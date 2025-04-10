Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, merakla beklenen özellikleriyle teknoloji gündeminin en sıcak başlıklarından biri oldu. Özellikle S26 Ultra kamerası hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, beklentileri hem yükseltti hem de tartışmaları beraberinde getirdi. Peki, Galaxy S26 Ultra hangi kamera teknolojileriyle gelecek?

Galaxy S26 Ultra kamera özellikleri netleşiyor!

Galaxy S26 Ultra için en büyük beklentilerden biri olan ekran altı selfie kamerası teknolojisinin, son gelen sızıntılara göre şimdilik rafa kaldırıldığı belirtiliyor. Samsung’un maliyet ve kalite endişeleri nedeniyle bu özelliği ertelediği öne sürülüyor.

Bu durum, S26 Ultra kamerası açısından ilk bakışta hayal kırıklığı gibi görünse de, aslında daha kaliteli selfie deneyimi sunma amacını taşıyor. Şirketin geleneksel kamera sistemine sadık kalması, fotoğraf kalitesinden ödün vermemek için önemli bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Galaxy S26 Ultra yalnızca selfie kamerasıyla değil, arka kamera sisteminde de iddialı. Son raporlara göre, S26 Ultra kamera özellikleri arasında değişken diyafram açıklığı gibi gelişmiş seçenekler yer alacak. Bu da özellikle düşük ışık koşullarında daha başarılı çekimler anlamına geliyor.

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Ayrıca cihazın gövdesinden S Pen kaleminin çıkarılmasıyla, daha büyük bir batarya için yer açıldığı söyleniyor. Samsung’un bu hamlesi, Türkiye’deki kullanıcıların da dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Galaxy S26 Ultra kamera tarafında yenilikçi ancak güvenli adımlar atıyor. Hem S26 Ultra kamerası hem de S26 Ultra kamera özellikleri konusunda netleşen detaylar, cihazın premium segmentteki konumunu pekiştirecek gibi duruyor.

Peki siz S26 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple modem ve kablosuz erişim noktası cihazlarının Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!