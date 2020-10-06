Oppo, katlanabilir ekran menteşesi patentiyle fark yaratabilir!

Birçok firma tarafından gelen katlanabilir ekranlı telefon modeli trendine, Oppo da katılmış görünüyor. İnternete sızan patent görselleri ve menteşe tasarımıyla şirketin, katlanabilir ve esnek ekranlı cihazlarda fark yaratabileceği konuşuluyor.

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Samsung, Huawei ve birkaç marka haricinde akıllı telefon pazarında yer alan popüler cihaz üreticileri, katlanabilir ekranlı cihazlardan halen daha uzak. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentilerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihaz üretme niyeti olduğunu öğrenmiştik. Bu söylentilerin ardından farklı bir gelişme yaşanmamıştı.

Oppo’nun patenti, diğerlerinden biraz daha farklı

Bugün LetsGoMobile’da ortaya çıkan görsellerle beraber Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihazlarda kullanmak üzere bir menteşe tasarımı patenti aldığı ortaya çıktı. Menteşe tasarımı baz alınarak LetsGoMobile’da oluşturulmuş ‘render’ görüntüleri, ortaya çıkan cihazın diğerlerinden biraz daha farklı olacağını gösteriyor.

Halihazırda piyasada yer alan çoğu katlanabilir ekranlı cihazın dışa doğru katlandığını biliyoruz. Oppo bu katlama biçimini uygun bulmamış görünüyor ki aldığı menteşe patentinde esnek ekranın içe doğru katlanmasını sağlamış. İçe katlanan ekranın dışardan gelen etmenlere karşı daha korunaklı olduğunu belirtmemiz gerek. Esnek ekranların üzerinde ilave cam katlamanı gibi koruyucu bariyerler bulunmadığı için içe katlanan tasarımlar, sektörde nispeten daha dayanıklı olarak görülüyor.

Oppo, yeni patentiyle katlanabilir ekranlı cihazlarda fark yaratabilir

Şirket almış olduğu menteşe tasarımı, katlanan noktanın biraz daha kalın ve geniş olmasına neden oluyor ki bu ekranın daha az katlanma yaşamasına ve uzun ömürlü olmasına olanak tanıyor. Geniş menteşeler ise darbeler konusunda cihaza avantaj sağlayabilir. Çinli şirketin patenti, geçtiğimiz günlerde paylaşılan HTC’nin patentinin ters şekilde katlanan hali olarak özetlenebilir.

Oppo’nun almış olduğu bu patentin bir cihaz modeliyle karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen süreçte popüler diğer markalardan da katlanabilir ekranlı modellerin daha fazla gelmeye başladığını görebiliriz.