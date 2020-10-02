Akıllı Telefonlar
Oppo, MediaTek işlemcili A93 modelini duyurdu!
Oppo , MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alan AMOLED ekranlı A93 modelini duyurdu. Cihaz Oppo F17 Pro ve Reno4 Lite ile aynı tasarım çizgisinde yer alıyor. Ayrıca söylentiler göre şirket çok yakında Akıllı TV pazarında da yer alabilir.
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Oppo bünyesinde yer alan modellere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kısa süre önce tanıtmışı olduğu Reno4 serisinin ardından şirket MediaTek işlemcili yeni modeli A93’ü resmen duyurdu. Cihazda altı adet kamera yer alırken ekran tarafında ise AMOLED panel tercih edilmiş. A93 tasarım açısında ise pek de özgün sayılmaz. Cihaz, Oppo’nun F17 Pro ve Reno4 Lite modelleriyle aynı tasarımı taşıyor.
MediaTek Helio P95 ile geliyor
6,4” büyüklüğündeki FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED panelde ön kameralar için geniş bir delik mevcut. Bu geniş deliğin içerisine yerleştirilen 16MP ve 2MP değerindeki ikili kamera ile şirket özçekim severleri mutlu edecek gibi görünüyor. Bokeh efektinin daha iyi sağlanabilmesi adına 2MP’lik sensörün derinlik hesaplaması için kullanıldığı söylenebilir. MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alan modelde 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. 4000 mAh batarya kapasiteli A93, 18W hızlı şarj desteğine sahip.
Arka tarafa geçildiğinde ise dörtlü kamera dizilimi, kare bir alan içerisinde yer alıyor. 48MP+8MP+2MP+2MP olarak sıralanan kameraların hemen sağ yanında ise flaş yer alıyor. Bluetooth 5.0 gibi modern bağlantı teknolojilerine de sahip olan A93, 323$ fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.
Oppo, Akıllı televizyon pazarında da yer almak istiyor
GizChina’da yer alan bir diğer habere göre Oppo, rakiplerinin halihazırda içinde bulunduğu bir başka pazara da dahil olmak istiyor. Xiaomi, Nokia, OnePlus ve Realme gibi markaların yer aldığı Akıllı TV pazarından pay almak isteyen şirket, çok yakında ilk ürününü piyasaya sürebilir.
OPPO's first Smart TV is coming in October, officially announced in OPPO developers conference#OPPOSmartTV #OPPO #SmartTV pic.twitter.com/gZJSFBMfFH
— Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) September 24, 2020
CEO Yi Wei tarafından henüz resmi bir açıklama ya da söylem bulunmasa da Oppo’nun bağlı bulunduğu BBK Grup, OnePlus ve RealMe markalarıyla bir süredir Akıllı TV pazarına ürün sağlıyor. Söylentilere göre ise Oppo, 55” ve 65” olmak üzere iki farklı büyüklük ve çeşitli özelliklere sahip TV modellerini Ekim ayı içersinde duyurabilir. Şirketin BBK Grup içerisinde yer almasın karşın neden TV pazarına şimdiye kadar girmediği ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!
Samsung Galaxy S21 için Samsung yapımı 3D ToF sensörü için patent başvuruları görüntülendi.Samsung Galaxy S20 serisinde başarısız bulunduğu için 3D ToF sensörünün kaldırılıcağı düşünülüyordu, bunun tam aksine bir hareketle, Samsung kendi yapımı ISOCELL Vizion sensör için patent başvurusu yaptı.
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Samsung Galaxy S21 modeline Samsung yapımı sensör yetişecek mi?
Samsung Galaxy S21 modeli, sızıntılara göre, Exynos 1000 işlemcisinden güç alıyor , işlemcinin grafik bölümünde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor bu yonga setini 8 GB RAM destekliyor. Ayrıca zamanda telefon Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Bu sızıtınlara ISOCELL Vizion 3D ToF sensör de eklendi. Gelecek Galaxy S serisinde bu sensörü görecek miyiz? Henüz bilmiyoruz ama bu patentler henüz ticarileştirilmediği için Samsung Galaxy S21 modeline yetişmeyebilir. Bu da Galaxy Note serisini işaret ediyor.
ISOCELL Vizion, alternatif olarak Galaxy Note 21 ile çıkabilir!
