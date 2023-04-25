Oppo bir süredir Reno 10 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon serisinin birçok özelliği sızdırıldı, sızdırılmaya da devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Oppo Reno 10 Pro+’ın batarya özellikleri sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

Akıllı telefon MIIT sertifikasını alırken görüldü. Sertifikaya göre Reno 10 Pro+ 100W kablolu hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahip olacak. MIIT sertifikasından öğrendiğimiz tüm bilgiler bunlar.

Önceki raporlara göre Reno 10 Pro+ kavisli tasarıma sahip 6.74 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 1.5K çözünürlük ve 120hz ekran yenileme hızı sunacak. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

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Akıllı telefon kaputun altında geçen senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 256 GB/ 512 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj destekli 4700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Reno 10 Pro+ üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir Sony IMX890 ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlükte OmniVision OV64B telefoto kamera eşlik edecek. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde Sony IMX709 ön kameraya sahip olacak.

Oppo akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Vivo, Realme, Xiaomi gibi markalar bu durum karşısında nasıl bir yol izleyecek.