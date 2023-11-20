1 ayı aşkın süredir Xiaomi 13T Pro kullanan Ersin, daha öncesinde POCO F5 Pro kullanıyordu. POCO’dan Xiaomi’nin Leica destekli ilk T serisi ve serisinin üst versiyonu Xiaomi 13T Pro’ya geçmesiyle deneyimlerini takipçilerle paylaşıyor.

Peki Xiaomi 13T Pro hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Aranızda satın alan ve kullanan var mı? Deneyimleriniz neler? Eğer almayı düşünüyorsanız sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Detaylı bilgi ve sipariş vermek için: https://hwp.to/Xiaomi13TSerisi

Xiaomi 13T Pro Özellikleri

Boyut: 162.2 x 75,7 x 8,49 mm

Ağırlık: 206 gram

Ekran: 6,67 inç 1.5K AMOLED 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

Grafik: Immortalis-G715 MC11

Bellek: 12 GB (LPPDDR5X)

Depolama: 512 GB (UFS 4.0)

Ana Kamera: 50 MP Sony IMX707, f/1.9 OIS

Geniş Açı:12 MP Omnivision OV13B f/2.2

Telefoto: 50MP Omnivision OV50D

Lens: Leica

Ön Kamera: 20 MP Sony IMX596

Video: 8K 24 fps / 4K 60 fps Arka, FHD 120 fps Ön Çekim

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 120 Watt

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