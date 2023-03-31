Çinli teknoloji şirketi Oppo kısa süre önce Çin’de Oppo Pad 2 adlı yeni bir amiral gemisi tableti piyasaya sürdü. Bugün ise tablet SIRIM sertifikasını alırken görüntülendi. Bu da global lansmanın yakın olduğunu işaret ediyor.

Oppo Pad 2, 2800×2000 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 11.61 inç büyüklükte ve Dolby Vision desteği bulunuyor. Bunun yanı sıra tablet 500 nite kadar tepe parlaklığı destekliyor. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel bulunuyor.

Oppo Pad 2 kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 yonga setine sahip. Bu yonga setine 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 9000 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 9510 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Tablet Type-C üzerinden şarj oluyor.

Tablet biri önde biri arkada olmak üzere iki adet kamera ile birlikte geliyor. Arka kamera 13 MP çözünürlükte. Bu arka kamera ile birlikte 4K 30 FPS videolar çekilebiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlükte. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS videolar çekilebiliyor.

Oppo Pad 2, Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra tablet, Oppo Pencil 2’yi de destekliyor. Tüm bunların haricinde tabletin Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS desteği de mevcut.

Oppo’nun Oppo Pad 2’yi ülkemize getirip getirmeyeceği veya ne zaman getireceği şimdilik bilinmiyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.