Akıllı telefon dünyasının yeni markalarından Realme, önümüzdeki günlerde yeni 5 serisi’ni duyurmaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan Realme 5 serisi, uygun fiyatıyla orta seviye telefonların yeni fiyat/performans yıldızı olabilir!

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Dört kameralı Realme 5 ve 5 Pro’nun özellikleri detaylandı

Realme 3 Pro modeliyle kısa süre sonra ülkemizde yerini alacak olan Çinli marka, 20 Ağustos’ta iki yeni akıllı telefon duyuracak. Realme 5 ve 5 Pro adlı telefonların özellikleri, Hindistan’ın en büyük e-ticaret sitesi Flipkart üzerinden ortaya çıktı.

Yayınlanan özelliklerde telefonların elmas kesim alüminyum gövde ve 6.53 inçlik damla çentikli ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Pro versiyonda ekran içi parmak izi okuma teknolojisine yer verilirken, AMOLED panel kullanılması dikkat çekiyor.

Realme 5 ve 5 Pro, donanım bakımından işlemci ve kamera tarafında ayrılıyor. Yayınlanan özelliklere göre giriş modelinde Qualcomm Snapdragon 665, Pro modelinde ise Qualcomm Snapdragon 712 işlemci yer alacak. İki telefonun en çok dikkat çeken noktası ise dörtlü arka kamera kurulumu olacak gibi gözüküyor. Realme 5 Pro’da ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX586 sensör kullanılacak. Ana kameranın altında ise ultra geniş açı, süper makro çekim ve 5x optik zoom kameraları yer alacak.

Tam 5000 mAh bataryaya sahip olan Pro versiyonu, 20W VOOC hızlı şarj sayesinde yarım saatte %55’lik doluluk oranına ulaşıyor. Giriş modelinde ise standart hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya bulunacak. İki telefonda da Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.0 işletim sistemine yer veriliyor.

Realme 5 Pro detaylı özellikleri

6.53 inç Full HD+ AMOLED damla çentikli ekran

Qualcomm Snapdragon 712 işlemci

6 GB RAM + 128 GB depolama

48+8+5+2 megapiksel dörtlü arka kamera

16 megapiksel ön kamera

5000 mAh batarya

20W VOOC Flash Charge 3.0 ile 30 dakikada %55 şarj

Ekran içi parmak izi okuyucu

ColorOS 6.0 işletim sistemi (Android 9.0 Pie tabanlı)

Realme 5 detaylı özellikleri

6.53 inç HD+ IPS LCD damla çentikli ekran

Qualcomm Snapdragon 665 işlemci

4 GB RAM + 32 GB depolama

16+8+5+2 megapiksel dörtlü arka kamera

16 megapiksel ön kamera

5000 mAh batarya

Parmak izi okuyucu

ColorOS 6.0 işletim sistemi (Android 9.0 Pie tabanlı)

Fiyat tarafında ise en net bilgi, Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth’ten geldi. Sheth, Twitter’dan yaptığı açıklamada serinin Pro sürümünün “10.000 Hindistan Rupisinden daha ucuz” olacağını belirtti. Bu da iddialı modelin 140 dolar seviyesinde olacağını gösteriyor. Son olarak ülkemizde de satışa sunulmasını beklediğimiz serinin 20 Ağustos’ta resmi olarak duyurulacağını bir kez daha belirtelim.