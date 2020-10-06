Akıllı Telefonlar
Oppo, katlanabilir ekran menteşesi patentiyle fark yaratabilir!
Birçok firma tarafından gelen katlanabilir ekranlı telefon modeli trendine, Oppo da katılmış görünüyor. İnternete sızan patent görselleri ve menteşe tasarımıyla şirketin, katlanabilir ve esnek ekranlı cihazlarda fark yaratabileceği konuşuluyor.
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Samsung, Huawei ve birkaç marka haricinde akıllı telefon pazarında yer alan popüler cihaz üreticileri, katlanabilir ekranlı cihazlardan halen daha uzak. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentilerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihaz üretme niyeti olduğunu öğrenmiştik. Bu söylentilerin ardından farklı bir gelişme yaşanmamıştı.
Oppo’nun patenti, diğerlerinden biraz daha farklı
Bugün LetsGoMobile’da ortaya çıkan görsellerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihazlarda kullanmak üzere bir menteşe tasarımı patenti aldığı ortaya çıktı. Menteşe tasarımı baz alınarak LetsGoMobile’da oluşturulmuş ‘render’ görüntüleri, ortaya çıkan cihazın diğerlerinden biraz daha farklı olacağını gösteriyor.
Halihazırda piyasada yer alan çoğu katlanabilir ekranlı cihazın dışa doğru katlandığını biliyoruz. Oppo bu katlama biçimini uygun bulmamış görünüyor ki aldığı menteşe patentinde esnek ekranın içe doğru katlanmasını sağlamış. İçe katlanan ekranın dışardan gelen etmenlere karşı daha korunaklı olduğunu belirtmemiz gerek. Esnek ekranların üzerinde ilave cam katlamanı gibi koruyucu bariyerler bulunmadığı için içe katlanan tasarımlar, sektörde nispeten daha dayanıklı olarak görülüyor.
Oppo, yeni patentiyle katlanabilir ekranlı cihazlarda fark yaratabilir
Şirket almış olduğu menteşe tasarımı, katlanan noktanın biraz daha kalın ve geniş olmasına neden oluyor ki bu ekranın daha az katlanma yaşamasına ve uzun ömürlü olmasına olanak tanıyor. Geniş menteşeler ise darbeler konusunda cihaza avantaj sağlayabilir. Çinli şirketin patenti, geçtiğimiz günlerde paylaşılan HTC’nin patentinin ters şekilde katlanan hali olarak özetlenebilir.
Oppo’nun almış olduğu bu patentin bir cihaz modeliyle karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen süreçte popüler diğer markalardan da katlanabilir ekranlı modellerin daha fazla gelmeye başladığını görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875, 1 Aralık’ta tanıtılabilir!
Bugün Roland Quandt tarafından yapılan paylaşımda Qualcomm‘un aralık ayının ilk gününde bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. Şirketin medyaya gönderdiği davetler ile ortaya çıkan bu etkinlik, Snapdragon 875 ile ilgili olabilir. Snapdragon 865‘in aralık ayının başlarında tanıtıldığını göz önüne alırsak 1 Aralık’ta Snapdragon 875’in tanıtılması muhtemel gözüküyor.
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Snapdragon 875 hakkında neler biliniyor?
Qualcomm‘un yeni yonga seti olacak olan Snapdragon 875 hakkında henüz spesifik bir detay bulunmuyor. Fakat yeni yonga setinin 5 nm üretim teknolojisinden faydalanacağı biliniyor. Snapdragon 875‘in bir adet Cortex-X1, üç adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği içermesi bekleniyor. Bu yonga setinin üretiminden en büyük payı ise Samsung alacak. Şirketin üretime alacağı yonga setinden 849 milyon$’lık sipariş aldığı söyleniyor. Bazı sızıntılar ise Samsung‘un üreteceği yonga setlerinin düşük verime sahip olduğu yönünde. Fakat bu konuda detaylı bilgileri test sonuçlarının ardından öğreneceğiz.
Son çıkan sızıntılara göre Snapdragon 875‘in kod adı Lahaina olacak. Listede Lahaina+ isimli başka bir kod adı da bulunuyor. Bu yonga setinin ise Snapdragon 875+‘a ait olacağı tahmin ediliyor. Günümüzde kullanılan amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+‘ta buna benzer kod adı isimlendirmeleriyle gelmişti. Açığa çıkan bu iki yonga seti modeline ek olarak Snapdragon 875G isimli başka bir yonga setinden daha bahsediliyor. Bu yonga setleri hakkındaki detaylı bilgileri Aralık ayındaki lansmanda öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi İstanbul/Kadıköy’de açıldı!
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi, Genpa ortaklığıyla İstanbul Kadıköy’de açıldı.
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Xiaomi Yetkili Servis Merkezi açıldı!
“Xiaomi Yetkili Servis Merkezi” konseptiyle İstanbul/Kadıköy’de açılan merkez, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Xiaomi kullanıcılarına en iyi servis deneyimini sunmayı hedefleyen merkezde, Xiaomi Türkiye garantili tüm telefonlara ve Genpa Teknik Servis Hizmet Kapsamında olan Xiaomi aksesuar ve ekosistem ürünlerine yönelik hizmet veriliyor. Sadece Xiaomi ürünlerine hızmet verecek olan bu merkez, Genpa İcra Kurulu Başkanı Gökhan Erdem ve Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu‘nun katılımıyla İstanbul Kadıköy/Hasanpaşa’da açıldı.
Ürün satışının da yapılacağı servis merkezinde bir de deneyim alanına da yer verilmiş. Bu sayede müşteriler, Xiaomi’nin en yeni telefonlarını, aksesuarlarını ve ekosistem ürünlerini cihaz bekleme sırasında da deneyimleme ve satın alma fırsatı bulacak.
Kadıköy Xiaomi Servis Merkezi hafta içi 09:30-19:00, Cumartesi günleri ise 10:30-19:00 saatleri arasında hizmet verecek.
“Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Baycan Han No:39-41/b, 34722 Kadıköy” adresinde bulunan servis ve satış merkezine 0212 359 0559 numaralı telefondan Xiaomi Kadıköy Servis merkezine ulaşılabilecek.
Akıllı Telefonlar
Poco C3, firmanın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak tanıtıldı!
Poco C3, resmi olarak tanıtıldı. Firmanın çıkardığı en uygun akıllı telefon olan cihazın teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu.
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Poco C3 teknik özellikleri belli oldu!
Xiaomi firmasının alt kuruluşu olan Poco, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılıyor. Poco C3 modelini tanıtan firma, kendi markası ile çıkan en ucuz telefonu kullanıcılarına sundu. Teknik özellik ve tasarım detayları da öğrenilen akıllı telefon, orta giriş seviyeye konumlandırılmış. MediaTek yapımı Helio G35 işlemcisinden güç alan akıllı telefon 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Cihazın fiyatı da seçilen RAM ve depolama alanına göre değişiklik göstermekte.
Redmi 9C modelinin Poco versiyonu olacak olan Poco C3, benzer bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşılamakta. 6.53 inçlik damla çentikli HD+ ekran ile piyasaya çıkacak olan akıllı telefon, 5 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta kare tasarıma sahip üçlü kamera ile bizleri karşılayan akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası olarak belirlenmiş. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon, 10W hızlı şarj desteği sunmakta. 3 GB RAM 32 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 102 dolarlık fiyat etiketine sahip olurken, 4 GB RAM ve 64 GB‘lık versiyon ise 122 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.