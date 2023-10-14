Çinli teknoloji devi Oppo, tablet pazarında heyecan verici bir gelişmeyle gündeme gedi. Yeni bir tablet modelinin yolda olduğu ve bu cihazın “Oppo Pad Neo” adıyla anılabileceği belirtiliyor. Oppo’nun yeni tablet modeli, geçtiğimiz günlerde model numarasıyla bir sertifikasyon platformunda keşfedildi ve şimdi de Malezya’da sertifikalandırıldı. İşte Oppo’nun iPad rakibi yeni tableti!

Oppo’nun Yeni Tablet Modeli “Oppo Pad Neo” Yaklaşıyor

Yeni Oppo Pad Neo, Malezya’da SIRIM veritabanında görüldü ve OPD2303 model numarasıyla listelendi. Bu tablet modeli muhtemelen Wi-Fi ve 4G bağlantı seçeneklerini sunacak gibi görünüyor. Ayrıca sadece Wi-Fi destekli bir versiyonun da geliştirme aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.

Maalesef SIRIM sertifikası, cihazın teknik özellikleri veya tasarımı hakkında herhangi bir ayrıntı sunmuyor. Ancak “Pad Neo” adı, Oppo’nun daha uygun fiyatlı bir orta sınıf tablet sunacağına işaret ediyor gibi görünüyor. Bu yeni Oppo Pad Neo’nun, OnePlus Pad Go’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olma olasılığı da bulunuyor.

OnePlus Pad Go ise geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Tasarım detayları ile başlayacak olursak OnePlus Pad Go, keskin ve düz kenarlı bir tasarım ile birlikte geliyor. Arka tarafta orta üst kısımda bizleri kamera modülü karşılıyor. Bu kamera modülünün içerisinde bir adet arka kamera bulunuyor. Kamera modülünün altında ise OnePlus logosu göze çarpıyor.

Ekran tarafında ise tablet 2.4K çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızına, TUV Rheinland sertifikasına ve DC karartmaya sahip. 11.35 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

OnePlus Pad Go, kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM’e ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G99 yonga seti, gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 8000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafına gelecek olursak tablet birisi önde birisi arkada olmak üzere iki adet kameraya sahip. Bu kameraların ikisi de 8 MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor. Ancak arka kamerada EIS de bulunuyor.

İlginizi Çekebilir: Disney+ Türkiye Ayağına Sıktı! Atatürk Dizisi İptal Edildi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo Pad Neo neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!