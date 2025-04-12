GPT-4 devri kapanıyor, yerini geleceğin yapay zekası GPT-4o alıyor. OpenAI tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 30 Nisan 2025 itibarıyla GPT-4 modeli emekliye ayrılacak ve tamamen GPT-4o‘ya geçiş yapılacak. ChatGPT platformunda yaşanacak bu dönüşüm, yapay zeka alanında yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor.

GPT-4o ile kullanıcı deneyimi zirveye taşınıyor

Uzun süredir test edilen ve kullanıcılardan oldukça olumlu geri bildirimler alan GPT-4o, GPT-4 modeline kıyasla çok daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Talimat takibi, karmaşık problem çözme yetenekleri ve doğal diyalog akışı gibi alanlarda ciddi bir sıçrama gerçekleştiren GPT-4o, artık sadece metinle değil, çok modlu yapısıyla ses, görsel ve metni bir arada işleyebiliyor.

Her ne kadar GPT-4‘ün ChatGPT üzerinden kullanımı sona erecek olsa da, API kullanıcıları için erişim bir süre daha açık kalacak. Yani kurumsal müşteriler bu değişimden doğrudan etkilenmeyecek. Genel kullanıcı deneyimi açısından GPT-4o‘nun sunduğu akıcılık, hız ve doğruluk oranları, bu geçişi kaçınılmaz ve oldukça faydalı kılıyor.

Yapay zeka meraklıları için bu geçiş büyük önem taşıyor. Eğitimden e-ticarete, içerik üretiminden müşteri hizmetlerine kadar birçok sektörde GPT-4o ile yeni iş modelleri geliştirmek mümkün hale geliyor. OpenAI bu adımı, küresel yapay zeka trendlerinin yönünü bir kez daha belirliyor.

GPT-4 ile başlayan yolculuk, GPT-4o ile bambaşka bir boyuta taşınıyor. Artık daha hızlı, daha anlayışlı ve çok yönlü bir yapay zeka ile karşı karşıyayız.

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