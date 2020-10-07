OPPO Enco W51 incelemesi | Bu fiyata en iyisi olabilir mi?

OPPO Enco W51 incelemesi ile karşınızdayız. OPPO’nun ülkemizde satılan ikinci tam kablosuz kulaklığı konumundaki Enco W51’in detayları bu videomuzda.

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Enco W51, Huawei’nin Freebuds 3, Freebuds 3i gibi modellerine rakip olarak geliyor. Tasarımsal olarak oldukça şık ve sade olan W51, kulağa da rahat bir şekilde oturuyor. 55,5 gram kutu ağırlığı ve tasarımıyla cepte çok rahat taşınabilmesi de önemli bir artı.

Kulaklıklara geldiğimizde 7 mm dinamik sürücüler kullanılan Enco W51 modelinde aktif gürültü engelleme sistemi de yer alıyor. Üç mikrofon ile sağlanan bu gürültü engelleme sistemi şaşırtıcı seviyede güzel de çalıştığını deneyimledimç

25 mAh bataryası ile 3,5 saate varan bir tek şarj kullanımı sağlayan cihaz, şarj kutusu ile 24 saate kadar kullanım sağlıyor. IP54 sertifikası da hem yağmurlu havalarda hem de spor sırasında rahat rahat kullanabiliyor. Kulağa da çok güzel oturan OPPO Enco W51 kafanızı fazla sallasanız bile çıkmıyor. Kulaklığa dokunarak kontrol sağlayabildiğiniz üründe OPPO telefonlar ile varsayılan kontrol sistemini de değiştirebilirsiniz.

Genel olarak baktığımızda 800 TL bandındaki en iyi cihazlardan biri olup Huawei Freebuds 3’e kafa tutabilecek seviyede hissettiğimiz Enco W51’in detayları videomuzda.