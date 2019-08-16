Oppo Reno 2 serisi 28 Ağustos’ta tanıtılacak

Model grubunu yeniden konumlandıran Oppo, Nisan ayında yeni premium telefon serisi Reno’yu duyurmuştu. Seri henüz birkaç ay önce satışa sunulmuşken şimdi de Oppo Reno 2 ile ilgili resmi kanallardan tanıtım bilgisi geldi.

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Oppo Reno 2 iddialı geliyor: Dörtlü arka kamera, 20x optik zoom!

Oppo Hindistan’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, yeni Reno 2 serisinin 28 Ağustos tarihinde tanıtılacağını gösteriyor. Bununla beraber yayınlanan duyuru fotoğrafında cihazın tasarım ve özellikleri ile alakalı da bazı ipuçları veriliyor. Silüet şeklinde yansıyan görüntüde Oppo Reno 2’nin köpek balığı adı verilen pop-up kamera mekanizmasının yerini koruduğu görülüyor. Bunun yanı sıra arka tarafta dikey olarak yerleştirilmiş dört adet kamera lensi göze çarpıyor.

Oppo Reno serisinin yeni cihazı ile ilgili resmi kanattan açıklanan herhangi bir teknik özellik bilgisi bulunmuyor. Ancak görselde arka kameranın 20x optik zoom özelliğine vurgu yapılıyor. Bu da Oppo Reno 2’nin fotoğrafçılık odaklı bir telefon olma ihtimalini arttırıyor. Hatırlanacağı üzere ilk nesil Reno modelinin 10x zoom yapabilen özel bir versiyonu bulunuyordu.

Oppo’nun küresel hesabından paylaşılan bir diğer karede ise cihazın 28 Ağustos tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde tanıtılacağı belirtiliyor. Burada da Reno 2’nin dört adet arka kamerasının olacağına vurgu yapılıyor. İddialara göre iki farklı versiyon şeklinde satışa sunulacak olan Reno 2; 6.43 inç Full HD+ AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 700 serisi işlemci, 48+13+8+2 megapiksel dörtlü ana kamera ve 4065 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.