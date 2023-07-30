Çin merkezli teknoloji devi OPPO, yeni ve özel bir akıllı telefon sürümünü duyurdu. OPPO Reno10 Pro League of Legends Limited Edition, şu anda şimdilik sadece Çin’de 3899 yuan (yaklaşık 545 dolar) fiyat etiketiyle satışta.

Bu sınırlı sürüm, popüler video oyunu League of Legends’tan ilham alıyor ve sevilen karakter Seraphine’den esinlenen Yıldızlı renk şemasına sahip. Rüya gibi tasarımı, genç bayan kullanıcılar arasında popüler olması bekleniyor.

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OPPO, hem ambalajı hem de aksesuarları dikkatlice özelleştirdi. Özel hediye kutusu pembe beşgen yıldız ambalajında gelir ve Starlight El Aynası, Kendin Yap Telefon Kılıfı Seti ve Güzel Pembe Telefon Kordonu içeriyor.

Reno10 Pro League of Legends sürümü, müzikle senkronize olan yıldızlı bir ortam ışığına sahip. Kullanıcılar, resmi ekip tarafından özenle yeniden tasarlanan 41 yerel uygulamada 8 tek renkli ve çoklu tema karışık renkli efektlere erişebilir.

OPPO Reno10 Pro’nun bu sürümü, gücünü MediaTek Dimensity 8200 yongasından alıyor ve 6,7 inçlik FHD+ kavisli OLED ekrana sahip. 50 MP arka kamera, LED flaş ve MariSilicon X NPU ile birlikte 32 megapiksel ön kamera, 100 W hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh pil ile etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

OPPO Reno10 Pro League of Legends özel hediye kutusu yalnızca 600 adetle sınırlıdır. League of Legends hayranları ve benzersiz bir akıllı telefon deneyimi arayanlar, bu özel sürüm cihazı şimdi kapabilirler.