Akıllı Telefonlar
App Store gelirleri, Google Play Store’u ikiye katladı
App Store, Temmuz 2020 – Ekim 2020 döneminde, Google Play Store’dan neredeyse iki kat daha fazla gelir elde etti. Sensor Tower’ın paylaştığı son üç aylık verilere göre; Google Play Store 10.3 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 19 milyar dolar gelir elde etti. Benzer bir durum 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de meydana gelmişti. Söz konusu dönemde Google Play Store 7.7 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 14.5 milyar dolar gelir elde etmişti.
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Google Play Store daha fazla büyüme sağladı
App Store ile uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve tek seferlik uygulama satın alımları yapan Apple müşterileri, şirkete 19 milyar dolar kazandırdılar. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31’lik bir artışa tekabül ediyor. Yine geçen yılın aynı dönemine göz attığımızda, Google Play Store’un %33.8’lik bir büyüme sağladığı görünüyor. App Store %2.5 artışla 8.2 milyar adet yükleme elde ederken, Google Play Store %31 artışla 28.3 milyar adet yükleme elde etti. Google Play Store’un yükleme adetlerindeki bu devasa farka rağmen; gelir elde etme noktasında çok geride kaldığı görünüyor.
Oyun harcamaları toplamda %26.7 artış gösterdi
Oyun uygulamaları da bu artıştan nasibini aldı. Her iki platformdaki oyun harcamaları %26.7 artarken, toplamda 20.9 milyar dolar gelir sağlamış oldu. App Store, oyun içi harcamalarda yıllık %24 artış sağladı ve 12.4 milyar dolar gelir elde etti. Google Play Store’daki yıllık büyüme %30.8 olmasına karşın; elde ettiği gelir 8.5 milyar dolar olarak hesaplandı.
App Store ve Google Play’de oyun dışı en çok kazandıran uygulama: TikTok
Her iki platformda da oyun harici en çok kazandıran uygulamalar ise şu şekilde sıralanıyor;
1. TikTok
2. YouTube
3. Tinder
4. Tencent Video
5. Disney+
Sensor Tower, söz konusu büyümede en büyük pay sahibi olarak COVID-19 salgının sebep olduğu sonuçları gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonlarda gömülü uygulama dönemi bitiyor!
Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin belirli standartlara uyması konusunda uzun süredir çalışmalar yapıyor. Gelecek günlerde onaylanması beklenen Dijital Hizmetler Yasası, akıllı telefonlardaki gömülü (ön yüklü) uygulama kullanımını tüketicilere bırakıyor!
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Avrupa Komisyonu, ön yüklü uygulama seçimini kullanıcılara bırakacak!
Bilindiği üzere yeni satın alınan akıllı telefonlar, üreticiler tarafından önceden yüklenmiş pek çok uygulama ile geliyor. Bu uygulamaların bazıları aktif şekilde kullanılırken, bazı uygulamalar ise hiç kullanılmadığı için atıl şekilde kalıyor. Üstelik arayüze gömülü şekilde gelen uygulamaların çoğu, özelleştirilmiş bir ROM yazılımı yüklenmeden silinemediği için telefonlarda gereksiz şekilde yer kaplıyor.
Bu durumdan pek de hoşnut olmayan Avrupa Komisyonu ise Dijital Hizmetler Yasası aracılığıyla tam denetim sağlamayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar parlamentoda onaylanması beklenen yasa ile üreticilere yazılım tarafında çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. Ön yüklü uygulamaların telefonda gömülü şekilde kalmasının önüne geçilirken, eğer kullanıcı isterse bu uygulamaları telefondan tamamen kaldırabilecek. Ayrıca ön yüklü uygulama örneklerinin işletim sisteminin çekirdek yazılımından bağımsız şekilde çalışması zorunlu tutulacak.
Dijital Hizmetler Yasası, gömülü uygulamalar haricinde veri güvenliği konusunda da çeşitli yaptırımlar içeriyor. Yasaya eklenen bir maddeye göre, mobil uygulamalardan toplanan ve işlenmesine izin verilen veriler rakip şirketlerin erişimine açık hale getirilecek. Aksi takdirde elde edilen kullanıcı verilerinin ticari faaliyetler için kullanımına izin verilmeyecek. Bu düzenlemenin; veri paylaşımı konusunda soru işaretleri barındıran Google, Apple ve Amazon gibi şirketleri kontrol altına almak için yapıldığına inanılıyor.