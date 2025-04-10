Oppo Find X8 Ultra, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı ve akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye aday olduğunu açıkça gösterdi. Teknoloji devinin bu yeni nesil amiral gemisi modeli, yalnızca güçlü donanımıyla değil, tasarımı, ekran kalitesi, kamera sistemleri ve batarya performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Oppo Find X8 Ultra, kullanıcı deneyimini uç noktalara taşımayı hedefliyor. İşte Oppo Find X8 Ultra özellikleri fiyatı.

Oppo Find X8 Ultra Özellikleri Neler?

Oppo Find X8 Ultra, sadece 8,78 mm kalınlığı ile bugüne kadarki en ince amiral gemisi olma unvanını taşıyor. Üstelik bu inceliğe rağmen cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı tam dayanıklılık sağlıyor. SGS’nin 5 yıldızlı düşme direnci sertifikası ise dayanıklılık konusundaki güveni perçinliyor.

6,82 inçlik LTPO OLED ekran, 120Hz dinamik yenileme hızı ve 3168×1440 çözünürlükle hem akıcılık hem de netlik sunuyor. 1.600 nit tepe parlaklığa ulaşabilen ekran, her ortamda net görüntüler sunarken, 10 bit renk desteğiyle de canlılıkta sınır tanımıyor. Oppo Find X8 Ultra’nın donanım tarafında ise en yeni Snapdragon 8 Gen Elite işlemci, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama ile destekleniyor. Cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Kamera tarafında ise Oppo Find X8 Ultra, profesyonel düzeyde bir fotoğrafçılık deneyimi sunmak için adeta yeniden tasarlanmış. Ana kamerada 1 inçlik devasa Sony LYT900 sensör yer alıyor. Bu 50MP çözünürlüğündeki lens, düşük ışıkta bile olağanüstü performans sunarken, geniş 23mm f/1.8 diyafram açıklığı sayesinde alan derinliği açısından da fark yaratıyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki adet gelişmiş telefoto kamera. İlk olarak, 3x optik yakınlaştırmalı 50MP Sony LYT700 sensör, 70mm odak uzaklığı ve parlak f/2.1 lens ile donatılmış. Bu kamera özellikle portre çekimlerinde büyük avantaj sağlıyor. İkinci telefoto kamera ise tam 6x optik yakınlaştırma sunan 135mm odak uzaklıklı 50MP Sony LYT600 sensöre sahip. Daha büyük sensör ve f/3.1 diyafram ile detay kaybı minimuma indiriliyor.

Oppo Find X8 Ultra, ultra geniş açılı lensinde ise biraz geriye gidiyor. Yeni modelde 15mm f/2.0 lens ile eşleştirilmiş Samsung ISOCELL JN5 sensör kullanılıyor. Bu, önceki modele göre daha küçük bir sensör olsa da, hâlâ günlük çekimler için fazlasıyla yeterli. Ön kamerada ise 50MP çözünürlüğünde ve 21mm f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir lens bulunuyor. Otomatik odaklama desteği sayesinde selfie kalitesi üst düzeyde tutulmuş.

Kameraların arkasındaki yazılım ise yeni nesil HyperTone Görüntü Motoru ile destekleniyor. Bu sistem; AI ton eşleme, ProXDR teknolojisi ve True Chroma renk işlemesi gibi gelişmiş özelliklerle desteklenmiş. Bu sayede hem doğal cilt tonları hem de arka aydınlatmalı sahnelerde daha net kareler elde etmek mümkün oluyor. Ayrıca, 4K 120 fps video kaydı ve Dolby Vision desteği sayesinde Oppo Find X8 Ultra, video çekiminde de sınırları zorluyor.

Oppo Find X8 Ultra Teknik Özellikler

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4 Elite SoC

Snapdragon 8 Gen 4 Elite SoC RAM: 12/16 GB LPDDR5X

12/16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB – 1 TB UFS 4.1

256 GB – 1 TB UFS 4.1 Batarya: 6.100mAh silikon-karbon hücre

6.100mAh silikon-karbon hücre Şarj: 100W kablolu SUPERVOOC, 50W kablosuz AIRVOOC, 10W ters kablosuz

100W kablolu SUPERVOOC, 50W kablosuz AIRVOOC, 10W ters kablosuz Ekran: 6.82” LTPO OLED, 120Hz, 3168×1440 çözünürlük, 1.600 nit

6.82” LTPO OLED, 120Hz, 3168×1440 çözünürlük, 1.600 nit Ana Kamera: 50MP (1” Sony LYT900)

50MP (1” Sony LYT900) Telefoto Kamera: 50MP 3x zoom özellikli (Sony LYT700)

50MP 3x zoom özellikli (Sony LYT700) İkinci Telefoto Kamera: 50MP 6x zoom özellikli (Sony LYT600)

50MP 6x zoom özellikli (Sony LYT600) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP ultra geniş (Samsung ISOCELL JN5)

50MP ultra geniş (Samsung ISOCELL JN5) Ön Kamera: 50MP ultra geniş açılı otomatik odaklamalı

50MP ultra geniş açılı otomatik odaklamalı Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Oppo Find X8 Ultra Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 899 dolar

899 dolar 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 1.049 dolar

1.049 dolar 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 1.199 dolar

Find X8 Ultra sadece donanım gücüyle değil, yenilikçi yazılım özellikleriyle de öne çıkıyor. Yeni HyperTone Görüntü Motoru, AI ton eşleme ve ProXDR teknolojisi ile fotoğrafçılık deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Dolby Vision destekli 4K 120 fps video kayıt özelliğiyle de içerik üreticilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

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