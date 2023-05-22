Yeni bir sızıntı Vivo V29 Lite 5G‘nin temel özelliklerini ortaya çıkardı. The Tech Outlook tarafından yayınlanan yeni bir rapor, akıllı telefonun tasarımını ilk kez ortaya koyan sızdırılmış görsellerini yayınladı.

Sızdırılan görsellerde de görülebileceği gibi, Vivo V29 Lite 5G, parmak izi okuyucusu ile entegre edilmiş kavisli kenarlı bir ekranla donatılacak. Arka tarafta, bir LED flaşa sahip dikdörtgen bir modülün yanı sıra iki kamera halkasının içine yerleştirilmiş üç kamera sensörü bulunuyor.

Rapora göre, V29 Lite 5G önümüzdeki iki hafta içinde küresel pazara sunulacak, bu da Mayıs sonu veya Haziran başında piyasaya çıkabileceğini gösteriyor. Fiyatının 299 dolar olması da detaylar arasında yer alıyor.

İlginizi çekebilir: TECNO, PHANTOM X2 Serisi İçin İlk Satış Avantajları Sunuyor!



İçindekiler Vivo V29 Lite 5G özellikleri

Vivo V29 Lite 5G özellikleri

Vivo V29 Lite 5G’nin 6,78 inç AMOLED FHD + 120Hz ekrana sahip olacağı söyleniyor. Snapdragon 695 işlemci, 8 GB RAM ve 44W şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile güçlendirilecek.

V29 Lite, 16 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel (ana, OIS ile) + 2 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel üçlü kamera ünitesine sahip olacak. Cihaz 128 GB dahili depolama alanına ve ek depolama için bir microSD kart yuvasına sahip olacak. Üstte FunTouch OS 13 ile Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

İlgili haberlerde, Vivo V29 Pro 5G’nin de haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’de Mayıs ayı sonunda piyasaya sürülebilecek Dimensity 8200 ile çalışan Vivo S17 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğine dair söylentiler yaygın. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşın.