OPPO Reno8 serisi, önümüzdeki hafta tanıtılacak. Şimdiye kadar hakkında birçok iddia ortaya çıkan seri, OPPO’nun Çin’deki internet sitesinde ortaya çıktı. Sitede yer alan görseller, serideki bütün modellerin renk seçenekleri ve tasarım detaylarını ortaya çıkardı.

Reno8 Pro+ Modeli YouTube’da Görüntülendi!

Cihazların firmanın internet sitesinde ortaya çıkmasının hemen ardından, yine Çin’de bir YouTube yayıncısı serinin tepe modeli olan OPPO Reno8 Pro+’ın ön bakış videosunu yayınladı. Videoda cihazın arka tasarımının Find X5 serisinden esinlendiği görülüyor.

Yavaş yavaş birçok firma tarafından benimsenen düz tasarım hatlarına sahip olan cihazın gövdesi alüminyum materyalden oluşuyor. Oldukça ince sayılabilecek 7.34 mm değerinde bir kalınlık değerine sahip olan cihaz, aynı zamanda OPPO cephesinin en ince telefonu unvanını da taşıyor.

Firmanın internet sitesinde ortaya çıkan diğer modellerin de tasarım yönünden Reno8 Pro+’a benzediğini söylemek mümkün. Tasarım yönünden benzeseler de, serinin üst modelleri olan Reno8 Pro ve Reno8 Pro+’ın donanım açısından önemli bazı avantajları bulunuyor. Bunlar arasında, firmanın Find X5 serisinde yer verdiği MariSilicon X görüntü işleme ünitesi, dört adet arka kamera ve daha ince çerçevelere sahip ekran bulunuyor.

Reno8 ve Reno8 Pro modelleri geçişli dokuya sahip siyah, mavi ve pembe renkte geliyor. Reno8 Pro+ ise bu renkleri daha metalik bir dokuda sunuyor. Bütün cihazların 8/12 GB dahili bellek ve 128/256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağını da belirtelim.

Ortaya çıkan sızıntı haberlerine göre, Reno8 modeli MediaTek’in Dimensity 1300 yonga setini kullanırken, Reno8 Pro modeli Qualcomm’un yakın zamanda duyurması beklenen Snapdragon 7 Gen 1 ile donatılacak. Eğer Reno8 Pro Snapdragon 7 Gen 1 ile gelirse, bu işlemciyi kullanan ilk model olacak. Serinin tepe modeli olan Reno8 Pro+ ise Dimensity 8100 Max işlemcisi ile gelecek.

Cihazların tasarım detayları kesinleşse de, cihazlarda yer aldığı söylenen donanımların henüz sadece söylentiden ibaret klduğunu belirtmekte fayda var. Bizler de 23 Mayıs tarihinde tanıtılacağı açıklanan cihazların neler sunacağını merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO’nun Reno8 serisini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: OPPO Reno7 4G Sessiz Sedasız Satışa Sunuldu!