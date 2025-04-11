Bu hafta sonu, Xbox Game Pass kullanıcıları için adeta bir oyun şöleni yaşanacak. Toplamda 850 TL’ye yaklaşan iki popüler oyun, 14 Nisan Pazartesi gününe kadar tamamen ücretsiz oynanabilecek. İşte Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar!

Bu Hafta Sonu Xbox Game Pass ücretsiz Oyunlar Listesinde Neler Var?

Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar listesinde oyuncuların ilgisini çekecek ilk oyun, esprili ve işbirliğine dayalı yapısıyla dikkat çeken Moving Out 2. Normalde 349 TL’ye satılan bu eğlenceli taşıma simülasyonu, arkadaşlarla oynandığında keyfi katlanan türden.

İkinci oyunsa aksiyon tutkunlarına hitap ediyor: Crime Boss: Rockay City. 499 TL’lik bu suç temalı yapım, sinematik anlatımı ve yıldız oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Bu iki oyun, Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar kampanyası sayesinde hiçbir ek ücret ödemeden denenebilecek.

Xbox Game Pass aboneleri için bu fırsattan yararlanmak oldukça basit. İster Game Pass Ultimate, ister Standard, ister Core abonesi olun, Microsoft Store üzerinden oyun sayfalarına girip “Yükle” butonuna tıklamanız yeterli.

Konsol kullanıcıları ise Xbox Store’daki “Ücretsiz Oyun Günleri” bölümünden oyunlara kolayca ulaşabilir. Oyun herkese açık olarak sunulmuşsa, “Ücretsiz Deneme” seçeneğiyle de indirilebilir hale geliyor.

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