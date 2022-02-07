OPPO ile Sevgililere Özel Teknolojik Hediyeler

OPPO’nun akıllı telefon modelleri ve akıllı ürünleri, Sevgililer Günü’nde en cazip teknolojik hediye seçenekleri olarak karşımıza çıkıyor. A Serisi ve Reno Serisi akıllı telefon modelleriyle romantik anlarınızı ölümsüzleştirebilir, Enco Free2 kablosuz kulaklık ile dış sesleri engelleyerek anı size özel kılabilir, OPPO Watch Free ile de zamanı durdurabilirsiniz.

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Şık tasarım düşkünlerine

OPPO A55, Gökkuşağı Mavisi ve Işıltılı Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Gökkuşağı Mavisi, mavi degradeden gümüşe doğru değişen turkuaz benzeri yeni bir temel renk olarak kendini gösterirken gece gökyüzündeki yıldızlar gibi parıldayan üçgen kristalleriyle Glow Design özelliğine sahip Işıltılı Siyah rengi de dikkatleri üzerine çekiyor. A55, 50MP yapay zeka kamerası, 2MP bokeh kamera ve 2MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera düzeneğiyle geliyor. Öndeki 16MP selfie kamerası, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu sayesinde doğal güzellikte selfie’lerin çekilmesine imkan sunuyor. OPPO A55’in 5000mAh pili sayesinde kullanıcılar, 29,79 saat telefon görüşmesi yapma ve 24,40 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı elde edebiliyor. 18W Hızlı Şarj özelliği, A55’in pili bitmeye yakınken, 30 dakikada %33 oranında şarj edebilen hızlı şarj imkanı sunuyor. Gökkuşağı Mavisi ve Işıltılı Siyah renklere sahip OPPO A55’i 3.499 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz.

Tarzını yansıtmak isteyenlere

Reno serisi tasarımını sürdüren Reno6, Yıldız Siyahı ve Buz Mavisi olmak üzere iki farklı renkle şık ve ince bir görünüm sunuyor. Diamond Spectrum işlemi sayesinde Buz Mavisi, sürekli değişen renkler sunarken farklı açılardan bakıldığında, adından da anlaşılacağı gibi, Kuzey Işıklarını andıran renklerde parlıyor. Reno Glow tasarımına sahip Yıldız Siyahı ise klasik siyah tonuna parıltılı ince ayrıntılar ekliyor. Reno serisi, global olarak her ay ortalama 2 milyardan fazla fotoğraf ve 200 milyondan fazla video çekerek anılarını kaydeden 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Reno serisindeki görüntüleme yeteneklerini devam ettiren Reno6,portre video özellikleriyle birlikte geliyor. Reno6, arka kısımda 64MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumuna ve önde 44MP selfie kamerasına sahip. Bu donanım, Reno6’ya yapay zeka ile güçlendirilmiş birçok portre video yetenekleri kazandırıyor. Yıldız Siyahı ve Buz Mavisi renklere sahip OPPO Reno6’yı 7.299 TL fiyatla satın alınabiliyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere

Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliği ile geliştirilen OPPO Enco Free2, çakıl formundaki oval şekliyle tasarımını ortaya koyuyor. Kulaklığın gövde kısımları, ışıltılı bir parlaklığa sahip. Ayrıca, dokunmatik kontrol alanının tasarımında, kullanıcıların nereye dokunacaklarını bakmadan anlamaları için dokunsal ve geometrik bir ekleme bulunuyor. Kullanıcıların kaliteli sesli aramaların keyfini çıkarması için Enco Free2 kablosuz kulaklık, üç mikrofonla çağrıda gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. Özelliğin tasarımı, çevredeki gürültüyü azaltırken insan sesini iyileştiriyor, özellikle rüzgar sesine ve gürültülü ortamlara karşı bir çözüm sunuyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi, gürültüyü 42 dB’de engelleyebiliyor. Pil ömrüne gelince, Enco Free2 kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanılabiliyor. Bununla birlikte OPPO Enco Free2, IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla birlikte geliyor. Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli Enco Free2, 899 TL fiyatla tüketicilerle buluşuyor.

Sağlığına dikkat edenlere

OPPO’nun uyku izleme özelliğine sahip yeni akıllı saati Watch Free kullanıcıların daha iyi uyumasına yardım eden OSleep’in yanı sıra profesyonel spor modlarına ve sağlıkla ilgili farklı fonksiyonlara da sahip bir ürün olarak dikkat çekiyor. OSleep kişiselleştirilmiş uyku izleme özelliğinin yanı sıra uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiriyor. Özellikle sensörler ve gelişmiş algoritmalar kullanarak yaptığı horlama riski değerlendirmesi ile uykudaki sorunları etkin bir şekilde tespit ederek zamanında çözüm önerileri getiriyor. Watch Free bunu, kan oksijen satürasyonu izleme, optik nabız sensörü aracılığıyla nabız değişim algılama ve horlamanın bir telefon tarafından kaydedilmesi özellikleriyle destekleyerek yapıyor. Watch Free, 100’ü aşkın spor modunu destekleyen 6 eksenli hareket sensörü ve bir optik nabız sensörüyle birlikte geliyor. Uzun pil ömrüne sahip Watch Free’nin pili 14 gün dayanıyor ve sadece 5 dakikalık bir şarjla akıllı saatinizi bütün gün kullanabiliyorsunuz. Vanilya ve Siyah renklere sahip OPPO Watch Free 1.149 TL fiyat etiketi ile satın alabiliyorsunuz.