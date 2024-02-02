Oppo Find X7 en hızlı Android telefon unvanına kavuştu. AnTutu, teknoloji dünyasında büyük bir çekişme yaratan Ocak 2024 için güncellenmiş aylık en iyi listelerini yayınladı. Bu yeni sıralamalara göre, MediaTek çipleri, hem amiral gemisi hem de amiral gemisi katili listelerinde zirveye yerleşti. Dimensity 9300 işlemcili Oppo Find X7 performans testi kralı oldu.

Oppo Find X7 En Hızlı Android Telefon Oldu, Rakipleri Tokatladı

Oppo Find X7, amiral gemisi listesinde birinci sırayı koruyor. Redmi K70E ise amiral gemisi katil listesinde liderliğini sürdürüyor. Bu iki cihazın da MediaTek Dimensity işlemcilerle güçlendirilmiş olması ise dikkat çekiyor. Görünen o ki, Qualcomm sonunda tahtı bıraktı ve MediaTek performans testi kralı olarak tahta çıktı.

Kısaca Oppo Find X7 özelliklerine de bakalım. Find X7, MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. Bu yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu donanım özellikleri bir amiral gemisinde görmek istediğimiz özellikler

Telefonun 16GB + 1TB sürümü, AnTuTu Ocak 2024 amiral gemisi listesinde zirvede yer alıyor ve 2.209.832 puan alıyor. 2 milyon sınırı yeni nesil işlemcilerle aşılmış olsa da, Snapdragon 8 Gen 3’lü cihazların henüz 2 milyon sınırını geçemediğini görüyoruz. S24 Ultra ve OnePlus 12 gibi Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili amiral gemileri 1.8 milyon barajını ancak geçebiliyor.

Dimensity 9300, yalnızca ARM büyük çekirdeklerini kullanan dünyanın ilk amiral gemisi akıllı telefon mobil platformu olarak dikkat çekiyor. TSMC’nin 3. nesil 4nm sürecinde üretilen çip, donanım düzeyinde ışın izlemeyi destekleyen 12 çekirdekli Immortalis-G720 GPU ile birlikte geliyor.

Redmi K70E: Amiral Gemisi Katillerinin Kralı

Redmi K70E ise MediaTek Dimensity 8300-Ultra yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu çip, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyor. Telefonun 12GB + 512GB varyantı, 1.382.150 puan alarak AnTuTu Ocak 2024 amiral gemisi katili akıllı telefonlar listesinin başında yer alıyor.

Dimensity 8300 mobil platformu, geleneksel ARM big.LITTLE mimarisini benimsiyor. TSMC’nin 2. nesil 4nm üretim sürecini kullanan çip, ismindeki “Ultra” özelliğiyle Xiaomi tarafından özelleştirilmiş olduğunun sinyallerini veriyor.

Qualcomm ve MediaTek Savaşına Nihayet MediaTek Lider Oldu

Güncellenmiş listelere bakıldığında, MediaTek’in 8 cihazla amiral gemisi katili segmentine liderlik ettiği ve Qualcomm’un ise amiral gemisi segmentinde 6 cihazla rekabetçi bir şekilde yoluna devam ettiği görülüyor. AnTutu’nun yayınladığı bu listeler, teknoloji tutkunlarının ve sektörün dikkatle takip ettiği bir referans haline gelmiş durumda. Bu yeni listeler, teknoloji dünyasında heyecanı ve rekabeti artırıyor.

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