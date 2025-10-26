Çin, sosyal medya içerik üreticilerine yönelik yeni düzenlemeler getirerek özellikle hassas konularda bilgi paylaşımına sıkı denetim getirmeye hazırlanıyor. Yeni kurallara göre, tıp, finans, hukuk ve eğitim gibi profesyonel konularda içerik üretmek isteyen influencer’ların artık ilgili alanda uzmanlıklarını resmi olarak belgelemeleri gerekecek.

Influencer’lara yeni kısıtlama! Finans, tıp, hukuk gibi alanlarda uzmanlık şartı aranacak!

Çin hükümetinin yeni kararıyla beraber, artık influencer olarak da bildiğimiz sosyal medya içerik üreticileri her alanda paylaşım yapamayacak. Kararın arkasında yatan temel amaç, yanlış bilgilendirme ile mücadele ve halkın yalnızca doğrulanmış uzmanlardan bilgi almasını sağlamak.

Özellikle sağlık, yatırım, eğitim ve hukuki tavsiyeler gibi doğrudan bireylerin hayatını etkileyebilecek içeriklerin, alanında yetkin kişiler tarafından üretilmesi isteniyor.

Yeni kurallar, influencer’ların artık aşağıdaki alanlarda içerik üretirken resmi niteliklerini kanıtlamasını şart koşuyor:

Tıp: Sağlıkla ilgili öneri veya tedavi tavsiyesi veren hesaplar.

Sağlıkla ilgili öneri veya tedavi tavsiyesi veren hesaplar. Finans: Yatırım tavsiyeleri, kripto para yorumları, borsa analizleri.

Yatırım tavsiyeleri, kripto para yorumları, borsa analizleri. Hukuk: Yasal süreçler, dava bilgileri veya hukuki danışmanlık sunan içerikler.

Yasal süreçler, dava bilgileri veya hukuki danışmanlık sunan içerikler. Eğitim: Sınavlara hazırlık, ders anlatımı ve akademik rehberlik sunan kanallar.

Bu alanlarda içerik paylaşmak isteyen kişilerin, ya ilgili alanda üniversite diploması sunması ya da profesyonel sertifika ve iş deneyimi gibi belgelerle uzmanlıklarını kanıtlaması gerekiyor.

Çin’in en popüler dijital platformları arasında yer alan Douyin (TikTok’un Çin versiyonu), Weibo ve Bilibili gibi uygulamalar, artık içerik üreticilerin belgelerini doğrulamakla yükümlü olacak. Yani yalnızca devlet değil, platformlar da bu sürecin aktif bir parçası hâline gelecek.

Kural ihlali durumunda ise yaptırımlar oldukça ciddi: Yetkisiz içerik paylaşımı yapan influencer’ların hesapları askıya alınabilecek ya da tamamen kapatılabilecek. Ayrıca 100.000 yuan’a (yaklaşık 14.000 USD) kadar para cezası da gündeme gelebilecek.

Çin hükümetine göre bu kararın arkasındaki temel motivasyon, “doğruluk ve güvenilirliği artırmak”. Özellikle pandemi döneminde internette yayılan yanlış sağlık bilgileri ve bireysel yatırımcıları etkileyen hatalı finansal tavsiyeler, bu tür düzenlemelerin önemini artırdı.

Yetkililer, sosyal medyanın bilgiye hızlı erişim sağladığını ancak bu bilgilerin kaynağının her zaman güvenilir olmadığını vurguluyor. Bu nedenle özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda “herkesin konuştuğu” değil, “uzmanların yön verdiği” bir bilgi ekosistemi hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir: Telegram çalışan sayısı ortaya çıktı!

Yeni kurallar, özellikle geniş takipçi kitlesine sahip ama akademik veya mesleki yeterliliği olmayan içerik üreticileri için ciddi bir değişim anlamına geliyor. Çin’de influencer ekonomisi büyük bir pazar oluşturuyor ve binlerce kişi bu alanda geçimini sağlıyor. Bu nedenle düzenleme, sosyal medya ekosistemi üzerinde ciddi bir etki yaratabilir.

Bazı uzmanlar, bu adımın dijital içerik kalitesini artıracağını savunurken, diğerleri bunun ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini belirtiyor. Ancak bizce toplumun doğru kişilerden doğru bilgileri alması da oldukça önemli.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyada uzman olmayan kişilerin bilgi paylaşması sizce ne kadar riskli? Çin’in bu yaklaşımı, diğer ülkeler için bir örnek olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.