyip, o sırada diğer telefondan gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Toplamda 30 saate varan bir pil ömrü ile fazlasıyla iddialı olan kulaklık, şarjı bittiğinde dahi 10 dk şarj ile 5 saate varan müzik dinleme desteğiyle fark yaratıyor.
Diğer detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
HUAWEI MateBook X incelemesi | Çok beğendik!
HUAWEI MateBook X incelemesi ile karşınızdayız. Zarif tasarımıyla dikkat çeken MateBook X’in detayları videomuzda!
İlginizi çekebilir; Huawei Matebook X Pro (2020) inceleme – Çok hafif ama güçlü!
HUAWEI MateBook X incelemesi | Çok beğendik!
MateBook X özellikleri
Tasarımsal açıdan fazlasıyla şık ve zarif olan MateBook X, sadece 13,6 mm inceliğinde ve 1 kg ağırlığında geliyor. Bu sayede ultra taşınabilir bir düzeyde olan MateBook X, 13 inç 3000 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor.
%90 ekran-gövde oranıyla neredeyse tamamen ekrana sahip olan MateBook X, bu ekranda dokunmatik özelliğe de sahip. % 100 oranında sRGB renk gamı nı destekleyen cihaz, renk doğruluğu olarak da bir hayli iddialı.
Gücünü 10. Nesil Intel Core i5-10210U işlemcisinden alan bilgisayarda 16 GB LPDDR3 2133 MHz bellek, 512 GB PCIe NVMe SSD depolama birimiyle geliyor. Üzerinde yer alan 4 hoparlör, 2 mikrofon ve 720p HD kamerası ise son dönemlerin en önemli konusu olan uzaktan eğitim, evden çalışma gibi konularda yapacağınız görüşmeler için oldukça iyi sonuçlar veriyor.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 desteği bulunan MateBook X modelinde 2 USB Tip-C bağlantısı, 3,5mm kulaklık ve mikrofon jakı da yer alıyor. Tip-C bağlantısını başka bir monitör kullanmak için DisplayPort olarak da kullanabilirsiniz.
Huawei Share ile tüm Huawei cihazlarını kullanın
Bir Huawei laptopunun vazgeçilmez özelliği olan Huawei Share ile Huawei telefon ve tabletinizi bu cihaz ile senkronize kullanmak, saniyeler içerisinde aktarım yapmak da mümkün. Gizlenebilir kamera ve parmak izi okuyuculu güç tuşu da güvenliğinizi her zaman üst seviyede tutabiliyor.
Genel olarak hafif, sağlam, şık ve bir o kadar da güçlü bir laptop modeli olan Huawei MateBook X modelini biz çok beğendik. Cihazın tüm detaylarını ise Kerem videoda aktarıyor.
İyi seyirler…