Oppo Reno 11 serisi bir süredir piyasaya sürülmeye hazırlanılıyor. Akıllı telefon serisinin birçok özelliği sızdırıldı, sızdırılmaya da devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Oppo Reno 11 serisinin bazı özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

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Reno 11 serisi rekabetçi fiyatlarla piyasaya çıkacak. Sızdırılan fiyatlar ise şu şekilde:

Oppo Reno 11 (8 GB RAM +256 GB dahili depolama): 390 dolar

Oppo Reno 11 (12 GB RAM +256 GB dahili depolama): 420 dolar

Oppo Reno 11 (12 GB RAM +512 GB dahili depolama): 450 dolar

Oppo Reno 11 Pro (12 GB RAM +256 GB dahili depolama): 550 dolar

Oppo Reno 11 Pro (12 GB RAM + 512 GB dahili depolama): 590 dolar

Oppo Reno 11 serisi neler sunacak?

Tasarım tarafında akıllı telefon, önceki nesli ile benzer bir kamera tasarımı ile birlikte geliyor. Bu kamera tasarımında bizleri üç kamera karşılıyor. Renk tarafında ise akıllı telefon serisinin 4 farklı renk seçeneği bulunacak:

Beyaz

Yeşil

Pembe

Altın

Serinin baz modeli olan Oppo Reno 11, 1080 x 2412 piksel Full HD+ çözünürlükte OLED panelli bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine üç farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik edecek:

8 GB RAM +256 GB dahili depolama

12 GB RAM +256 GB dahili depolama

12 GB RAM +512 GB dahili depolama

Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Reno 11 Pro, 1240 x 2772 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli kenarlı OLED ekran panelli bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Akıllı telefon kaputun altında 2022 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik edecek:

12 GB RAM +256 GB dahili depolama

12 GB RAM +512 GB dahili depolama

Sızıntılara göre Reno 11 ve 11 Pro benzer kamera kurulumlarına sahip olacak. Her iki akıllı telefonda da 2x optik yakınlaştırma sunan 32 MP çözünürlüğünde Sony IMX709 sensörlü telefoto kamera bulunacak. Önceki nesilde Reno 10 Pro+ modelinde periskop kamera bulunuyordu. Yeni nesil olacak olan Reno 10 serisinde ise hiçbir modelde periskop kamera bulunmayacak.