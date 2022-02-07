realme C35 Bu Hafta Tantılıyor: İşte Özellikler!

Geçen ay NBTC sertifikası alan Realme C35, 10 Şubat’ta tanıtılacak. Bu açıklama, Realme’nin Tayland merkezinden ortaya çıktı ve Facebook ve Instagram hesaplarında C35’in tasarımını ve temel özelliklerini ortaya koyan çok sayıda gönderi yayınladı.

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realme C35 düz bir çerçeveye sahip olacak ve yeşil tonda bir renk ile gelecek, ancak tabiki daha fazla renk seçeneğine sahip olması da beklenenler arasında. Akıllı telefon, arka tarafta 50 MP’lik bir ana kameranın olduğu üçlü bir kamera kurulumuna sahip.

realme C35, 6.6″ Full HD ekrana sahip olacak ve gücünü de Unisoc T616 yonga setinden alacak. Realme paylaştığı Facebook ve Instagram gömderilerinde C35’teki RAM ve depolama miktarı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor, ancak performans test ölçümü uygulaması Geekbench sayesinde ortaya çıkan bilgilerde Android 11 (muhtemelen yazılım tarafında da Realme UI 2.0 ile) ve yerleşik 4 GB RAM‘e sahip olsa da, henüz onaylanmamış daha fazla RAM (arttırılmış RAM) seçeneği olabilir.

Bunlarla birlikte realme C35 batarya tarafında 5000 mAh büyüklüğündeki bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya da 18W hızlı şarj aletiyle şarj olacak. Giriş seviyesindeki telefonlarda görmeye devam ettiğimiz 3,5mm kulaklık girişi de bu modelde yerini korurken, kasanın yan tarafında güç tuşuna entegre olan bir parmak izi okuyucusuna olacak. Cihazın sol tarafında ise ses açma kapatma tuşlarıyla birlikte SIM kızağı yer alacak. Lansman etkinliğine beş gün kala realme’nin resmi duyuru öncesinde birkaç özellik daha açıklamasını bekliyoruz.