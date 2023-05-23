Merakla beklenen Oppo K11x bugün Çin’de tanıtılacak. Etkinliğe sayılı saatler kala yayınlanan resmi renderler, şirketin bu yıl ilk K-serisi telefonunun nasıl olacağını açıkladı. Şirket, tasarımı açıkladı ancak özellikler hakkında bilgi vermedi. Ancak, yakın zamanda Çin sertifikasyon platformları tarafından onaylanan bir telefonun Oppo K11x olarak piyasaya sürüleceği görülüyor.

Mart ayında, Çin’in TENAA sertifikasının veri tabanında PHF110 model numaralı bir Oppo telefonu tespit edildi. Liste, telefonun temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Oppo K11x, 6.72 inç IPS LCD paneliyle birlikte 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlük sunacak. Ekranın muhtemelen 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. K11x, güvenlik için yana bakan bir parmak izi tarayıcısıyla birlikte gelecek.

Telefon, Snapdragon 695 yonga seti tarafından desteklenen 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak gibi görünüyor. Cihaz, 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama seçenekleriyle donatılacak. Ayrıca ek depolama için bir microSD kart yuvası bulunacak.

OPPO K11x, Android 13 işletim sistemi ve ColorOS 13 üzerinde çalışabilir. Ön tarafta 16 megapiksel bir kamera ve arka tarafta 100 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumu bulunacak. 3C sertifikasına göre 67W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh bir pil içerecek. Cihazın boyutları 165,54 x 75,98 x 8,3 mm olacak ve yaklaşık olarak 195 gram ağırlığında olacak.

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Yukarıdaki özellikler, küresel pazarda bulunan OnePlus Nord CE 3 Lite ile neredeyse aynıdır. İki telefon arasındaki tek büyük fark, OnePlus telefonunun arkada ek bir 2 megapiksel kamerayla gelmesidir. Geri kalan özellikler ve hatta cihazların boyutları olacak Bu model maalesef ki ülkemizde satışa sunulmayacak gibi görünüyor..