1 ayı aşkın süredir Xiaomi 13T Pro kullanan Ersin, daha öncesinde POCO F5 Pro kullanıyordu. POCO’dan Xiaomi’nin Leica destekli ilk T serisi ve serisinin üst versiyonu Xiaomi 13T Pro’ya geçmesiyle deneyimlerini takipçilerle paylaşıyor.
Peki Xiaomi 13T Pro hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Aranızda satın alan ve kullanan var mı? Deneyimleriniz neler? Eğer almayı düşünüyorsanız sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
Detaylı bilgi ve sipariş vermek için: https://hwp.to/Xiaomi13TSerisi
Xiaomi 13T Pro Özellikleri
Boyut: 162.2 x 75,7 x 8,49 mm
Ağırlık: 206 gram
Ekran: 6,67 inç 1.5K AMOLED 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nit
İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
Grafik: Immortalis-G715 MC11
Bellek: 12 GB (LPPDDR5X)
Depolama: 512 GB (UFS 4.0)
Ana Kamera: 50 MP Sony IMX707, f/1.9 OIS
Geniş Açı:12 MP Omnivision OV13B f/2.2
Telefoto: 50MP Omnivision OV50D
Lens: Leica
Ön Kamera: 20 MP Sony IMX596
Video: 8K 24 fps / 4K 60 fps Arka, FHD 120 fps Ön Çekim
Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 120 Watt
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