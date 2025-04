Oppo cephesi Samsung S25 rakibi olan Oppo Find X8s serisini duyurdu. Samsung S25 Plus ve S25 modellerine birebir rakip olan Find X8s Plus ve Find X8s, şaşırtıcı özellikleri ve uygun fiyatı ile tanıtıldı. İşte amiral gemisi katili Oppo Find X8s ve X8s Plus fiyatı ve özellikleri.

Oppo Find X8s Özellikleri Neler?

Oppo Find X8s, 6.32 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranıyla ön plana çıkıyor. 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme oranı ve 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi ile göz yormayan, akıcı bir kullanım sunuyor. Ekranda ayrıca Dolby Vision desteği ve OPPO Crystal Shield koruması da yer alıyor. Sadece bu ekran bile cihazın premium sınıfta olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

Oppo Find X8s‘in kalbinde, MediaTek’in son nesil Dimensity 9400+ yonga seti yer alıyor. 3nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Immortalis-G925 GPU ile grafik performansında da sınırları zorluyor. Cihaz, 12GB ya da 16GB LPDDR5X RAM ile geliyor ve depolama tarafında da 256GB, 512GB ve hatta 1TB gibi geniş UFS 4.0 seçenekleri sunuyor.

Görsel tarafta da iddialı olan Oppo Find X8s, üçlü 50MP kamerayla donatılmış. Ana kamera, OIS destekli 50MP sensör ile donatılırken, 120° geniş açılı 50MP ikinci kamera ve 3x optik zoom sunan periskop lensli 50MP üçüncü kamera ile fotoğrafçılıkta sınırlar zorlanıyor. Hasselblad portre moduna ve 4K 60fps video desteğine sahip bu sistem, profesyonel bir deneyim sunuyor. Ön tarafta ise 32MP’lik kamera yine 4K 60fps video kayıt yeteneği ile donatılmış durumda.

Bu güçlü sistemi destekleyen 5700mAh batarya, 80W kablolu SuperVOOC hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Sadece 28 dakikada %80’e ulaşabilen şarj hızıyla gününüz yarıda kalmadan devam ediyor. Samsung ve Apple gibi markalar umuyoruz ki bundan ders çıkarır.

Oppo Find X8s, dayanıklılık konusunda da çıtayı yükseltiyor. Hem IP68 hem de IP69 sertifikalarına sahip olan cihaz, suya ve toza karşı maksimum direnç sunuyor. Çift SIM desteği, ekran içi parmak izi okuyucu, IR sensör, stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve çift antenli NFC gibi detaylar da göz ardı edilmemiş.

Cihazın boyutları 150.59 × 71.82 × 7.73 mm, ağırlığı ise 179 gram. Renk seçenekleri arasında Hoshino Black (Siyah), Moonlight White (Beyaz), Island Blue (Mavi) ve Cherry Blossom Pink (Pembe) bulunuyor. Cihazın satışları ise 16 Nisan’da başlayacak.

Oppo Find X8s Teknik Özellikleri

Ekran: 6.32 inç AMOLED, FHD+, 120Hz yenileme, Dolby Vision, OPPO Crystal Shield koruma

6.32 inç AMOLED, FHD+, 120Hz yenileme, Dolby Vision, OPPO Crystal Shield koruma İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+, 3nm, Immortalis-G925 GPU

MediaTek Dimensity 9400+, 3nm, Immortalis-G925 GPU RAM: 12GB / 16GB LPDDR5X

12GB / 16GB LPDDR5X Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0

256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 İşletim Sistemi: Android 15, ColorOS 15

Android 15, ColorOS 15 Arka Kamera: 50MP (OIS) + 50MP ultra geniş (120°) + 50MP 3X periskop telefoto (OIS, 120x zoom)

50MP (OIS) + 50MP ultra geniş (120°) + 50MP 3X periskop telefoto (OIS, 120x zoom) Ön Kamera: 32MP, 4K 60fps video

32MP, 4K 60fps video Batarya: 5700mAh, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj

5700mAh, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj Bağlantı: 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C Diğer: IP68 + IP69 sertifikası, IR sensör, stereo hoparlör, AI kısayol tuşu

IP68 + IP69 sertifikası, IR sensör, stereo hoparlör, AI kısayol tuşu Boyut: 150.59 x 71.82 x 7.73 mm

150.59 x 71.82 x 7.73 mm Ağırlık: 179 gram

OPPO Find X8s Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Find X8 fiyatı ise şu şekilde:

Find X8s 12GB+256GB – 571 dolar

Find X8s 16GB+256GB – 598 dolar

Find X8s 12GB+512GB – 639 dolar

Find X8s 16GB+512GB – 680 dolar

Find X8s 16GB+1TB – 748 dolar

Bu fiyatların Çin’de geçerli olduğunu belirtelim. Genelde OPPO, Xiaomi ve OnePlus gibi Çinli markaların cihazları küresel pazarda daha yüksek fiyatlara satılıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, satışlar 16 Nisan’da başlayacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra kamerası ortaya çıktı! Beklenen olmadı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO’nun yeni telefonu nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!